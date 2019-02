Test: Google Home

Google Home er både superintelligent og overlegent allsidig med tanke på bruksområder, og den utvikler seg raskt sammenlignet med Amazon Echo. Men den har fortsatt noen forbedringer å hente inn – og man kunne kanskje begynne med en bedre integrering av Googles egne tjenester. De er ikke i mål riktig ennå, men potensialet er stort for at dette skal kunne bli den smarte hjemmestyringsenheten Google ønsker at den skal være.

Vil Google Home bli din beste romkamerat noensinne? Den kan nok ikke vaske opp, betale husleie eller gå ut med søppel, men den smarte høyttaleren vil gi enhver lat beboer mye for pengene.

Det er fordi Google Assistant, den AI-styrte taleassistenten som er innebygd i Google Home, vil gjøre livet ditt enklere. Du kan be den om å gi deg værmeldingen, senke termostaten i huset når du går ut, gi deg noen faktaopplysninger eller finne det morsomme klippet som ga deg latterkrampe kvelden i forveien og vise det på din Chromecast.

Og akkurat i tide til julen, kan du til og med ringe julenissen ved hjelp av Google Assistant-drevne enheter, noe som er en av syv nye høytidsrelaterte funksjoner.

Vil Google Home stå på ønskelisten din i år?

Google Assistant kan fortelle deg alt fra prisen på flybilletter til tilfeldige fakta om for eksempel hvor mye en arapapegøye veier (mellom én og halvannen kilo, visstnok) eller hvor mye en ny teknologisk dings koster, for eksempel PlayStation 4 Pro (altså rundt 4500 kroner).

Men hvis du stiller de samme spørsmålene med andre ord, eller i en litt annerledes tone, gir plutselig Googles ultrasmarte assistent deg helt andre svar.

Det generelle problemet med at «det virker av og til, men ikke hele tiden», er symptomatisk for Google Home, en enhet til rundt 1500 kroner. Amazon Echo, det rådende smarttelefontilbehøret, er også langt fra immun mot slike feil. Med tiden vil begge enhetene bli smartere, men for øyeblikket er begge heller artige dingser enn nyttige kjøp.

En måte Google har håndtert dette på er ved å tilføye Multiple Actions og Continued Conversation, der begge gjør det enklere å stille flere spørsmål samtidig.

Google Home er langt fra perfekt for øyeblikket, men vi er sikre på at den blir bedre over tid, når Google har fått bearbeidet den AI-styrte taleassistent-teknologien. Vi kommer til å oppdatere vår test innimellom, når ny funksjonalitet blir lagt til.

Hva er nytt med Google Home?

Ved den seneste Google I/O-konferansen i mai 2018 var det ennå ikke kommet en ny versjon av Google Home. Men det betyr ikke at det ikke kom mange spennende nyheter og oppdateringer til Google Assistant.

Da vi skrev om Google Home i august 2018, var Google Assistant blitt tospråklig. Nå er den kommet mye lenger og blitt norsk, selv om vi fremdeles har en viktig integreringsjobb å gjøre. Det kan vi komme tilbake til.

Google kunngjorde tidligere at Assistant nå har kommet seg ut til flere enn 500 millioner enheter. Det betyr at den ikke bare leveres innebygd i Google Home, men at den også fungerer på flere enn 5000 ulike enheter, fra biler til telefoner.

To av de viktigste funksjonene som har kommet til Assistant, og som også vil påvirke Google Home, er Multiple Actions og Continued Conversation.

Continued Conversation kom i juli 2018, men bare i USA, for engelskspråklige brukere.

Ifølge Google er dette en av de mest etterspurte funksjonene blant dem som bruker Google Assistant til å spørre om en mengde ting på rad, uten å måtte gjenta «Hei Google» hele tiden. Det er dette Continued Conversation dreier seg om, der Assistant vil kunne forstå når du snakker til den i stedet for til noen andre.

Denne nye funksjonen er beslektet med Multiple Actions, som også dukket opp i juni 2018. Den kan brukes når du er midt i en samtale og trenger å stille flere spørsmål. Nå trenger du ikke å stille dem ett og ett, ettersom den kan holde styr på hvert enkelt av dem, i hvert fall i teorien.

Nå støtter også Google Assistant Pandora Premium – du velger ganske enkelt plattformen som din standard musikkstrømmetjeneste, og sier «Hei Google, spill av» etterfulgt av navnet på en sang, artist, spilleliste eller kanal.

Og hvis du har en Android smart-TV, kan du nå bruke Google Assistant til å kommunisere med Netflix, og be den spille av innhold på samme måte som om du hadde en Nvidia Shield-spiller.

