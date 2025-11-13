Smartpærer har eksistert i årevis, men få systemer har klart å kombinere pålitelighet, design og fleksibilitet slik Philips Hue gjør.

Etter årevis med daglig bruk er dommen fra langvarige brukere klar: Hue er ikke billig, men det er bygget for å vare. Enten du starter med et Philips Hue-startsett eller utvider oppsettet ditt med sensorer, dimmere og Bridge, får dette økosystemet hjemmet ditt til å føles smartere uten at du trenger å tenke på det.

👉 Philips Hue: anmeldelse – det smarte belysningssystemet som faktisk fungerer