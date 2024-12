iPhone 17 kan få en av de mest karakteristiske designdetaljene fra Pixel 9

To lekkasjer antyder at iPhone 17-serien kan få et Pixel-lignende design, med en stor kameramodul tvers over baksiden av telefonene

Dette er i tråd med en tidligere lekkasje som sa at det nye designet vil bli begrenset til Pro- og Pro Max-modellene

En slik endring vil bety en stor redesign og kan få iPhone 17-serien til å se veldig lik ut som Googles Pixel-telefoner

Apple planlegger muligens store og uventede designendringer for iPhone 17-serien, og den seneste lekkasjen antyder at kameramodulen kan få en helt annen form enn på iPhone 16-serien, og blir veldig lik kameradesignet som brukes på Pixel 9 serie.

Tipseren @Jukanlosreve har delt et bilde som angivelig viser fram rammen til iPhone 17, og angir «den kinesiske forsyningskjeden» som kilde. En annen lekkasje, Digital Chat Station (via NotebookCheck), har delt lignende bilder og henviser også til forsyningskjeden.

På disse bildene kan man se at kameraene sannsynligvis vil bli plassert i et stort horisontalt felt som strekker seg over baksiden av telefonen, noe som minner sterkt om designet til Pixel 9-serien.

(Image credit: @Jukanlosreve)

Dette vil innebære en enorm designendring for iPhone, og vi anbefaler å ta denne lekkasjen med en klype salt foreløpig – spesielt siden det er så lang tid igjen til lanseringen av iPhone 17. De to nevnte kildene har imidlertid begge god historikk.

Overensstemmende med en tidligere lekkasje

Denne lekkasjen er også stort sett i samsvar med en tidligere melding som hevdet at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max ville få et aluminiumspanel på den øvre halvdelen av baksiden, der en større, rektangulær kameramodul i så fall skulle plasseres. Den forrige lekkasjen nevnte også at den ene halvdelen skulle være laget av glass, noe som sannsynligvis er det den større utskjæringen på bildet ovenfor er til for.

Hvis denne forrige lekkasjen er riktig, er det bare iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max som kan få dette designet. Det ville være fornuftig, ettersom det vil bidra til å skille disse modellene fra både iPhone 17 og den angivelige iPhone 17 Air.

De sistnevnte modellene ville nok ikke trenge en så stor kameramodul, siden de sannsynligvis ikke vil ha så mange kameraer.

På den annen side, hvis det endelige designet er så likt Pixel som disse bildene antyder, kan Apple bli anklaget for å kopiere Google – en situasjon de ønsker å havne i. Det vil være interessant å se om dette designet faktisk blir en realitet når iPhone 17 lanseres neste år, sannsynligvis i september.