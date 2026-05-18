ChatGPT vill nu koppla upp sig mot dina bankkonton – vad skulle möjligtvis kunna gå fel?

OpenAI lanserar en personlig ekonomitjänst i ChatGPT

Funktionen testas just nu med Pro-prenumeranter i USA

Användare kan koppla sina konton och ställa frågor om sin ekonomi

OpenAI:s senaste satsning för ChatGPT är “en ny personlig ekonomiupplevelse”. Funktionen finns nu tillgänglig som förhandsversion för Pro-användare i USA och låter AI-chatboten koppla upp sig mot användarnas finansiella konton för att svara på frågor om allt från vardagsbudgetering till långsiktigt sparande.

I sitt tillkännagivande säger OpenAI att målet är att göra det enklare för människor att förstå sin ekonomi utan att behöva hoppa mellan flera appar, konton, kalkylblad och andra ekonomiska verktyg för att hålla koll på inkomster och utgifter.

“ChatGPT kan kombinera den typen av resonemang med din verkliga ekonomiska situation och det du delat om dina mål, din livsstil och dina prioriteringar, vilket hjälper dig att upptäcka mönster, förstå kompromisser och planera större beslut på ett mer personligt och komplett sätt”, skriver företaget.

Samtidigt betonar OpenAI tydligt att tjänsten “inte ersätter professionell ekonomisk rådgivning”, vilket sannolikt är klokt med tanke på risken för hallucinationer och felaktiga svar.

Tjänsten drivs av GPT-5.5 Thinking, som enligt OpenAI “överträffar tidigare modeller inom komplexa uppgifter kopplade till privatekonomi”.

Men den är fortfarande långt ifrån perfekt.

OpenAI säger att modellen får 82,5 av 100 i företagets “interna benchmark”, vad det nu exakt innebär. Så om ChatGPT säger att man spenderar för mycket pengar på iskaffe eller att alla besparingar borde investeras i AI-bolag kan det vara klokt att dubbelkolla siffrorna.

Användarna är inte övertygade

Konton från fler än 12 000 institutioner kan läggas till. (Image credit: ChatGPT)

Enligt OpenAI använder redan många människor ChatGPT för ekonomiska frågor, så företaget ser detta som ett naturligt nästa steg.

Tanken är att användare ska kunna fråga om exempelvis sina konsumtionsmönster över tid, hur man bäst sparar till ett husköp, hur mycket pengar som går till prenumerationer eller vilka risker som finns med vissa investeringar.

Den nya ekonomifunktionen har utvecklats tillsammans med över 50 ekonomiexperter och i takt med att tjänsten rullas ut bredare vill OpenAI även samarbeta med fler aktörer inom finansbranschen.

I framtiden kan det till och med bli möjligt att fråga om olika lånealternativ och sedan ansöka om lån direkt i ChatGPT-appen.

Konton från över 12 000 finansinstitut ska kunna kopplas ihop och Pro-användare kan komma igång via alternativet Finances i sidomenyn eller genom prompten “@Finances, connect my accounts”.

Konton kan kopplas bort när som helst och chattar kan raderas och ChatGPT kan inte genomföra några ekonomiska transaktioner själv (åtminstone… inte ännu).

När kontona väl är anslutna får användaren tillgång till en dashboard som visar var pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen över tid. Allt presenteras i ett gränssnitt som ser ut som en modern blandning av Excel-tabeller och diagram.

Reaktionerna på Reddit antyder dock att mottagandet kan bli ganska försiktigt till en början.

En användare beskriver funktionen som “låter som malware”, medan en annan kallar idén “fullständigt galen”.

Det finns också väldigt verkliga farhågor kring både integritet och risken för AI-fel.