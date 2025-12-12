ChatGPT 5.2 er her, og skal ha blitt en bedre tenker – her er tre ting du må å vite

OpenAI har lansert sin nye GPT-5.2-modell (et par dager etter at den var ventet), og ChatGPT 5.2 har blitt rullet ut samtidig. Den nye modellen kommer relativt kort tid etter ChatGPT-5.1, men mens den forrige oppdateringen forsøkte å gjenopprette sjarmen og personligheten som mange følte manglet i ChatGPT-5, fokuserer den seneste oppdateringen på mer asketiske mål.

OpenAI presenterer GPT-5.2 som en modell som kan forklare seg selv bedre, fungere mer pålitelig og håndtere lange, kompliserte og til og med rotete oppgaver. Men OpenAI vet at den gjennomsnittlige personen ikke bryr seg om referansediagrammer eller akademiske artikler som skryter av den nye modellens ferdigheter. Så selskapet oppfordrer folk til å tenke på de store tekniske forbedringene som en inngangsport til hverdagsnytte. I likhet med forgjengeren kommer ChatGPT-5.2 i tre varianter som øker i størrelse og potensiell evne: Instant, Thinking og Pro.

Etter hvert som generativ AI har gått fra eksperimentell nyhet til daglig vane, stoler folk på ChatGPT for alle slags akademiske og profesjonelle behov, inkludert mange som ingen hos OpenAI hadde forestilt seg. ChatGPT-5.2 er bygget for å tåle den vekten, så her er hva du burde vite om den nyeste opplevelsen.

GPT-5.2 is here! Available today in ChatGPT and the API.It is the smartest generally-available model in the world, and in particular is good at doing real-world knowledge work tasks.December 11, 2025

1. Klar tankegang

(Image credit: Getty Images / Surasak Suwanmake)

OpenAI viste tester som demonstrerte at GPT-5.2 presterer på eller over nivået til menneskelige eksperter på tvers av et bredt spekter av oppgaver som involverer store mengder informasjon, noe som er første gang for OpenAIs modeller. I GDPval-evalueringen, som tester 44 forskjellige profesjonelle arbeidskategorier fra finans til jus til rådgivning, er GPT-5.2 Thinking bedre enn eller jevnbyrdig med toppfagfolk på nesten tre fjerdedeler av oppgaver – som å lage regneark og presentasjoner – samt mer komplekse analyser.

Den viktigste endringen er modellens evne til å koordinere flertrinnsresonnement. GPT-5.2 Thinking kan ta et komplisert spørsmål, stykke det opp, planlegge veien gjennom problemet og levere et svar som gjenspeiler en sammenhengende tankerekke. Det handler ikke bare om å forutsi den neste plausible setningen, men det neste plausible flerdagersprosjektet.

Du vil kanskje legge merke til at det kommer inn i bildet når ChatGPT forklarer et konsept tydeligere enn du kanskje forventer, eller holder seg på sporet gjennom en lang samtale, eller bare når den tilbyr trinnvis logikk som faktisk forblir sammenhengende.

Mer langsiktig minne

Den klarere tenkningen knytter seg til minneoppgraderingen som tilbys av GPT-5.2. OpenAI sier at GPT-5.2 Thinking når nesten perfekt nøyaktighet når den sporer informasjon over hundretusenvis av ord. Du kan legge en hel prosjektmappe, en lang rapport, en juridisk kontrakt, en vitenskapelig artikkel eller vidstrakte transkripsjoner inn i ChatGPT, og i stedet for å miste tråden halvveis, holder modellen nå oversikt over detaljene og behandler hele greia som sammenkoblet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Hvis du er student, kan du laste opp flere tekster og be om en sammenlignende analyse, eller mate inn en liten bedrifts økonomiske rapporter og be om trender eller strategiforslag. Modellen kan håndtere den typen kontekst med flere filer som overveldet tidligere versjoner.

Minneoppgraderingen strekker seg også til visjonen. ChatGPT-5.2 er mye bedre til å forstå diagrammer, skjemaer og programvare. Den kan også bedre se detaljer i uskarpe eller komplekse bilder. Mer langsiktig minne er ikke den viktigste funksjonen som vanligvis begeistrer folk, men det kan være en viktig faktor i hvordan folk føler om ChatGPT-5.2.

Mer pålitelig

(Image credit: Shutterstock)

Den tredje definerende forbedringen i ChatGPT-5.2 er pålitelighet. Hallusinasjoner er mye sjeldnere med GPT-5.2 enn med GPT-5.1, og faller med 30 %, ifølge OpenAI. Feil skjer fortsatt, men du trenger ikke å bruke like mye tid på å sjekke og fikse dem.

Den forbedrede påliteligheten er også tydelig i hvordan verktøyene brukes. OpenAI viste til et eksempel på et rotete kundeservicescenario som involverte en forsinket flyvning, tapte forbindelser, en uventet overnatting og medisinske seteforespørsler. GPT-5.2 ombooket den reisende med riktig sete og ga dem kompensasjon, mens GPT-5.1 mistet tråden underveis.

En ChatGPT-modell som har mindre sannsynlighet for å komme ut av kurs under en chat, er en modell folk vil like og stole mer på, men OpenAI la også vekt på å gjøre GPT-5.2 mer pålitelig som en trygg samtalepartner. ChatGPT-5.2 vil reagere mer passende når man diskuterer ting som mental helse og emosjonell uro, med bedre og mer støttende forslag.

ChatGPT-5.2 rulles gradvis ut på tvers av ChatGPT Plus-, Pro-, Go-, Business- og Enterprise-abonnementer, med tilgang til GPT-5.1 som slutter om tre måneder, for alle som bruker AI-verktøy mye. Den nyeste modellen vil sannsynligvis føles lenge etterlengtet som en AI-samtalepartner som bedre kan etterligne omtanke. ChatGPT-5.2 er ikke prangende, men folk som ønsker en AI som tenker like nøye som den snakker, vil sannsynligvis bli fornøyde.