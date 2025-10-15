Spotify uppgraderar Premium Family – med nya föräldrakontroller och ett sätt att rädda din Spotify Wrapped

Spotify lanserar hanterade konton för Premium Family i sju nya länder

Föräldrar kan aktivera filter för explicit innehåll och blockera specifika låtar

Uppdateringen skyddar även dina personliga Spotify Wrapped-resultat

Spotify gör förändringar i sitt Premium Family-abonnemang och utökar nu de så kallade hanterade kontona – Premium-profiler för yngre lyssnare – till sju nya länder.

Funktionen lanserades först i tre regioner förra året och utökades senare till sju till, där Sverige var en av de utvalda pilotmarknaderna. Om du missat funktionen fram till nu, rekommenderar vi att du testar den! Efter den framgångsrika testperioden rullas den nu ut i ytterligare sju länder: USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Trots att hanterade konton bara funnits i Spotifys ekosystem i drygt ett år har de snabbt blivit en efterfrågad funktion – något som lett till att Spotify nu breddar tillgängligheten rejält och fortsätter att utveckla funktionen.

(Image credit: Spotify)

Syftet är att ge lyssnare under 13 år möjlighet att utforska sin egen musiksmak och lyssna på sina favoritartister – men med föräldrakontroller på plats. De kan även använda populära funktioner som spellistor, Daylist och det uppdaterade Discover Weekly – precis som vanliga Premium-användare. Vissa interaktiva funktioner kommer dock att vara begränsade; till exempel är Spotify Messages åldersstyrt.

Utökningen av hanterade konton ger dessutom extra trygghet för föräldrar och vårdnadshavare som hanterar ett familjeabonnemang. De kan slå på ett filter för explicit innehåll, blockera specifika artister och låtar samt dölja videor och korta Canvas-klipp som visas tillsammans med låtar.

Låter bra, eller hur? Men om du frågar oss är det här inte ens den bästa delen.

Skydd för din Spotify Wrapped

Som Spotify själva skriver i sitt tillkännagivande har “varje hanterat konto sin egen upplevelse”, vilket innebär att du slipper få din Spotify Wrapped förstörd av barnens låtval. Samtidigt hålls musikrekommendationerna för yngre lyssnare separerade från kontoadministratörens, vilket leder till mer exakta och personliga Wrapped-resultat.

Spotify avslutade sitt tillkännagivande med att understryka sitt fokus på att bevara både individuell frihet och gemenskap inom Premium Family-planen:

“Vi vill ge föräldrar och barn möjligheten att utforska musik tillsammans – från att introducera barnen till de låtar du själv älskade i deras ålder, till att vägleda deras egen upptäckt. Varje barn är unikt och varje familjs resa är individuell, så vi utvecklar kontinuerligt våra verktyg för att hjälpa familjer att dela musik på det sätt som känns rätt för dem.”