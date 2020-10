Neste Chromecast kan bli utstyrt med Android TV

Det kan virke som Google planlegger store endringer for Chromecast, for ryktene sier nå at de skal slippe en helt ny modell som skal kjøre Android TV med fullt grafisk grensesnitt.

Ifølge kilder som har snakket med Protocol, kan det virke som neste Chromecast vil ligne mer på en Nvidia Shield TV med innebygget lagringsplass og operativsystem, noe det også gikk rykter om tilbake i mars.

Dagens Chromecast tar som kjent bare imot videostrømmer fra mobilen din og viser dem på TV-en, og alt må styres fra en annen enhet. Google har samtidig overlatt støtten for Android TV til tredjepartsprodusenter.

Ifølge samme kilde skal det nye produktet kunne sammenlignes med Roku og Amazon Fire TV Stick, og det er også mulig at den nye enheten blir en del av Nest-serien.

Nye navn

Samtidig melder 9to5Google som var de som opprinnelige meldte at en oppdatert Chromecast var på vei, at operativsystemet Android TV skal skifte navn til Google TV.

Vi kjenner ikke til når dette vil skje, men det kan jo være at selskapet opplever at Google er et mer gjenkjennelig merkenavn enn Android. Det er også verdt å nevne at Android TV faktisk opprinnelige het Google TV, så de vil i tilfelle bare gå tilbake til det opprinnelige navnet.

Uansett hva navnet på produktet og operativsystemet blir, så ser det altså ut som Google planlegger å slippe et helt nytt strømmeprodukt.

Google holder vanligvis sin utviklerkonferanse i mai, og der lanserer de ofte også produkter, men dette har naturlig nok blitt avlyst på grunn av coronavirussituasjonen. Hvis planen var å lansere det nye produktet der, så er det altså godt mulig at vi får høre om det via andre kanaler i nær fremtid.