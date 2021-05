Test: Google Nest Hub

Andre generasjon av Google Nest Hub er til forveksling lik forgjengeren på utsiden, men på innsiden har den fått enkelte nye finesser og en del forbedringer. Det store trekkplasteret er at den kan spore søvnen din, men i og med at den gir mindre detaljert informasjon enn de fleste smartklokker så er ikke dette voldsomt nyttig. Utover det har den fått bedre lyd, og de innebygde Soli-sensorene gjør og at du for eksempel kan kontrollere avspilling og stoppe alarmer, kun ved å vifte med en hånd.

Kort oppsummert

Nye Google Nest Hub er andre generasjon av Googles smartskjerm, og den videreføler mange av de samme elementene mens den legger til noen ekstra finesser.

Nest Hub er altså kort sagt en Google Home-høyttaler med en skjerm på forsiden. Dermed får du ved siden av de kjente stemmekommandoene og alle funksjonene som følger med dem, også mulighet til å betjene den med en finger. På skjermen kan du blant annet få servert nyheter, se film og serier og få ekstra informasjon når du spør Google Assistant om ting.

Den nye utgaven er ved første øyekast til forveksling lik den gamle, og det er først og fremst på innsiden nyvinningene sitter.

Det største trekkplasteret Google lokker med er den nye søvnsporingen, som skal hjelpe deg til å få bedre oversikt over hvordan du sover og på den måten gi deg bedre vaner. Det sementerer også Google Nest Hubs posisjon som en enhet du kan ha på nattbordet. Vår opplevelse er også at den gjør seg godt der, men det er ikke først og fremst på grunn av søvnsporing – den fungerer nemlig også glimrende som en avansert vekkeklokke.

Søvnsporing fungerer på sin side greit nok, men den er ikke like avansert som den du får med de fleste aktivitetsmålere og smartklokker. Dermed finnes det bedre alternativer om det er dette du er ute etter.

Soli-sensorene som muliggjør søvnsporingen lar deg i tillegg også kontrollere enheten med håndbevegelser foran skjermen. Dette kan ikke sies å være en uunnværlig funksjon, men det kan være kjekt å kunne pause musikken på en enkelt måte, for eksempel mens du lager mat.

Skjermen gjør det også mulig å se på strømmetjenester som Netflix og Disney+ i tillegg til alt du kan strømme via Chromecast, og dette fungerer fint selv om skjermoppløsningen ikke er all verden. En rekke musikkstrømmetjenester er også støttet. Lyden er for øvrig også forbedret, uten at det betyr at den nødvendigvis erstatter en skikkelig god bluetooth-høyttaler.

På dagtid kan du også velge at den skal fungere som en digital fotoramme når den ikke er i bruk til andre ting, og da kan den vise albumene dine fra Google Photos.

Det du derimot ikke kan er å ha videosamtaler, noe som har sin naturlige forklaring i at enheten ikke har innebygget kamera. Noen vil kanskje se på det som et minus, men med tanke på at den passer godt til bruk på soverommet så er det kanskje like greit.

Vi opplever ikke den nye søvnsporingen som en god nok grunn til å oppgradere fra den forrige versjonen, men om du ikke har en Nest Hub fra før og kunne tenke deg en smartskjerm med grei lyd, gode strømmemuligheter, mulighet til å kontrollere smarthusutstyr og en veldig god vekkeklokkeløsning, så kan den være akkurat det du er ute etter.

Google Nest Hub: Pris og tilgjengelighet

Google Nest Hub (2. generasjon) er i salg nå i norske butikker og i Google nettbutikk, og prisen ligger på 1149 - 1190 kroner. Den er å få kjøpt i en lysegrå og en mørkegrå utgave. Den finnes i to andre fargevarianter også, men disse selges ikke i Norge.

Prisen er et par hundre kroner høyere enn lanseringsprisen til den opprinnelige utgaven av Google Nest Hub – en enhet som fortsatt er mulig å få kjøp i norske butikker til rundt 990 kroner. Skal du handle nå, er det nok verdt det å betale litt ekstra for den nye utgaven.

Bryteren på baksiden lar deg deaktivere mikrofonene. (Image credit: Truls Steinung)

Design

7 tommer skjerm med automatisk lysstyrkejustering

Fysisk bryter kutter strømmen til mikrofonen

Stofftrekket er laget av resirkulerte plastflasker

Designmessig er Google Nest Hub 2 nesten identisk med forgjengeren. De fysiske målene er riktig nok en tanke mindre, men det er bare snakk om noen millimeter. Bortsett fra en liten justering av overgangen mellom skjermen og resten av enheten som fører til et litt mer strømlinjeformet uttrykk, så er de to versjonene altså ganske like.