Det er dessuten kommet et tillegg til Googles Family Link kalt «Pretty Please», som er utviklet for å sikre at barna dine behandler taleassistenten med respekt. Det innebærer at Assistant vil forstå, og til og med oppmuntre til, høflig konversasjon.

Og endelig vil Google legge til seks nye stemmer til Assistant, slik at den skal oppleves som mer personlig og naturlig.

Naturligvis kommer dette i tillegg til alle de andre utrolige tingene Google Home og dens Assistant allerede kan gjøre. Under Google I/O-konferansen i 2017 kunngjorde Google fire store endringer til smarthøyttaleren: proaktiv assistanse, håndfri oppringning, Bluetooth og visuell respons.

Håndfri oppringning og Bluetooth gjør at du kan importere kontakter fra telefonen, og deretter, om du vil ringe til noen, er alt du trenger å gjøre å spørre.

Home bruker dessuten Bluetooth til å synkronisere med andre enheter, en funksjon Homes konkurrent Amazon Echo har hatt siden den ble lansert, og som på merkverdig vis har vært fraværende fra Googles smarthøyttaler hele denne tiden.

Under I/O 2017 kunngjorde dessuten Google at Home vil støtte gratisversjonene av Spotify, SoundCloud og Deezer, i tillegg til musikkstrømmetjenestene den allerede støttet fra før av.

Design

Ettersom «luftfriskner» kan være en beskrivelse som gir ulike assosiasjoner, avhengig av hvor i verden du befinner deg, kunne en mer passende beskrivelse av fasongen være en liten vase. Bunnen er bred, og den smalner av mot toppen. Hver Google Home-enhet leveres med en standard grå stoffbase med gummiunderlag, som kan byttes ut med andre materialer og farger.

For øyeblikket tilbyr Google to typer baser du kan velge i stil med interiøret hjemme: metallic og stoff, begge med ulike farger og overflater. Metallic-basene lages enten av malt stål eller polykarbonat, og leveres i karbonfarger, kobber og «snø». På stoffsiden får man de tre fargene mango, marine og fiolett, i tillegg til den nevnte hvite nettvarianten, som er standard.

Lyst på en rimeligere variant? Les hele vår test av Google Home Mini her.

Fra en rent estetisk synsvinkel er Google Home langt å foretrekke fremfor Amazon Echos helsorte brusbokslignende enhet. Den er mindre illevarslende enn den svarte monolitten, og den er dessuten en god del lavere med sine 142,8 x 96,4 mm i høyde og dybde, noe som gjør det lettere for Google Home å gli inn i omgivelsene.

Det knyttes imidlertid også en rekke funksjoner til denne fasongen. Den øvre, nedsenkede overflaten til Google Home er også et berøringssensitivt panel, slik at du kan endre volum, spille av og pause musikken eller aktivere Google Assistant med et lite tapp. Når den er aktivert, enten ved å trykke på toppanelet i et par sekunder eller vekke den ved å si «OK Google» eller «Hei Google», begynner fire mangefargede lys å svirre for å vise at du har fått dens oppmerksomhet.

Der Amazon Echo har en fysisk kontroll for å endre volum, oppleves Googles berøringskontroller som mindre presise. Vi setter likevel pris på illusjonen av en fysisk knapp for å sette høyttaleren i stillemodus, slik at du vet når den hører etter, og når den ikke gjør det.

Google Home gjør jevnt over en grei jobb med å fange opp stemmen din med sine to innebygde mikrofoner i øvre del av chassiset, men dette fungerer ikke absolutt hele tiden. Om dette dreier seg om Googles programvare, eller det at den støtter seg på bare to mikrofoner, i motsetning til Amazon Echos fem, betyr det uansett at du stadig må gjenta deg selv eller heve stemmen for å få enhetens oppmerksomhet.

Skrur du av bunndekselet, vil du se en høyttaler og to passive radiatorer, som med tanke på det kraftige volumet den lille enheten kan klemme ut, er imponerende. Amazon Echo har noen flere høyttalere, og kan derfor låte litt bedre ved kraftig lydstyrke, men du finner likevel mer enn nok under panseret her til å få den jobben gjort.

Lydmessig ytelse

Selv om Google Assistant, stemmen og finessene i høyttalerne nok innehar hoveddrollen her, er Google Home faktisk også en ganske god lydenhet i tillegg.

Den har adgang til en rekke strømmetjenester som Google Play Music, YouTube Music, Spotify og Pandora – og fungerer som en wi-fi-høyttaler, takket være de innebygde Google Cast-egenskapene.

