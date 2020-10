Møt Sonos Arc: Den første Sonos-lydplanken med Dolby Atmos

Sonos er en av de ledende premiummerkene innen lyd i dag, og har rykte på seg for å produsere høykvalitetslyd som går mange av konkurrentene en høy gang – og nå har selskapet nettopp annonsert deres første Dolby Atmos-kompatible lydplanke, Sonos Arc.



Arc blir beskrevet til TechRadar som «[...] smartlydplanken i premiumsegmentet fra Sonos for TV, film, musikk, gaming og mer», og erstatter i praksis Sonos Play:Bar og Sonos Play:Base-modellene, hvilket gjør valget av neste lydplanke en hel del enklere.



Sonos Beam-modellen, fra 2019, vil dog fortsatt eksistere, og tilby en billigere og Dolby Atmos-fritt alternativ – men Arc skal etter sigende tilby et «større lydrom» enn Beam, og ha samme støtte for Google Assistant, Alexa og AirPlay 2.

Sonos Arc skal være klar til lansering den 10. juni for $799 (omlag 8200 kroner), og kommer i matt svart og matt hvit – men skal allerede nå være mulig å forhåndsbestille på Sonos' amerikanske nettsider, de norske nettsidene har ennå ikke blitt oppdatert, så forhåndsbestilling er ikke mulig for oss i nord per nå.

Andre Sonos-modeller får også en oppgradering i 2020. Sonos Sub (3. generasjon) lanseres med oppdatert innmat og en «større radius for trådløs tilkopling» (prisen skal ligge på $699, eller omlag 7200 kroner), og Play:5 (2. generasjon) skal skifte navn til Sonos Five og få et nytt helhvitt design (denne skal gå for $499, eller omlag 5100 kroner.)

Nå med Dolby Atmos

En ny Sonos-app er på vei. (Image credit: Sonos)

Hvorfor er det viktig at man nå har tilgang til Atmos? Dolby-standarden er et eksklusivt lydformat for 3D-lyd, hvilket betyr at lyden du hører har et høyde- og dybdeelement, selv om du ikke har et fullstendig surroundanlegg i stua.



Sonos Arc vil ha et sett med 11 høyttalerelementer, inkludert 8 mellomstore basshøyttalere og tre dedikerte diskanthøyttalere slik at du får variert multikanalslyd. Det kan dog være verdt å kombinere dette med en dedikert subwoofer, for å få full pakke.

En fornyet Sonos-app – som skal lanseres 8. juni – kommer også til å støtte det nye 2020-produktet, og skal være kompatibelt med høyoppløselige lydformater, og brukeres personlige innstillinger skal automatisk følge med på lasset når man oppdaterer fra foregående versjoner av appen.



Det er også verdt å nevne at Sonos Arc støtter den seneste HDMI eARC-standarden, noe som tillater lydkodeker med høyere båndbredde for Atmos, og som gjør at man enklere kan kople sammen TV-en og lydplanken.