Det ryktes at Apple har startet produksjonen av iPhone 17 Air

«Den innledende produksjonsfasen» har begynt

Det kan bli den mest interessante modellen i iPhone 17-serien og den kan være den tynneste iPhone-modellen noensinne – og nå har iPhone 17 Air (eller vil den hete iPhone 17 Slim?) offisielt kommet i produksjon, ifølge en ny melding.

I følge DigiTimes (via MacRumors) har iPhone 17 Air nå offisielt gått inn i «produktintroduksjonsfasen» hos Foxconn, den taiwanske produsenten som setter sammen mange dingser for Apple.

Dette betyr at pilotproduksjonstester kan komme i gang, sammen med designvalidering og prototypetesting. Det er en forberedelse til at masseproduksjonen av enheten skal begynne, og stake ut kursen mot en septemberlansering neste år.

Vi får ikke mye mer informasjon om iPhone 17 Air fra denne rapporten, men DigiTimes nevner igjen en potensiell brettbar iPhone. Hvis Apple kan lykkes med å produsere en supertynn iPhone, vil det også hjelpe i utviklingen av en sammenleggbar modell.

Presser plassen

Apples iPhone 17 Air kan se omtrent slik ut, men mye tynnere. (Image credit: Future)

Det ryktes at iPhone 17 Air bare blir 6 mm tykk, noe som gjør den betydelig tynnere enn iPhone 16 Plus, som den hevdes å erstatte – den telefonen måler relativt tykke 7,8 mm fra front til bak.

Kilder har antydet at telefonen vil ha et enkelt bakkamera, plassert i midten øverst. Enheten kan også være for tynn til å romme et SIM-kortspor og vil derfor stole helt på eSIM-teknologi.

Det er åpenbare utfordringer med å lage en supertynn iPhone, som å montere all nødvendig elektronikk uten overoppheting. Apples erfaring med å produsere ulike iPad-modeller vil utvilsomt bli en fordel i denne forbindelsen.

Uansett hva Apple har planlagt for iPhone 17 Air, burde den lanseres sammen med tre andre iPhone 17-modellene en gang i september 2025. Før dette venter vi å se lanseringen av iPhone SE 4.