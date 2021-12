The Witcher temporada 3: lo sentimos, pero tardará en llegar

La temporada 3 de The Witcher no comenzará a grabarse hasta dentro de un tiempo, según ha dicho la creadora Lauren Schmidt Hissrich.

Hablando en exclusiva con TechRadar en la rueda de prensa de la segunda temporada de The Witcher, Hissrich ha revelado que la temporada 3 de esta serie de fantasía de Netflix se encuentra todavía en la primera fase de desarrollo.

La creadora admitió que el equipo de guion de momento acaba de terminar de escribir, y que "todo el proceso creativo apenas está empezando ahora". Sin embargo, sí que avanzó a los fans qué podían esperar de la tercera temporada de The Witcher, si bien no dio una fecha sobre cuándo comenzarían a grabar.

"De hecho, esta semana (la del 3 de diciembre) es nuestra última en la sala de redacción del guion", nos dijo. "Casi hemos terminado con la fase de guion, y es impresionante. Estoy realmente emocionada en cómo se está desarrollando la temporada, ya que está basada en mi libro preferido de la saga, que es 'Tiempo de Odio'".

"Siento como que la temporada 1 y la 2 han estado sentado las bases de algo enorme que está por venir", añadió Hissrich, "pero el proceso creativo está ahora realmente apenas comenzando. Tenemos los guiones, y ahora entran en juego los directores, los actores y realmente comenzaremos a profundizar, reflexionar y asegurarnos de que sea la temporada perfecta."

⚔️ Ha llegado la hora ⚔️ La segunda temporada de #TheWitcher ya disponible. pic.twitter.com/YYIgUHWVMkDecember 17, 2021 See more

La temporada 2 de The Witcher se ha estrenado hoy, 17 de diciembre, en Netflix, por lo que por fin la dura espera de dos años de los fans ha llegado a su fin.

Ya sabíamos que la tercera temporada de la serie estaba en camino desde que Netflix lo confirmó en septiembre de 2021.

Hissrich, Netflix y el resto del elenco y del equipo de The Witcher, esperaban haber podido estrenar la temporada 2 antes, pero no fue posible debido a distintos problemas que pararon la grabación varias veces, entre ellos la pandemia y una lesión del protagonista Henry Cavill. Por todo esto el estreno tuvo que ser retrasado, ya que la grabación y las fases de post-producción se alargaron más de lo esperado.

Solo podemos esperar que esto no pase con la tercera temporada, y que no tengamos que volver a esperar dos largos años para poder verla.

Sin embargo, los fans de la serie no tendrán que quedarse con las manos vacías entre la temporada 2 y la 3. Como ya sabréis, habrá una fantástica precuela, The Witcher: Blood Origin, que es una miniserie de seis partes, y por lo que sabemos hasta ahora, nos emociona bastante. Se espera que la precuela se estrene en Netflix en algún momento de 2022, y Hissrich ya nos ha dicho que le sorprenderá a los fans. Otros proyectos del universo de The Witcher de Netflix también están en desarrollo, lo que incluye una serie para toda la familia.

Por otro lado, Henry Cavill, que da vida a Geralt de Rivia, también ha avanzado su interés por formar parte de la adaptación de Mass Effect que realizará Amazon Studios. En caso de que esto se confirme, es posible que tengamos que esperar un poquito más para ver la temporada 3 de The Witcher, ya que el actor no puede dividirse en dos.