Dette innebærer i praksis at du kan be den om å spille nesten hvilken som helst sang du kan komme på, og den vil finne sangen i Google Play Musics katalog med over 30 millioner sanger, eller hvis du har benyttet deg av gratistilbudet med prøveversjonen av YouTube Music, vil den spilles av der. Tenk på det et øyeblikk. Ubegrenset tilgang til musikk på YouTube? Google Home er i en helt egen klasse, og har det overlegent største musikkbiblioteket av alle lydenhetene på markedet.

Vi prøvde i én time å finne en sang Google Home ikke kunne trekke opp av hatten, og da kom vi også med temmelig obskure saker, som temasangen til N64-spillet Banjo-Kazooie eller tittelsporet til «Requiem for a Dream», uten å vippe den av pinnen. Naturligvis kan du klare å snuble over noe Google Home ikke klarer å finne, men den kjensgjerningen at vi ikke fikk det til etter å ha bevæpnet oss med dusinvis av sanger er helt utrolig.

Noe som ikke er fullt så imponerende, er de store problemene Google Home hadde med å gjenkjenne likelydende bandnavn. Uansett hvor mye vi anstrengte oss, fikk vi ikke høyttaleren til å spille noe som helst av bandet «Brontide». Av og til hevdet enheten at deres musikk ikke fantes på Spotify (de er på Spotify), eller den ville spille av musikk som ikke hadde noe som helst med bandet å gjøre.

Det er også en ulempe at hele det store lydbiblioteket sitter fastlåst – for det meste – inni en høyttaler som ikke låter all verden.

Sammenlignet med Bluetooth-høyttalere i samme prissjikt, for eksempel Creative Sound Blaster Roar 2 eller Razer Leviathan Mini, lyder musikken fra Google Home mindre robust, med dårlig separering og lite trøkk i bassen, og for uklar artikulering i mellomtone og diskant.

Den er ikke helt ute av stand til å spille musikk slik at den låter anstendig – her er det både bass og mellomtone – men hvis du venter deg at Google Home skal kunne erstatte et hi-fi-anlegg, vil du bli temmelig skuffet. (Audiofile må også tenke på at Google Home mesteparten av tiden henter musikken sin fra YouTube, en kilde som er beryktet for sin lydkomprimering.)



Men Google Home kompenserer for den ikke helt glimrende lydkvaliteten med en funksjon andre høyttalere ikke har, hvilket er å både kunne sende og motta Google Cast -signaler. Dermed er dette den eneste lydenheten som ikke bare kan strømme musikk fra telefonen din, men som også kan strømme video til enhver Google Cast-kompatibel enhet du har oppkoblet.

Ingen språkprofessor akkurat ...

Med tanke på all den språkinformasjonen Google har rask tilgang til, er det forbausende lite den benytter seg av. Men det er for så vidt tidlig å hytte med neven. Mens vi venter på at Google Home forstår at engelske fotballklubber eller amerikanske popartister bør leses opp med engelsk uttale – eller at forkortelser ofte bokstaveres i uttalen, kan vi glede oss over all moroa som tilbys som erstatning.

Det er kanskje ikke det norske språket som gjør ting vanskelig for smart-enheten, men i vår testing opplevde vi en rekke mer eller mindre festlige øyeblikk idet Google Home formidlet svar på sitt myndige vis.

Et godt eksempel er da den Lollipop-glade femåringen i huset ville sjekke om Google vet hva is er, hvorpå svaret var lite å bli klok av for en norsk barnehagegutt: «Den islamske staten er en militant, islamistisk gruppe og organisasjon ...»

Vi tilgir enheten nå, men forventer bratt læringskurve i årene som kommer. Generelt sett er det mange spørsmål Google sliter med å svare på. Det er opplagt at vi som spør eller kommanderer må lære oss teknikkene som fungerer best. Det vil også ta tid. Foreløpig har vi blant annet lært at du ikke skal spørre «hva er klokka?» – da får du nemlig en kort leksjon i hva måleinstrumentet faktisk er. Spør heller «hva er klokka nå?».

Ytelse i Google Cast og Chromecast

En ting som frustrerte oss litt med Amazon Echo Dot, Amazons smarthøyttaler som er skapt for å kobles til et eksisterende lydanlegg, var at det ikke fantes noen måte å kontrollere hvilken høyttaler som skulle være lydkilde ved bruk av stemmekommandoer.

