ChatGPT 5.1 kan bli lansert snart – 5 funksjoner vi håper å se i den kommende versjonen

Da ChatGPT-5 ble lansert tidligere i år, fulgte det med en lang liste med løfter. OpenAI skrøt av sin forbedrede resonnering, mer stabile personlighet og multimodale fleksibilitet – og det leverte i stor grad. GPT-5 er skarpere, smidigere og betydelig mer allsidig enn forgjengerne.

Men det er fortsatt områder der det kan forbedres. I følge de seneste ryktene nærmer GPT-5.1 seg raskt lansering, og selv om detaljene fortsatt er uklare, er det mange forbedringer å hente.

For de som ønsker bevis på at den neste versjonen faktisk heter GPT-5.1, sjekk ut et innlegg fra @TestingCatalog på X, hvor kodereferanser til «gpt-5-1-thinking» ble oppdaget i ChatGPTs kildekode.

Her er fem ting vi håper å se i ChatGPT 5.1:

BREAKING 🚨: GPT-5.1 confirmed as new traces of "gpt-5-1-thinking" have been spotted on ChatGPT. Gemini 3 vs GPT 5.1 soon 🥊 https://t.co/npmNxIWm6W pic.twitter.com/qAN1p655ckNovember 6, 2025

1. Et minne som husker riktig

(Image credit: Getty Images)

ChatGPTs minne har lenge vært en kilde til både håp og frustrasjon. Med GPT-5 har OpenAI utvidet kontekstvinduet betydelig – du kan nå legge inn en hel roman, oppfølgeren, gjøremålslisten din og en diskusjon om den beste Spider-Man-filmen.

GPT-5 kan sjonglere enorme mengder informasjon i en enkelt samtale, men langtidshukommelsen er fortsatt litt upålitelig, til tross for eksisterende minnekapasitet. Og når den husker noe, kan detaljene noen ganger føles merkelig tilfeldige.

Med GPT-5.1 håper vi at modellen vil bli bedre til å holde oversikt over brukerens preferanser og prosjekter uten å måtte bli minnet på det like ofte – og med bedre kontinuitet over tid. Målet er et smartere minne som er kontekstuelt relevant og vet hva som skal lagres – og hva som skal glemmes.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

2. Kreativ multimodalitet

GPT-5s multimodale muligheter er allerede imponerende. Den kan håndtere bilder, lyd og tekst samtidig – beskrive hva den ser, oppsummere et diagram eller analysere et bilde. Den kan til og med håndtere grunnleggende visuell logikk. Men det som fortsatt mangler er kreativ samhørighet på tvers av medier: evnen til å ta rotete, menneskelig innspill i flere formater og veve det sammen til noe som føles kunstnerisk sammenhengende.

Det GPT-5 ennå ikke gjør naturlig, er å kombinere disse modalitetene. Den vet hvordan den skal reagere på et bilde eller en talemelding, men ikke helt hvordan den skal jobbe med dem sammen. Det er forskjell på å si: «Dette er et bilde av en stue» og å forstå: «Jeg ser hva du prøver å lage her – la meg forbedre layouten, justere belysningen og foreslå en stil som passer din smak.»

Det brukerne ønsker å se i GPT-5.1 er en modell som ikke bare forstår innspillet, men også tolker intensjonen bak det – enten det kommer i tekst, bilder eller lyd.

3. Forankret kunnskap

(Image credit: Andrew_t8 / Pixabay)

Med GPT-5 tok det faktabaserte fundamentet et klart skritt fremover. Modellen hallusinerer sjeldnere, beregner mer nøyaktig og kan søke på nettet når det er nødvendig for å hente oppdatert informasjon. Men selv om GPT-5 er mer forsiktig, vet den fortsatt ikke alltid når den tar feil.

Det brukerne ønsker fra GPT-5.1 er ikke bare færre feil, men mer verifisering. Hvis den siterer en kilde, skal den helst være ekte. Hvis den presenterer data, bør den kunne vise hvordan den kom frem til det.

Drømmen er en assistent som fungerer som en grundig faktasjekker. GPT-5 ga oss en mer fornuftig assistent – ​​men ChatGPT-5.1 kunne gi oss en som er virkelig pålitelig, og ikke bare i sammenligning med den eldre.

4. Ekte automasjon

(Image credit: Shutterstock)

GPT-5 er mer enn bare en tekstmodell – det er en plattform som kan utføre små oppgaver. Men disse oppgavene krever fortsatt en kaptein ved roret. Hvert trinn trenger tilsyn.

AI-agenter lover mer autonom automatisering, og selv om GPT-5 introduserte verktøybruk og agentlignende resonnement, føltes det mer som en forhåndsvisning av noe større.

ChatGPT-5.1 kan ta det neste steget mot automatisert oppfølging, der modellen ikke bare tenker på trinnene for å fullføre en oppgave – den ville faktisk bruke verktøy, kontekst, tidligere preferanser og eksterne kalendere for å utføre oppgaven for deg, uten å snuble underveis.

5. En konsekvent personlighet

(Image credit: Shutterstock)

Hvis du bruker ChatGPT regelmessig, vet du at den ikke alltid er best på å opprettholde tonen du ber om. GPT-5 er merkbart bedre, men personligheten er fortsatt stort sett reaktiv. Du ber om et formelt svar – og den leverer. Du ber om sarkasme i Gen Z-stil – og det bytter kjapt tilbake. Men du må alltid be om det igjen.

Det mange brukere ønsker seg fra GPT-5.1 er en mer vedvarende personlighet – ikke på en klengete måte, men på en måte som husker hvordan du vil ha ting skrevet, selv uten å måtte gjenta det hver gang. Det handler ikke bare om hukommelse, men om en slags språklig fingerferdighet: å forstå at «kortversjon» betyr 200 ord, eller at «kjapp tone» betyr hvasse enlinjere, ikke sprø vitser.

GPT-5 kan allerede utmerke seg i å etterligne stiler, men trenger fortsatt veiledning. GPT-5.1 kan utvikle en flytende intelligens – der du kan bruke forkortede uttrykk eller snarveier i stedet for alltid å måtte forklare nøyaktig hva du mener.

Hver for seg kan disse forbedringene høres små ut, men sammen peker de mot noe større. ChatGPT-5 viste hvordan en virkelig kapabel språkmodell ser ut med sitt skalanivå og multimodale bredde. ChatGPT-5.1 kan være versjonen som integrerer alt dette så sømløst at du slutter å tenke på hvordan du bruker chatboten – og bare bruker den.