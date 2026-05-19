ChatGPT vil nå koble seg til bankkontoene dine – det kan vel umulig gå galt?

OpenAI lanserer personlig økonomitjeneste i ChatGPT

Funksjonen testes for tiden med Pro-abonnenter i USA

Brukere kan koble sammen kontoene sine og stille spørsmål om økonomien sin

OpenAIs nyeste satsing på ChatGPT er «en ny personlig økonomiopplevelse». Funksjonen er nå tilgjengelig som forhåndsvisning for Pro-brukere i USA og lar AI-chatboten koble seg til brukernes økonomiske kontoer for å svare på spørsmål om alt fra daglig budsjettering til langsiktig sparing.

I kunngjøringen sier OpenAI at målet er å gjøre det enklere for folk å forstå økonomien sin uten å måtte hoppe mellom flere apper, kontoer, regneark og andre økonomiske verktøy for å spore inntekter og utgifter.

«ChatGPT kan kombinere den typen resonnement med din virkelige økonomiske situasjon og det du har delt om dine mål, livsstil og prioriteringer, og hjelpe deg med å oppdage mønstre, forstå avveininger og planlegge større beslutninger på en mer personlig og fullstendig måte», skriver selskapet.

Latest Videos From

Samtidig understreker OpenAI tydelig at tjenesten «ikke er en erstatning for profesjonell økonomisk rådgivning», noe som sannsynligvis er klokt med tanke på risikoen for hallusinasjoner og feil svar.

Tjenesten drives av GPT-5.5 Thinking, som OpenAI sier «overgår tidligere modeller på komplekse personlig økonomioppgaver».

Men den er fortsatt langt fra perfekt.

OpenAI sier at modellen fikk 82,5 av 100 poeng på selskapets «interne referansepunkt», hva enn det egentlig betyr. Så hvis ChatGPT forteller deg at du bruker for mye penger på iskaffe eller at alle sparepengene dine bør investeres i AI-selskaper, kan det være lurt å dobbeltsjekke tallene.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Brukerne er ikke overbevist

Kontoer fra mer enn 12 000 institusjoner kan legges til. (Image credit: ChatGPT)

Ifølge OpenAI bruker mange allerede ChatGPT til økonomiske spørsmål, så selskapet ser dette som et naturlig neste steg.

Tanken er at brukerne skal kunne stille spørsmål om ting som forbruksmønstre over tid, hvordan de best kan spare til boligkjøp, hvor mye penger som går til abonnementer, eller hvilke risikoer det er med visse investeringer.

Den nye finansfunksjonen ble utviklet i samarbeid med over 50 finanseksperter, og etter hvert som tjenesten rulles ut bredere, ønsker OpenAI også å samarbeide med flere aktører i finansbransjen.

I fremtiden kan det til og med være mulig å spørre om ulike lånealternativer og deretter søke om lån direkte i ChatGPT-appen.

Kontoer fra over 12 000 finansinstitusjoner kan kobles til, og Pro-brukere kan komme i gang via Finans-alternativet i sidemenyen eller ved å lese «@Finanser, koble til kontoene mine».

Kontoer kan kobles fra når som helst, og chatter kan slettes, og ChatGPT kan ikke utføre noen økonomiske transaksjoner selv (i hvert fall ... ikke ennå).

Når kontoene er koblet til, får brukeren tilgang til et dashbord som viser hvor pengene kommer fra og hvor de går over tid. Alt presenteres i et grensesnitt som ser ut som en moderne blanding av Excel-regneark og diagrammer.

Reaksjoner på Reddit tyder imidlertid på at mottakelsen kan bli ganske tilbakeholden i starten.

Én bruker beskriver funksjonen som «å høres ut som skadelig programvare», mens en annen kaller ideen «helt gal».

Det er også svært reelle bekymringer rundt både personvern og risikoen for AI-feil.