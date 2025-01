Googles 2024: Suksesser, fiaskoer og hva vi kan vente oss i 2025

Slutten på ett år og starten på et nytt er det perfekte tidspunktet for å evaluere hvordan de største teknologiselskapene gjør det – og i dette tilfellet spesifikt Google. Selskapet består av mange ulike avdelinger og vi har sett nye produkter og oppgraderinger i de fleste av disse i 2024.

Her skal vi ta et dypdykk i det siste året og fremheve Googles suksesser og fiaskoer blant alt som har skjedd underveis.

Etter det har vi noen ganske gode ideer om hva Google planlegger for 2025 – og det er meget mulig at 2025 vil bli enda travlere for selskapet enn året som gikk.

Googles suksesser i 2024

Fra et maskinvareperspektiv startet Googles år for alvor med lanseringen av Google Pixel 8a. Som tidligere modeller i denne mellomklassen, gjorde den en veldig god jobb med å balansere pris og ytelse. Vi beskrev den som vår «favoritt blant billigtelefonene» i vår anmeldelse av Google Pixel 8a.

Så fikk vi lanseringen av Google Pixel 9-serien, og vi vil si at disse telefonene generelt var store suksesser, med solid design, god ytelse og massevis av AI-funksjoner. Spesielt imponerende var Google Pixel 9 Pro, som vi roste og ga 4,5 av 5 stjerner i vår anmeldelse.

Google Pixel 9 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Men høydepunktet av Googles maskinvarelanseringer i 2024 kan godt ha vært Google Pixel 9 Pro Fold. Den er riktig nok latterlig dyr, men det skyldes nok formfaktoren. I vår anmeldelse av Google Pixel 9 Pro Fold bemerker vi at dette er den første telefonen som virkelig fungerer både som en brettbar enhet og som en vanlig telefon når den er lukket.

Et annet vellykket område for Google er det store antallet programvareoppdateringer som er rullet ut for Pixel-telefonene. Dette inkluderte funksjoner som Circle to Search, Theft Detection Lock og smart samtalescreening, i tillegg til de store Android 15-oppdateringene. Vi så også en jevn strøm av oppdateringer for viktige Google-apper, som nye varsler i Google Maps og filtre i Gmail.

Gemini ble kraftig forbedret i løpet av 2024. (Image credit: Google)

Vi har kommet helt hit uten å nevne kunstig intelligens ennå, men dette var et stort år for Google AI. Dette inkluderte Gemini chatbot, Gemini-modellene og NotebookLM-verktøyet som lager AI-drevne podcaster av materialet ditt (det var til og med godt nok til å havne på Spotify Wrapped 2024). Google tok store fremskritt innen AI, under hardt press fra konkurrenter som Apple, Microsoft, OpenAI og andre.

Når det gjelder de mest kjente enhetene og appene, har det vært et vellykket år for Google. Vi har sett de beste Pixel-mobilene noensinne, sammen med apper og AI-verktøy som er smartere og mer nyttige enn noen gang. Men ikke alt har vært positivt for Google i år. Det er noen punkter vi må plassere i den negative kolonnen.

Googles fiaskoer i 2024

Vi har nevnt de positive sidene ved Gemini AI i 2024, men det var også mye som var dårlig. I 2024 ble Google tvunget til å trekke tilbake bildegenereringsfunksjoner etter at det ble produsert unøyaktige og støtende bilder – og dette er noe som fortsatt ikke er helt løst (det er også et problem som mange andre AI-selskaper sliter med).

Så fikk vi AI-sammendragene introdusert i Google Søk som anbefalte lim som pizzapålegg, takket være et spøkefullt innlegg på Reddit som ble tatt på alvor av Googles AI. Dette førte til at mange slo av AI-sammendrag, men funksjonen ser nå ut til å være mer pålitelig enn den var før.

Pixel Watch 3 (Image credit: Future/Jacob Krol)

Foruten fra AI, hadde ikke Pixel Watch 3 de mest imponerende oppgraderingene. Selv om vi generelt var positive i vår anmeldelse av Google Pixel Watch 3, var den likevel en liten skuffelse. Det er skuffende å se hvordan Pixel Watch-serien nå fortrenger Fitbits klokker og treningssporere etter Googles oppkjøp av Fitbit. Det føles som om Fitbit-fans blir urettferdig behandlet. Gitt hvor sterkt Fitbit-merket en gang var, er dette definitivt et tilbakeslag for Google.

Så har vi produktene som Google har stengt ned eller kansellert i løpet av året. Dette er noe Google gjør altfor ofte. Google Podcasts er borte, den fantastiske Chromecast-serien er blitt faset ut (selv om den nye Google TV Streamer er ganske bra), og på toppen av det hele ser det ut til at vi ikke kommer til å få flere Google Pixel-nettbrett (noe som er synd) .

Hva vi venter oss av Google i 2025

Det er sannsynlig at 2025 blir en videreføring av samme tema for Google, men enda bedre. AI vil selvfølgelig fortsette å stå i sentrum: Vi har allerede sett tidlige demonstrasjoner av verktøy som Project Astra, og det vil ikke ta lang tid før Google lanserer sine egne AI-agenter som kan håndtere flere datatjenester for deg.

Vent deg raskere og kraftigere AI som integreres dypere i Google-appene og -tjenestene du allerede er avhengig av. Vi vet at aktører som OpenAI, Apple og Microsoft ikke vil legge noen demper på sin AI-innsats, og Google vil definitivt ikke bli hengdende etter – så vi kan for eksempel regne med at Gemini på Android 16 får enda mer kontroll over apper.

Vi venter fremdeles på Project Astra. (Image credit: Future)

Apropos Android 16 – vi vet at den vil lanseres på telefoner en gang mellom april og juni, noe som er tidligere enn vanlig for en Android-lansering, og forhåndsversjonen for utviklere er allerede tilgjengelig. Foreløpig har ingen store nye funksjoner blitt annonsert, men det er ingen tvil om at flere er på vei, sammen med flere oppdateringer via Pixel Drops.

På maskinvaresiden er vil Google Pixel 10 temmelig sikkert lanseres rundt midten av året. Spekulasjonene har allerede begynt, men det er fortsatt er uklart om vi får se fire forskjellige modeller, som i 2024. Det skal også komme en ny mellomklassemodell i form av Google Pixel 9a. I følge tidlige lekkasjer vil den imidlertid se vesentlig annerledes ut sammenlignet med forgjengeren.

Pixel 8a vil få en arvtager. (Image credit: Philip Berne / Future)

Det er mindre sikkert om vi vil se en Pixel Watch 4 i 2025 eller et hvilket som helst nytt produkt fra smarthus-serien Google Nest, selv om disse absolutt må oppdateres. Selv om Google lanserte flere maskinvareprodukter i 2024, ser det ut til at noen, som Google Nest Hub, har blitt fullstendig glemt.

Legg til de vanlige oppdateringene til Googles apper og tjenester, som skjer på månedlig eller til og med ukentlig basis, og det er mye å se frem til i 2025. Følg med på Google I/O 2025 en gang i mai, der vi venter å få høre mer om Googles planer for resten av året – her er alt som ble kunngjort på Google I/O 2024.

