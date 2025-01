Våre spådommer for AI i 2025 – hva blir det neste fra ChatGPT, Apple Intelligence og flere?

Nå som vi har sparket i gang 2025, er kunstig intelligens ikke bare noe å se frem til i fremtiden lenger. Den er her akkurat nå, men det betyr ikke at det ikke er mye plass til vekst.

Etter et stappfullt 2024 er det fortsatt mye som planlegges fra OpenAI med ChatGPT, Google Gemini, Apple Intelligence Meta AI og mange andre. Alle AI-utviklerne prøver å overgå hverandre og flytter grensene for hva som er mulig. Her er noen av våre spådommer for hvordan livet ditt kan se ut med AI i 2025.

Din AI-agent

AI-assistenter er allerede ganske gode til å besvare spørsmål, men 2025 vil sannsynligvis se mye mer proaktiv handling og forventning om dine behov. Se for deg at ChatGPT omorganiserer dagen din basert på trafikkoppdateringer og vær, flytter en legetime uten at du trenger å be om det, og til og med lager et bursdagskort til vennen din (med forslag til gaver de vil elske). Google Gemini jobber med å bygge inn lignende prediktive funksjoner i Google Workspace, mens det ryktes at selskaper som Amazon forbedrer Alexa med oppgaveprioritering og egen avansert kalenderintegrasjon.

Fremveksten av disse verktøyene betyr at folk endelig kan få slutt på å sjonglere med apper og gjøremålslister. I stedet vil ditt smarte hjem og dine mobile enheter bli et knutepunkt der AI-assistenten din vil sjonglere ditt personlige og profesjonelle liv. Tenk på det som å ha en allestedsnærværende lederassistent, men en som ikke krever lunsjpauser eller overtidsbetaling.

Smart(er)e enheter

Selv om Rabbit R1 og Humane AI Pin kanskje ikke ble de suksessene skaperne deres forutså, kommer du til å se noen veldig smarte gadgets det kommende året. Noen vil være fordi AI er innebygd i smarttelefoner og eksisterende produkter. Apple Intelligence vil fortsette å legge til flere funksjoner, og det er drevet av OpenAI-modeller. iPhones og Apple Watches vil ha en Siri som er mer aktiv enn noen gang. Det samme gjelder Geminis pågående integrasjon i Android, spesielt med Google Pixel-telefoner, og Chrome-nettleseren.

Du vil se lignende AI-oppgraderinger i husholdningsapparater. Selskaper som LG og Samsung satser tungt på AI i kjøleskap, ovner og vaskemaskiner. Et 2025-kjøleskap kan skanne innholdet, anbefale oppskrifter og automatisk legge til manglende ingredienser i dagligvareappen din.

AI vil også i langt større grad få kroppskontakt, særlig fordi 2025 virkelig kan bli de AI-drevne smartbrillenes år. Det omfatter blant annet Metas neste generasjons smartebriller – Ray-Ban – og Orion augmented reality-headset. Det vil være som å ha en ekstra hjerne rett foran øynene.

Ser og hører i AI

Multimodal AI eksploderte i 2024, da bilde-, lyd- og videoskapere la til nye funksjoner i det som føltes som ukentlige oppdateringer. Disse blir ofte behandlet som separate systemer, men det kommer til å være en saga blott. Gemini og ChatGPT oppmuntrer allerede brukere til å lage bilder i tekstsamtalene sine, og ChatGPT la Soras AI-videoprodusent til nye verktøy. Tekst, bilder, lyd og video som du sender inn og som AI produserer, vil bli utskiftbare avhengig av kontekst. Dette betyr at du kan ta et bilde av en ødelagt husholdningsartikkel, og AI-en din kan foreslå reparasjonstrinn, finne reservedelen på Amazon og til og med koble deg til en lokal reparasjonstjeneste.

Apple utforsker angivelig multimodal AI for sine Vision Pro-headset, som forventes å lanseres i en mer raffinert versjon mot slutten av 2025. Dette headsettet kan dra nytte av multimodal AI for å overlegge sanntidsinformasjon om fysiske objekter i miljøet ditt. For eksempel kan den veilede deg gjennom montering av møbler ved å identifisere hver del og gi trinnvise AR-instruksjoner.

På kreative områder bruker Adobes AI-forbedrede Creative Cloud-verktøy allerede multimodale muligheter for å forbedre arbeidsflyten. Innen 2025 kan disse verktøyene automatisk generere stemningstavler eller redigere videoer basert på en enkel tekstinstruks. I arbeidslivet kan Microsofts integrasjon av multimodal AI i Teams og Office-suiter tilby funksjoner som å oppsummere videosamtaler og gjøre møtenotater til PowerPoint-presentasjoner med relevante visuelle elementer.

Vi venter oss en oppgradert Vision Pro i 2025, denne gangen med Apple Intelligence. (Image credit: Apple)

Sosiale medier og AI

Meta har snakket høyt om sine planer om å gjøre AI til en hjørnestein i Facebook og Instagram, og 2025 ser ut til å bli året disse planene når marsjfarten for både merker og andre sosiale medietjenester. Vent deg å se AI-genererte karakterer dukke opp overalt, fra influensere til nettbutikker. Disse AI-robotene vil samhandle med brukere, og tilby alt fra reiseplanleggingsråd til motetips. For eksempel kan en chatbot på Instagram hjelpe deg med å planlegge en tur til Tokyo, gi restaurantanbefalinger og aktivitetsideer mens du synkroniserer med Google-kalenderen din for bestillingsbekreftelser.

Et Meta-prosjekt det går rykter om, kjent internt som 'Metabots', kan også bli en nøkkelfunksjon i Messenger. Tenk deg å sende meldinger til en virtuell stylist som kuraterer antrekk for helgen din basert på budsjettet og favorittmerkene dine. Disse robotene kan til og med fungere som kundeserviceagenter, og umiddelbart løse problemer som ordrerefusjon eller kontofeilsøking uten den plagsomme ventemusikken.

Baksiden av medaljen er at å skille mellom menneskelige og AI-konstruerte kontoer kan bli en stor hodepine. Plattformer må balansere mellom å bruke AI for å forbedre brukeropplevelsen og erodere tilliten ved å overbelaste feeden med syntetisk innhold. Meta har lovet garantier, men skepsisen består.

Mindre arbeid, mer moro

AI vil i 2025 berøre nesten alle aspekter av livene våre, fra hvordan vi handler og kommuniserer til hvordan vi jobber og slapper av. For den gjennomsnittlige personen kan dette bety at mindre tid går med til hverdagslige oppgaver, mer personlige teknologiske opplevelser, med noen krevende øyeblikk med å vurdere om en aktuell Instagram-influenser er ekte eller AI-generert. Uansett er én ting er klart: AI er ikke lenger i horisonten – den sitter godt plassert i førersetet. Spenn deg fast!