The Witcher 4 acaba de ser anunciado

CD Projekt Red ha confirmado que The Witcher 4 está en desarrollo.

En un nuevo post en su blog titulado 'Empieza una nueva saga', la desarrolladora ha confirmado oficialmente que una nueva entrega de The Witcher ya está de camino. El post no da muchos detalles, pero revela que The Witcher 4 ( o como se vaya a llamar el nuevo videojuego de la longeva serie) usará un motor diferente al que se usó en el polémico Cyberpunk 2077, ya que The Witcher 4 se está desarrollando en Unreal Engine 5 y CyberPunk 2077 se desarrolló en REDengine.

'Nos complace anunciar que la próxima entrega de la serie de videojuegos de The Witcher está actualmente en desarrollo, dando comienzo una nueva saga para la franquicia', dice CD Projekt Red en el post. 'Pasar del REDengine a Unreal Engine 5 es un movimiento emocionante, empezando una colaboración estratégica de varios años con Epic Games. Cubrirá no solo la licencia, sino desarrollo técnico de Unreal Engine 5, así como futuras versiones del Unreal Engine. Colaboraremos de manera estrecha con los desarrolladores de Epic Games con el principal objetivo de ayudar a que el motor construya experiencias de mundo abierto increíbles.

'Por ahora, no se pueden dar más detalles sobre el juego, como su plazo de desarrollo o fecha de lanzamiento.'

No hay más información sobre el nuevo juego de The Witcher, pero sabemos que no será exclusivo de una sola plataforma o tienda, a pesar del acuerdo estratégico que tienen con Epic Games.

Otra excursión para Geralt

(Image credit: CD Projekt Red)

La serie de videojuegos de The Witcher está basada en los libros de Andrzej Sapkowski. La entrega tan aclamada por la crítica, The Witcher 3: Wild Hunt, fue la última en llegar a la serie, que comenzó en 2007 y que triunfó después de 15 años.

Pero no nos sorprende que CD Projekt Red esté desarrollando una nueva entrega, debido al éxito de la serie de The Witcher en Netflix (y sus spin-offs). La serie está a nada de estrenar su tercera temporada.

Puede que no sepamos mucho sobre el nuevo videojuego de The Witcher, pero nos encanta que vaya a desarrollarse con el Unreal Engine 5 en lugar de con el REDengine. Después de todo, Cyberpunk 2077 ha estado plagado de errores desde que se lanzó, y sus desarrolladores no se pueden permitir estos errores en su franquicia más querida e icónica.

Esperamos conocer más detalles sobre The Witcher 4 en los próximos meses (sobre todo cuándo lo podremos tener en casa), en eventos como la Gamescon 2022. Al estar en sus primeras fases ahora, no creemos que vayamos a ponernos en la piel de Geralt hasta, como mínimo, el año que viene.