Den ovale basen er utstyrt med en høyttaler som Google lover skal levere betydelig bedre lyd enn forgjengeren – noe vi kommer tilbake til – og det meste av enheten er dekket av den sammen typen stoff som du finner på Google Nest Mini. Dette stoffet er laget av resirkulert plast, og i norske butikker kan du velge mellom en lysegrå og en mørkegrå variant. Den finnes også i en lyserosa og en blå variant, men disse selges altså ikke i Norge. Skjermen har for øvrig en oppløsning på 1024 x 600 punkter.

Øverst på baksiden sitter det en fysisk bryter som lar deg deaktivere de tre mikrofonene som lytter etter stemmen din, og i høyre bakkant sitter det to volumknapper. Dessverre har Nest Hub i motsetning til for eksempel Echo Show 8, fortsatt ikke hodetelefonutgang, og heller ikke en USB-port til lading av andre enheter. Sistnevnte hadde kommet ekstra godt med med tanke på at enheten passer så godt på nattbordet.

Skjermen er utstyrt med en lyssensor som justerer lysstyrken etter omgivelsene, og dette fungerer veldig godt. Når du skrur av lyset i rommet dempes den helt ned slik at du kun så vidt kan se en stor klokke på skjermen, og den oppleves da ikke som forstyrrende når man skal sove. Er du misfornøyd med lysstyrken enheten selv velger, kan du også justere den ved å skyve opp fra bunnen av skjermen og endre den manuelt derfra.

Hovedskjermen gir deg kontekstbasert informasjon, avhengig av når på dagen det er og hva du gjør. (Image credit: Truls Steinung)

Søvnsporing og andre funksjoner

Søvnsporingen overvåker hvordan du sover hver natt

En personlig rapport gir deg tips om hvordan du kan sove bedre

Soloppgangsalarm kan vekke deg med lys (inkludert smartbelysning) før klokka ringer

Den største endringen fra forrige utgave av Google Nest Hub er søvnsporingen. Som vi allerede har vært inne på gjør Soli-sensorene det mulig å spore små bevegelser inkludert pustingen din. I tillegg tar enheten i bruk mikrofonene (så lenge du har dem aktivert) til å spore hvordan du puster og snorker, mens lyssensoren og temperatursensoren måler forholdene i rommet.

Vi testet søvnsporingen i bortimot en uke, og opplevelsen vår var at målingen av søvnlengde stemte ganske godt med målingene fra en Huawei Watch GT2 Pro vi brukte samtidig. De samsvarte også ganske godt når det gjelder når vi var våkne i løpet av natten.

Data fra nattens søvn blir tilgjengelig på skjermen noen minutter etter at du har våknet, og de blir også delt til Google Fit. Etter en uke får du en mer detaljert rapport med tips til hvordan du kan sove bedre, og slik fortsetter den så lenge du har funksjonen aktivert. Tipsene kan gå på når du burde legge deg om kvelden og når du burde stå opp, og dette skal være basert på oppsamlet informasjon som sier noe om den innebygde klokken din.

Du kan pause søvnsporingen ved å trykke på sengesymbolet øverst i høyre hjørne, og du kan også stoppe den ved å si fra til Google Assistant. Du kan også deaktivere hele funksjonen i Google Home-appen.

Alt dette fungerer i utgangspunktet greit, men Google Nest Hubs løsning leverer langt i fra den samme detaljrikdommen av informasjon når det kommer til mengde dyp søvn, lett søvn og REM-søvn, og vi opplever den dermed ikke som like nyttig.

Det er også et problem at sensorene kan ta feil av deg og den som eventuelt sover ved siden av deg, og dermed rapportere at du har snorket når det egentlig er partneren din som har gjort det.

Tross at det er søvnsporingen som er det store trekkplasteret fra Google sin side, så er det likevel en annen funksjon som gjør at vi synes Google Nest Hub gjør seg veldig godt på nattbordet, nemlig soloppgangsvekkingen. Den kan nemlig stilles inn til å gradvis skru opp lyset på skjermen noen minutter før klokka ringer, slik at du får en litt mer behagelig oppvåkning. Enda bedre blir det hvis du har smarte lyspærer som kan kobles til Google Home på soverommet ditt, for da kan Nest Hub gradvis dimme opp dem også. Vi testet dette med Ikeas Trådfri-pærer, og det fungerte veldig fint. Velger du i tillegg fulgesang som vekketone, så blir det nesten som å våkne ute i naturen selv om du ligger på soverommet ditt.

I tillegg kan Nest Hub også hjelpe deg til å bli klar til å sove, blant annet ved å gi tilgang til alarmsnarveier og ved å dimme lyset på rommet ditt mens den spiller avslappende lyder frem til du sovner.

Soli-sensorene gjør det også mulig å kontrollere enkelte funksjoner som å starte og stoppe avspilling eller stoppe alarmen med en rask håndbevegelse foran skjermen. Dette fungerer fint, men det er ikke voldsomt nyttig utover at det kan være greit å kunne pause en instruksjonsvideo på YouTube når du står og lager mat og har hendene fulle av matsøl.

