ChatGPT 5.1 kan lanseras snart – 5 funktioner vi hoppas få se i den kommande versionen

När ChatGPT-5 lanserades tidigare i år kom den med en lång lista av löften. OpenAI framhöll dess förbättrade resonemang, stabilare personlighet och multimodala flexibilitet – och till stor del levererade den faktiskt. GPT-5 är skarpare, smidigare och betydligt mer mångsidig än sina föregångare.

Men det finns fortfarande punkter kvar som den kan förbättra. Enligt de senaste ryktena närmar sig GPT-5.1 sin lansering med stormsteg, och även om detaljerna fortfarande är vaga finns det gott om förbättringar att hoppas på.

För dig som vill ha bevis på att nästa version verkligen heter GPT-5.1 kan du kolla in ett inlägg från @TestingCatalog på X, där kodreferenser till “gpt-5-1-thinking” har upptäckts i ChatGPT:s källkod.

Här är fem saker vi hoppas få se i ChatGPT 5.1:

BREAKING 🚨: GPT-5.1 confirmed as new traces of "gpt-5-1-thinking" have been spotted on ChatGPT.

1. Ett minne som minns rätt saker

(Image credit: Getty Images)

ChatGPT:s minne har länge varit en källa till både hopp och frustration. Med GPT-5 utökade OpenAI kontextfönstret rejält – du kan numera mata in en hel roman, dess uppföljare, din att-göra-lista och en diskussion om den bästa Spider-Man-filmen.

GPT-5 kan jonglera enorma mängder information i en enda konversation, men dess långtidsminne är fortfarande lite opålitligt, trots de befintliga minnesfunktionerna. Och när den väl minns något kan detaljerna ibland kännas märkligt slumpmässiga.

Med GPT-5.1 hoppas vi att modellen blir bättre på att hålla reda på användarens preferenser och projekt utan att behöva påminnas lika ofta – och med bättre kontinuitet över tid. Målet är ett smartare minne som är kontextuellt relevant och vet vad som ska sparas – och vad som ska glömmas.

2. Kreativ multimodalitet

GPT-5:s multimodala förmågor är redan imponerande. Den kan hantera bilder, ljud och text samtidigt – beskriva vad den ser, sammanfatta ett diagram eller analysera ett foto. Den klarar till och med av grundläggande visuell logik. Men det som fortfarande saknas är kreativ sammanhållning mellan medier: förmågan att ta rörig, mänsklig input i flera format och väva ihop det till något som känns konstnärligt helgjutet.

Det som GPT-5 ännu inte gör naturligt är att kombinera dessa modaliteter. Den vet hur den ska svara på en bild eller ett röstmeddelande, men inte riktigt hur den ska arbeta med dem tillsammans. Det är skillnad på att säga ”detta är ett foto av ett vardagsrum” och att förstå ”jag ser vad du försöker skapa här – låt mig förbättra layouten, justera ljuset och föreslå en stil som matchar din smak”.

Det användare vill se i GPT-5.1 är en modell som inte bara förstår indata, utan också tolkar intentionen bakom dem – oavsett om de kommer i text, bild eller ljud.

3. Förankrad kunskap

(Image credit: Andrew_t8 / Pixabay)

Med GPT-5 tog den faktabaserade grunden ett tydligt steg framåt. Modellen hallucinerar mer sällan, räknar mer korrekt och kan söka på webben vid behov för att hämta aktuell information. Men även om GPT-5 är mer försiktig, vet den fortfarande inte alltid när den har fel.

Det användare önskar sig av GPT-5.1 är inte bara färre felaktigheter, utan mer verifiering. Om den hänvisar till en källa ska det vara på riktigt. Om den presenterar en datapunkt ska den kunna visa hur den kom fram till det.

Drömmen är en assistent som agerar som en noggrann faktagranskare. GPT-5 gav oss en mer resonabel assistent – men ChatGPT-5.1 skulle kunna ge oss en som är pålitlig på riktigt, inte bara i jämförelse med den äldre.

4. Äkta automation

(Image credit: Shutterstock)

GPT-5 är mer än bara en textmodell – det är en plattform som kan utföra små uppdrag. Men dessa uppdrag kräver fortfarande en kapten vid rodret. Varje steg behöver övervakning.

AI-agenter lovar mer självgående automation, och även om GPT-5 introducerade verktygsanvändning och agentiskt resonemang, kändes det mest som en förhandsvisning av något större.

ChatGPT-5.1 kan ta nästa steg mot automatisk uppföljning, där modellen inte bara tänker ut stegen för att slutföra en uppgift – den skulle faktiskt använda verktyg, kontext, tidigare preferenser och externa kalendrar för att utföra uppgiften åt dig, utan att snubbla på vägen dit.

5. En bestående personlighet

(Image credit: Shutterstock)

Om du använder ChatGPT regelbundet vet du att den inte alltid är bäst på att behålla den ton du ber om. GPT-5 är märkbart bättre, men personligheten är fortfarande mest reaktiv. Du ber om ett formellt svar – och den levererar. Du ber om sarkasm i Gen Z-stil – och den växlar direkt. Men du måste alltid be om det igen.

Vad många användare vill ha från GPT-5.1 är en mer bestående personlighet – inte på ett klängigt sätt, utan så att den kommer ihåg hur du vill ha saker skrivna, även utan att du behöver upprepa det varje gång. Det handlar inte bara om minne, utan om ett slags språklig fingertoppskänsla: att förstå att ”kort version” betyder 200 ord, eller att ”snärtig ton” innebär vassa oneliners, inte knack-knack-skämt.

GPT-5 kan redan briljera i att härma stilar, men den behöver fortfarande coachning. GPT-5.1 skulle kunna utveckla en stilflytande intelligens – där du kan använda förkortade uttryck eller genvägar istället för att alltid behöva förklara exakt vad du menar.

Var för sig kan dessa förbättringar låta små, men tillsammans pekar de mot något större. ChatGPT-5 visade hur en riktigt kapabel språkmodell ser ut med sin skalnivå och multimodala bredd. ChatGPT-5.1 kan bli versionen som integrerar allt detta så sömlöst att du slutar tänka på hur du ska använda chatboten – och bara använder den.