Samsung Galaxy S25 Ultra – lanseringsdato: Når lanseres Samsungs neste flaggskip

Samsung Galaxy S25 Ultra kan bli den beste Android-telefonen i 2025. I det minste vil den bli en av de sterkeste utfordrerne. Men selv om vi fortsatt er i 2024 i skrivende stund, trenger du sannsynligvis ikke vente veldig lenge på denne telefonen, siden den sannsynligvis vil lanseres tidlig i 2025.

Basert på lekkasjer og tidligere utgivelsesvinduer har vi en veldig god ide om når Samsung Galaxy S25 Ultra kan bli annonsert, selv en spesifikk dato. Basert på dette kan vi også gjøre kvalifiserte gjetninger om når forhåndsbestillingene åpner og når telefonene vil kunne leveres.

Så hvis du vil vite når du kanskje kan kjøpe Samsung Galaxy S25 Ultra, les videre.

Samsung Galaxy S25 Ultra – lansering

Samsung Galaxy S24 Ultra. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vår beste gjetning for når Samsung Galaxy S25 Ultra vil bli avduket er 22. januar. En kilde med god oversikt over Samsung-lekkasjer peker på den datoen, som også stemmer overens med en annen lekkasje som teknisk sett angir 23. januar, men når du tar med tidsforskjeller (siden kilden er i Sør-Korea) er det 22. januar for oss.

Dette er den eneste spesifikke datoen som er blitt lekket, så uten motstridende rapporter og to kilder som peker på 22. januar, vil vi si at det er en svært sannsynlig dato.

Dessuten har Samsung de siste årene alltid avduket sine nye Galaxy S-modeller i enten januar eller februar, så en kunngjøring i januar ville være fornuftig.

Mer spesifikt har timingen nylig alltid vært mellom midten av januar og midten av februar, noe som igjen passer med 22. januar, og den datoen gir også nok plass fra CES 2025, som arrangeres fra 7. til 11. januar.

Samsung vil sannsynligvis kunngjøre ulike smarthusprodukter og TV-er der, og vil trolig ikke trekke oppmerksomheten bort fra dem med en telefonlansering, men 22. januar vil CES for lengst være over.

Men selv om vi mener onsdag 22. januar er svært sannsynlig, er vi ikke helt sikre. Samsung Galaxy S25 Ultra vil sannsynligvis bli annonsert en gang mellom midten av januar og midten av februar, sammen med Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus og kanskje Samsung Galaxy S25 Slim.

Samsung Galaxy S25 Ultra – forhåndsbestilling

Samsung Galaxy S24 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung lar vanligvis kundene forhåndsbestille de nye Galaxy S-telefonene samme dag som de avdukes. Så basert på det ovenstående er den mest sannsynlige forhåndsbestillingsdatoen for Samsung Galaxy S25 Ultra 22. januar, men det kan egentlig bli når som helst mellom omtrent 15. januar og 15. februar.

Så du vil sannsynligvis kunne legge inn bestillingen din snart, men forhåpentligvis har du spart litt, for Samsung Galaxy S25 Ultra kan bli veldig dyr.

Samsung Galaxy S25 Ultra – salgsstart

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Det går vanligvis omtrent to uker fra lanseringen av Galaxy S-modeller til de kommer i butikkene.

For eksempel kom Samsung Galaxy S24 i salg nøyaktig to uker etter kunngjøringen, 31. januar, mens både Samsung Galaxy S23 og Samsung Galaxy S22 kom for salg 16 dager etter at de ble kunngjort, og Samsung Galaxy S21 kom i salg 15. dager etter kunngjøringen.

Så hvis Samsung Galaxy S25 Ultra blir avduket 22. januar, vil den sannsynligvis kunne leveres fra onsdag 5. februar, som er to uker senere. Vi kan tenke oss at det senest blir fredag ​​7. februar, siden den neppe kommer i salg i helgen, og en senere dato vil bryte Samsungs vanlige mønster.

Selvfølgelig kan telefonen bli annonsert tidligere eller senere enn 22. januar, men forutsatt at kunngjøringen skjer en gang mellom midten av januar og midten av februar, vil salgsstarten sannsynligvis skje mellom slutten av januar og begynnelsen av mars.