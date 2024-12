Samsung Galaxy S25 kan få en stor Bixby AI-oppgradering

Bixby kan ta igjen Google Gemini i 2025

Oppgraderingen kan bli lansert sammen med One UI 7

Den nye Bixby-versjonen er allerede tilgjengelig i Kina

Med den raske utviklingen av AI-verktøy som ChatGPT, Copilot og Gemini, har du kanskje glemt Samsungs Bixby. Men en ny versjon er underveis, og den kan bli tilgjengelig globalt samtidig som Samsung Galaxy S25.

I følge en melding fra Sør-Koreanske ET News (via @Jukanlosreve), vil Bixby få støtte for Large Language Model (LLM) tidlig neste år, noe som gjør den sammenlignbar med de generative AI-chatbotene nevnt ovenfor.

Denne Bixby-oppgraderingen er faktisk allerede lansert – men bare i Kina. Basert på denne nye rapporten ser det ut til at også resten av verden vil få tilgang til den nye versjonen, sannsynligvis i januar.

Dette er også når Galaxy S25-serien ryktes å lanseres og når vi forventer at One UI 7 (basert på Android 15) begynner å rulle ut. One UI 7 er for øyeblikket i betatesting.

«Det viktigste salgsargumentet»

Samsung har allerede lansert mange Galaxy AI-funksjoner på telefonene sine i år – inkludert Sketch to Image og Circle to Search. I tillegg er Google Gemini også tilgjengelig på Samsung-enheter.

Men med LLM-støtte lagt til i Bixby, vil Samsungs telefoner bli enda kraftigere, med mer omfattende svar og bildegenereringsmuligheter. En kjent tipser, @UniverseIce, beskriver dette som «det største salgsargumentet» til Galaxy S25.

Google har allerede oppgradert sin Google Assistant med LLM-støtte via Google Gemini – og det skal bli interessant å se hvor mye konkurranse Bixby kan gi Gemini når det gjelder innebygde alternativer på de beste Android-telefonene.

Selvfølgelig deler vi alle detaljene om den nye og forbedrede Bixby når den lanseres – kanskje om en måned eller noe slikt. I mellomtiden fortsetter Apple å introdusere sine egne Apple Intelligence-funksjoner via iOS-oppdateringer.