I teorien har ikke Google Home dette problemet. Bare sett opp en Chromecast med et navn det er lett å uttale, og du kan be Google Home om å caste dine favorittsanger, eller videoer om du vil, til henholdsvis hi-fi-anlegget eller TV-en.

Ved lanseringen i både Storbritannia og Australia støttes den av flere lokale strømmetjenester. I Storbritannia kunne vi for eksempel spille BBC Radio 4 direkte over høyttaleren, noe den var intelligent nok til å strømme rett fra iPlayer, og den kunne også strømme fra Channel 4s strømmeapp All 4.

I teorien er dette en flott strømmeløsning, men i praksis hadde vi problemer med funksjonaliteten.

Et eksempel er setningen «Se Rick and Morty fra Netflix på Jons projektor». Hvis uttalen din er perfekt, vil kommandoen fungere de fleste gangene, men hvis høyttaleren går glipp av deler av instruksen, vil den ikke forstå noe som helst av beskjeden.

Dernest har vi problemet med å velge spesifikke episoder, noe Google Home ikke får til. Be den om å spille en serie, og den vil starte der du sist sluttet, men du kan ikke be den om å spille av en bestemt episode. Men det å bytte mellom episoder fungerer greit.

Vi hadde digget om høyttaleren var intelligent nok til å huske deler av kommandoen, og be deg tydeliggjøre de delene av beskjeden den ikke forsto. Slik det er nå, må du få til hele kommandoen samtidig. Det er også vanskelig å kontrollere avspillingen når castingen først er begynt.

Hvis du ber høyttaleren «spille« eller «pause», fungerer det bra, men hvis du ber den om å spille en annen sang, glemmer den plutselig at den caster, og den spiller i stedet den nye sangen fra enhetens egen høyttaler.

Det flotte løftet vi fikk fra Google Assistant var at den ville være kontekstbevisst, men etter våre erfaringer er det lang vei dit. Du vil oppleve å måtte repetere mye av informasjonen Google Home skulle være i stand til å finne ut av selv.

Google Home som kjernen i en smart bolig

Naturligvis er ikke Chromecast den eneste enheten Google Home kan kommunisere med. Det er fem-seks enheter vi allerede, eller ganske snart, kan koble direkte til Google Home. (Vi har satt opp en liste over de beste smartenhetene til Google Home, så du ikke trenger å kaste bort tiden på å finne hver eneste en av dem.)

Høydepunktene blant enhetene Google Home allerede kan kobles til er Nest-termostater, Philips Hue-lyspærer og Samsungs SmartThings-plattform, mens støtten for enda flere tredjepartsenheter som LG MusicFlow skal være rett rundt hjørnet.

Google Home vil dessuten kunne samhandle med termostater fra Netatmo og Tado.

Du må ofte melde deg på tjenestene fra disse tredjepartsproduktene, men når du først kommer i gang, fungerer de godt. Vi testet ut Google Home med Nest, og opplevde det som enkelt og intuitivt å kommandere den.

Nylig kunngjorde Google at Home skulle støtte flere nye smart-økosystemer for boliger, blant annet produkter fra August, Wink, LIFX, TP-Link, Rachio, Vivent, First Alert, Frigidaire, Logitech, Geeni, Anova og amerikanske Best Buys' merke Insignia. Sammen skulle disse gi deg langt flere muligheter og enheter du kan lenke sammen, slik at du får bedre kontroll over den blomstrende smartboligen din.

Selv om det er flott med voksende maskinvareintegrering, er et av de største problemene som møter Google Home at den ikke lar seg integrere med mange av Googles egne tjenester, som Gmail, Voice og Docs, noe som har vært sentrale elementer hos Google i en årrekke.

Ta for eksempel Gmail. Forestill deg at Google Home skulle kunne ramse opp tittelfeltet på de ti nyeste e-postene dine, men overraskende nok kan den ikke det. Det samme gjelder Google Calendar, der den ikke kan opprette nye hendelser (selv om den gladelig leser opp eksisterende hendelser fra kalenderen), gjøre oppringninger med Google Voice eller rable ned noen kjappe notater i Google Docs.

Google har en håndfull tjenester Home uten videre skulle ha vært koblet til, og i dens nåværende tilstand kan den ikke det. Dette er ikke bare en stor skuffelse, men det får oss til å lure på hvorfor denne funksjonaliteten ikke har fått høyere prioritet.

Selv om det er lett å mase om dette og påpeke alle manglene ved Google Home i en eneste lang tirade, skal vi ikke det. Det er ikke fordi vi vil unngå kraftig kritikk eller forsvarer Home, for det gjør vi ikke.

