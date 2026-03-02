”Inga etiska principer alls”: trenden att ”bojkotta ChatGPT” växer efter att OpenAI skrivit avtal med USA:s militär

OpenAI och Sam Altman möter kritik efter nytt avtal med USA:s krigsdepartement.

OpenAI har skrivit avtal med USA:s försvarsdepartement

Ett stort antal ChatGPT-användare lämnar appen som följd

Anthropic hade tidigare varnat för säkerhets- och trygghetsrisker

Efter att Claude-utvecklaren Anthropic hoppade av ett avtal med USA:s försvarsdepartement på grund av säkerhets- och trygghetsfrågor har OpenAI i stället valt att skriva på – och ChatGPT-användare är långt ifrån nöjda.

Enligt Windows Central säger många upp sina ChatGPT-prenumerationer och byter till andra AI-chattbottar, bland annat Claude. En snabb titt på sociala medier eller Reddit räcker för att se att motreaktionen växer.

Vissa Reddit-användare publicerar guider om hur man lämnar tjänsten och exporterar sin data från ChatGPT, medan andra anklagar OpenAI för att ha “inga etiska principer alls” och för att “sälja sin själ” genom att låta AI-modeller användas av den amerikanska militärapparaten.

Samtidigt uppmärksammade teknikinvesteraren Aidan Gold på X att OpenAI tidigare stött Anthropics säkerhetslinje – precis innan man själv skrev avtal med försvarsdepartementet. USA:s regering har dessutom meddelat att man nu tänker ta bort Claude från alla sina myndigheter.

Otydlig AI-etik

Let me get this straight:Anthropic refused to work with DoW unless they could promise their tech wasn't used for surveillance or killing. DoW said that they need full capabilities. Anthropic declined to give full access. OpenAI stood by Anthropic for ensuring AI safety.…February 28, 2026

Etiken kring AI har länge varit oklar: många av dagens populära chattbottar har tränats på enorma mängder upphovsrättsskyddat material, de väcker oro för omfattande arbetsförluster och kräver stora mängder energi.

Tidigare i veckan drog dock Anthropic en tydlig gräns när det gällde att låta tekniken användas för “massövervakning” och “helt autonoma vapen”. Företaget ville ha skyddsräcken på plats inom dessa områden – något försvarsdepartementet inte gick med på.

Då klev OpenAI in. Bolaget säger att dess avtal med USA:s militär innehåller “fler skyddsmekanismer” än det Anthropic avböjde, bland annat kring massövervakning och autonoma vapen, med tydliga “röda linjer” som OpenAI planerar att upprätthålla framöver.

Men ChatGPT-användarna är inte övertygade – särskilt inte kring formuleringen “alla lagliga ändamål” i avtalet. Debatten lär fortsätta, men under tiden har Claude tagit förstaplatsen i Apples App Store.