Google Nest Hub 2 er utstyrt med både WiFi og Bluetooth, i tillegg til Thread – en trådløsteknologi som muliggjør kommunikasjon mellom smarthus-enheter som støtter samme teknologi. Sistnevnte er imidlertid ikke aktivert ennå, og vil først bli tilgjengelig senere via en programvareoppdatering.

Bluetooth-tilkoblingen gjør det mulig å koble til et par hodetelefoner du kan bruke til filmtitting eller musikklytting, og du kan også koble til en ekstern høyttaler som potensielt kan gi bedre lyd enn den innebygde.

En svakhet som er verdt å nevne, er at responsiviteten ved bruk av skjermen kunne vært bedre. Den gjør for all del alt den skal ganske kjapt, men vi opplever mye hakking i grensesnittet når vi navigerer oss rundt. Det kan være at Google klarer å forbedre dette noe med programvareoppdateringer, men det kan også være at de rett og slett burde kostet på seg en litt raskere prosessor.

Musikkavspilling fungerer fint, både via Spotify og andre tjenester. (Image credit: Truls Steinung)

Musikk og video

Du kan se på Netflix, Disney+ og YouTube

Styr avspilling ved å trykke i lufta foran enheten

Lyden mangler skikkelig bass

Google Nest Hub støtter musikkstrømming fra en rekke ulike tjenester, inkludert Spotify, Apple Music og den gratis versjonen av YouTube Music. Du kan styre avspilling med Google Assistant, og dette fungerte veldig godt for oss.

Google hevder at Nest Hub leverer 50 prosent mer bass enn forgjengeren. Vår testing viste imidlertid at selv om lyden for så vidt fyller et middels stort rom og leverer noe bass, så får du ikke et lydbilde som er nok til å gi en skikkelig musikkopplevelse i stua. Til det blir den for svak og spinkel. Det er også et problem at lyden forvrenges en del ved høyt volum.

Du kan se på YouTube, Netflix og Disney+ rett på smartskjermen, og takket være Google Chromecast built in-funksjonen kan du også vise video fra andre kilder via telefonen. Skjermen er kanskje ikke den skarpeste og den er ikke på nivå med et godt nettbrett, men kvaliteten er helt OK om du bare vil ha video på i bakgrunnen mens du gjør noe annet.

Nest Hub kan ikke overraskende også inngå i et Chromecast Built In-basert multiromsystem, og den vil da spille musikk sammen med de høyttalerne i huset. Litt overraskende var den ikke helt synkronisert da vi prøvde dette første gang, men en rask justering av synkronisering via Google Home-appen sikret at dette fungerte fint.

Google Assistant

Ekstra informasjon til Google Assistant-spørsmål vises på skjermen

Google Assistant kan starte samtaler, og gi beskjeder til andre høyttalere i huset

Google Assistant gir ikke tilgang til innstillinger

Google Assistant er innebygget i Google Nest Hub, og den kan gjøre alt det den også kan gjøre på andre Google-enheter, fra aktivering av alarmer og svaring på spørsmål til avspilling av nyheter, værvarsel og sportsresultater. I tillegg får du ofte ekstra tilleggsinformasjon på skjermen.

Google Assistant kan også hjelpe deg til å starte samtaler med venner og familie, og du kan sende beskjeder til andre høyttalere i huset. Det er også kjekt at du kan be den om å vise deg bilder som er tatt på bestemte steder eller til bestemte tider.

Dessverre gir ikke Google Assistant deg tilgang til å justere innstillinger med stemmen.

Samtidig opplever vi det også som litt frustrerende at ikke flere betjeningsmuligheter er mer tilgjengelig på skjermen. Google ønsker ikke overraskende nok at du skal bruke stemmekommandoer så mye som mulig, men vi opplever ofte at det hadde vært enklere å bare trykke på en knapp fremfor å aktivere assistenten og si en kommando.

Bør jeg kjøpe Google Nest Hub?

Kjøp den hvis ...

... du vil ha enkel søvnsporing uten å ha en enhet på armen

Hvis du vil holde styr på hvor mye du sover uten å måtte ha en smartklokke eller et aktivitetsarmbånd på armen hver natt, så kan Google Nest Hub være en god løsning.

... du vil kunne spille av musikk og video i bakgrunnen

Google Nest Hub støtter en rekke strømmetjenester, og det gjør den godt egnet som en strømmeenhet til bruk i bakgrunnen mens du gjør noe annet.

... du har andre Google Assistant-høyttalere

Hvis du allerede er investert i Googles økosystem og vil legge til en smart skjerm, så gir det mening å velge Nest Hub.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en smartskjerm til videosamtaler Fraværet av kamera gjør at Nest Hub ikke kan brukes til videosamtaler. Samtidig kan det kanskje også være betryggende å vite at den ikke har kameraet i det hele tatt, om du skal ha den stående på nattbordet.

... du vil ha avansert søvnsporing

Søvnsporing gjør en grei jobb med det grunnleggende, men hvis du vil ha mer detaljerte data må du gå for en aktivitetsmåler eller en smartklokke.