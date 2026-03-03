«Ingen etiske prinsipper i det hele tatt»: Trenden med å «boikotte ChatGPT» vokser etter at OpenAI signerer avtale med det amerikanske militæret
AI møter prinsipper.
- OpenAI signerer avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet
- Et stort antall ChatGPT-brukere forlater appen som følge av dette
- Anthropic hadde tidligere advart om sikkerhetsrisikoer
Etter at Claude-utvikleren Anthropic trakk seg fra en avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet på grunn av sikkerhetshensyn, har OpenAI i stedet valgt å logge på – og ChatGPT-brukere er langt fra fornøyde.
Ifølge Windows Central kansellerer mange ChatGPT-abonnementene sine og bytter til andre AI-chatboter, inkludert Claude. En rask titt på sosiale medier eller Reddit er nok til å se at reaksjonene øker.
Noen Reddit-brukere legger ut veiledninger om hvordan man kan forlate tjenesten og eksportere dataene sine fra ChatGPT, mens andre anklager OpenAI for å ikke ha «noen etiske prinsipper overhodet» og for å «selge sjelen sin» ved å tillate at AI-modeller brukes av det amerikanske militæret.
I mellomtiden påpekte teknologiinvestoren Aidan Gold på X at OpenAI tidligere hadde støttet Anthropics sikkerhetslinje – rett før de signerte en avtale med selve forsvarsdepartementet. Den amerikanske regjeringen har også kunngjort at de nå har til hensikt å fjerne Claude fra alle sine etater.
Otydlig AI-etik
Etikken rundt AI har lenge vært uklar: mange av dagens populære chatboter har blitt trent på enorme mengder opphavsrettsbeskyttet materiale, vekker bekymring for omfattende jobbtap og krever enorme mengder energi.
Tidligere denne uken trakk imidlertid Anthropic en tydelig grense når det gjaldt å tillate teknologien å bli brukt til «masseovervåking» og «fullstendig autonome våpen». Selskapet ønsket sikkerhetstiltak på plass på disse områdene – noe Forsvarsdepartementet ikke gikk med på.
Det var da OpenAI grep inn. Selskapet sier at avtalen med det amerikanske militæret inkluderer «flere sikkerhetstiltak» enn det Anthropic avslo, inkludert rundt masseovervåking og autonome våpen, med klare «røde linjer» som OpenAI planlegger å håndheve fremover.
Men ChatGPT-brukere er ikke overbevist – spesielt ikke om formuleringen «alle lovlige formål» i kontrakten. Debatten vil sannsynligvis fortsette, men i mellomtiden har Claude tatt førsteplassen i Apples App Store.
