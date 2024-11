Store og forvirrende designendringer ryktes for iPhone 17-serien

iPhone 17 Pro og Pro Max kan bytte fra titan til aluminium

De kommende Pro-modellene kan også få en større kameramodul enn de nåværende modellene

iPhone 17 Air kan bli så tynn at den blir uten SIM-kortspor

Apple ser ut til å ta et skritt tilbake når det gjelder designet til iPhone 17-serien, ettersom en ny rapport antyder at selskapet vil utstyre alle fire modellene med en aluminiumsramme. Rapporten, som er en artikkel for abonnenter på The Information, er oppsummert av 9to5Mac og viser mange designmessige endringer.

Apple bruker allerede aluminium i iPhone 16 og iPhone 16 Plus, men iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max har i stedet en titanramme, som generelt regnes som et mer eksklusivt materiale. Derfor virker det rart at selskapet skulle gå over til aluminium i Pro-modellene.

Ifølge rapporten vil det imidlertid ikke bare være rammene som er aluminium. I iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil den øvre halvdelen av baksiden også være i aluminium, mens den nederste halvdelen vil være av glass, ettersom trådløs lading ikke fungerer gjennom en bakside av metall.

Dette høres ut som en stor endring sammenlignet med dagens modeller, som har en bakside i helglass. Rapporten legger også til at Pro- og Pro Max-modellene får en større rektangulær kameramodul, som også skal være laget av aluminium i stedet for «3D-glasset» som brukes i de nåværende modellene.

En større kameramodul høres ikke fristende ut, men det kan være et tegn på at det er planlagt forbedrede kameraer til iPhone 17 Pro og Pro Max. I følge gjeldende lekkasjer kan et nytt 48 MP telekamera inkluderes, noe som kan forklare størrelsen på modulen.

Byttet til aluminium er desto mer forvirrende, spesielt siden dette ville gi Pro-modellene et mindre klart skille fra standardmodellene. Kanskje handler det om kostnadsbesparelser eller miljømessige årsaker.

iPhone 17 Air kan også få et tvilsomt design

iPhone 17 Air kan bli mye tynnere enn iPhone 16. (Image credit: Future)

Rapporten nevner også den mulige iPhone 17 Air, og disse opplysningene er blitt oppsummert av 9to5Mac i en egen artikkel. Rapporten sier at Apple har som mål å gjøre enheten mellom 5 og 6 mm tykk, noe som vil gjøre den mye tynnere enn iPhone 16 på 7,8 mm.

Imidlertid hadde Apple tilsynelatende «vansker med å få plass til batteriet og varmestyringsmaterialene i enheten». Dette samsvarer med en tidligere lekkasje som imidlertid hevdet at iPhone 17 Air ville være tykkere enn 6 mm. Så vi vet ikke hvilken lekkasje som er riktig, eller om noen av dem er riktige.

Den nye rapporten legger til at nåværende prototyper bare har én høyttaler, mens andre iPhone-modeller har to, og (som andre lekkasjer har antydet) at iPhone 17 Air bare vil får ett kamera på baksiden. Dette skal tilsynelatende bli plassert i en «stor, sentrert kameramodul».

Interessant nok sier rapporten også at Apple ikke har funnet en måte å passe et fysisk SIM-kortspor inn i iPhone 17 Air, så hvis den virkelig blir så tynn ved lansering, kan den bli eSIM-eksklusiv. Apple har allerede gjort dette for andre iPhone-modeller i USA, men enheter i noen land, for eksempel Storbritannia, inkluderer både et eSIM og et SIM-kortspor. Det største problemet ville være Kina, hvor eSIM ikke støttes.

Til slutt sies nåværende prototypeenheter til iPhone 17 Air å bruke Apples proprietære 5G-modem, som angivelig er tregere og mindre pålitelig enn Qualcomm-modemene som nåværende iPhone-modeller bruker. Den vil heller ikke støtte raskere mmWave 5G, selv om det er mulig Apple vil forbedre modemet før lansering.

For øyeblikket høres dette ut som det kan være en svært kompromittert enhet hvis rapporten er sann. Vi finner nok ut hvor nøyaktig den er i september, når iPhone 17-serien – inkludert iPhone 17 Air – sannsynligvis vil lanseres.