Men vi har allerede gått i den fellen at vi er overdrevent kritiske til en smart plattform én gang, med Amazon Echo, og siden den gang har den blomstret opp til å bli en utrolig smart, bredt oppkoblet plattform som kan besvare mange hundre flere spørsmål enn den kunne for bare to år siden. Den kan bestille pizza eller fylle opp kjøleskapet igjen, eller ringe en drosje, eller sjekke når en restaurant stenger, og listen over alt den kan gjøre blir lengre og lengre hver eneste uke.

Google Home kan allerede gjøre noe av dette, noe som gjør den til en langt bedre enhet enn Amazon Echo var da den ble lansert. Og noe kan den ikke. Men når vi snakker av erfaring, vet vi at den bare vil bli bedre, smartere og mer robust i tiden som kommer.

Den er bare ikke der riktig ennå.

Det vi likte

Én ting er sikkert: du vil aldri forstå hvor mye musikk som finnes på YouTube før du kjøper en Google Home. Der noen av de største musikkstrømmetjenestene skryter av biblioteker med 25, 30 eller til og med 40 millioner sanger, er de langt fra komplette. Vi sier ikke at Google Home kan spille hver eneste sang du kan komme på, men etter å ha trålet dypt ned i nittitallet kunne vi fortsatt ikke komme med en eneste sang Google Home ikke kunne finne.

Og mens Google Home gjør det utmerket som DJ, er den også et overraskende intelligent smartknutepunkt. Den hekter seg allerede på de viktigste plattformene for tiden, som Nest, Philips og Samsungs SmartThings, og med noen måneder på baken, vil antallet økes ytterligere.

Google Cast-funksjonaliteten er strålende, og har virkelig potensial.

Det vi mislikte

Mangelen på integrering med Googles egne tjenester er helt klart et stort problem. Det at man ikke kan fyre av en e-post til noen på kontaktlisten eller få hjelp til å planlegge begivenheter via Google Calendar er massive forglemmelser, som i stor grad reduserer bruksverdien til Google Home.

Det andre problemet med Google Assistant er hvor nøyaktig du må være når du stiller spørsmål. Om du spør hvilket år en sang ble skrevet, kan det hende du ikke får noen resultater, men spør du om når den kom ut, får du kanskje opp det svaret du var ute etter i utgangspunktet. Følger du opp et spørsmål med en enkel forespørsel som «OK Google, fortell meg mer», har den plutselig glemt hva dere har snakket om det siste halvminuttet.

Mangelen på kontekstbevissthet er også et enormt problem for funksjonaliteten med Google Cast for øyeblikket. Vær forberedt på at du ofte må gjenta hvor du vil spille av musikken din når du bruker Google Home.

Det skal nevnes at denne mangelen på kontekstbevissthet ikke er noe Alexa sliter med, noe som er overraskende med tanke på at Echo ikke kommer fra et selskap med mer en 20 års erfaring med søkemotorer.

Konklusjon

Det er lett å bli skuffet over Google Home når du har kjøpt den, og venter deg at den skal være det selvsagte midtpunktet i et smart hjem, noe Google har markedsført den som. Den er bare ikke der ennå. Den er litt for stivbeint i språkforståelsen, dens liste over tilgjengelige smartenheter vokser, men er fortsatt under pari, og den kanskje største skuffelsen av alle er at den ikke har mange av Googles kjernetjenester implementert.

Åpenbart er Amazon Echo det mest nærliggende å sammenligne Google Home med. Begge har de samme funksjonene, de henter musikk fra de samme kildene og sliter stort sett med de samme spørsmålene. Mens Echo ennå er den mest imponerende av de to, takket være de mange utviklerne som har skapt skreddersydde kommandoer for plattformen, ligger Home på det verste omtrent et halvår bak den i utvikling.

Man har også det problemet at selv om Home er mer ambisiøs med medieavspillingen, har den ikke funnet en løsning på hvordan du kan få adgang til denne funksjonaliteten på en måte som er enkel nok til å utføres med stemmen. Det er liten vits i å ha all denne funksjonaliteten når det er et slit å bruke den.

Gitt tilstrekkelig oppmerksomhet fra utviklere av maskinvare og programvare samt noen av Googles tilleggstjenester, kan Home fort vokse fra en barnlig smarthøyttaler med Chromecast-integrering til den første og viktigste delen av en smartbolig i rivende utvikling.

For øyeblikket er Google Home først og fremst en artig smart-dings med tilgang til YouTube Music og innebygd Google Cast som kan spare deg turen til lysbryteren.