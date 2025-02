Paso de lo que digan los haters, el rumoreado modo ratón de la Nintendo Switch 2 es, de lejos, la característica más interesante que llegará a la nueva consola

Nintendo ha hecho lo que mejor sabe hacer en lo que respecta a la recién anunciada Nintendo Switch 2: tomar una excelente pieza de hardware y retocarla hasta que llegue a su punto álgido, añadiendo algunas características por el camino.

Por supuesto, la estrategia depende de que el hardware sea lo suficientemente bueno como para justificar un nuevo lanzamiento (véase la Virtual Boy), y no siempre lo consiguen (véase la Wii U y la Nintendo 64DD).

Sin embargo, siempre me sorprende ver lo reacios que son los jugadores a arriesgarse con el hardware de Nintendo. Sí, ha habido algunas meteduras de pata, pero en términos generales Nintendo siempre ha estado entre los fabricantes de hardware más creativos a la hora de crear consolas que inspiran nuevos juegos y nuevas formas de jugar.

Hemos dado nuestro primer vistazo a la Nintendo Switch 2, y aunque muchas de las nuevas características aún son un misterio (y lo seguirán estando hasta el evento Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 del 2 de abril) creo que la gente ya ha malinterpretado de la peor manera lo que hará de la secuela de Nintendo Switch una excelente continuación de una de mis consolas favoritas de todos los tiempos: su rumoreado nuevo modo ratón.

Desde un nuevo revestimiento mate hasta un puerto USB-C adicional, el tráiler de anuncio de Nintendo Switch 2 ha confirmado un montón de características muy rumoreadas. Entre las más interesantes se encuentran el misterioso nuevo botón del sistema, los Joy-Con magnéticos de mayor tamaño y un soporte mejorado que podría hacer más viable el juego de mesa para la consola.

Lo más destacado para mí, sin embargo, fue lo que parecía ser la confirmación de que los nuevos Joy-Con ofrecerán un control similar al de un ratón, abriendo nuevas posibilidades para los ports de juegos de PC, así como nuevas formas de jugar a los próximos títulos en la Switch 2.

Entre los primeros juegos que compré para la Switch original estaba uno de mis favoritos de todos los tiempos: Sid Meier's Civilization VI. Mi entusiasmo duró poco; un juego con tantas interfaces complicadas en una pantalla tan pequeña no me gustó, y tuve que volver a mi PC para jugar con el ratón.

Por supuesto, aún quedan preguntas por responder: ¿hasta qué punto puede ser cómodo y ergonómico utilizar un Joy-Con con esta orientación? ¿Hasta qué punto funcionará bien en distintas superficies? ¿Serán los nuevos y (esperemos) mejorados Joy-Con lo suficientemente robustos para su uso habitual en modo ratón, o veremos una degradación como la de los Joy-Con de la primera generación de Nintendo Switch?

No sabremos las respuestas a estas preguntas hasta que no tengamos la consola en nuestras manos, pero una cosa que nunca se me pasó por la cabeza es si a los usuarios les gustaría o no esta nueva función.

(Image credit: Nintendo)

Respeto para el modo ratón

Resulta que no todo el mundo está tan entusiasmado como yo con el nuevo modo ratón, y la verdad es que no entiendo por qué.

Hemos encuestado a nuestros seguidores de WhatsApp para saber qué nuevas funciones les hacían más ilusión, y los resultados me han sorprendido bastante.

La gran mayoría, como es comprensible, dijo que reservaba su entusiasmo hasta que se confirmara el precio. Lo más que sabemos hasta ahora al respecto proviene del presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, que en una reciente sesión de preguntas y respuestas afirmó que Switch 2 estaría en línea con los «precios asequibles que esperan los clientes». TechRadar Gaming predice que el coste de la Switch 2 bajará de los 400€, lo cual es una excelente noticia, de ser cierto.

Como era de esperar, la pantalla más grande (y los Joy-Con) ocupan un lugar destacado entre los futuros propietarios de Switch 2, pero me quedé helado al ver que el misterioso nuevo botón derecho del sistema Joy-Con se llevaba la palma frente al modo ratón.

(Image credit: Future / Meta WhatsApp)

Pulsando botones imaginarios

Para empezar, no tenemos confirmación alguna de lo que hace este botón. Nintendo nos ha dado algunas pistas visuales sólidas de muchas de las nuevas incorporaciones, incluido el modo ratón, pero no hemos visto ni un clic del nuevo botón.

Desde que se filtraron en Internet las imágenes de los prototipos de Joy-Con, los rumores sobre la función de este botón no han cesado, sobre todo teniendo en cuenta que las versiones anteriores incluían una «C» que dio lugar a todo tipo de rumores. ¿Significa «C» captura o chat? ¿O era simplemente una etiqueta para las unidades prototipo?

Su ubicación sugiere que es más probable que se trate de un botón del sistema que de uno que se use en el juego, y dado que sigue habiendo un botón de captura para capturas de pantalla y breves fragmentos de juego, yo apostaría a que es probable que sea para el chat de texto en el juego o un control rápido para el chat de voz.

Y claro, eso es divertido; yo usé mucho la función de chat de voz exclusiva de Nintendo Switch Online durante la pandemia en la que estaba inmerso en Animal Crossing: New Horizons, y compartí la frustración de muchos fans de Nintendo por la falta de funciones de juego online en la consola de actual generación.

Aun así, no veo cómo esto podría suscitar más entusiasmo que el control del ratón con los Joy-Con.

(Image credit: Nintendo)

Informal

En las semanas transcurridas desde el anuncio, he visto innumerables comentarios de lectores y espectadores hirviendo de rabia infundada porque el hardware no estará a la altura de otros dispositivos de juego portátiles, comparando la Switch 2 con dispositivos como el Lenovo Legion Go, el Steam Deck y el Asus ROG Ally X; una comparación tan fructífera como la de las manzanas con las naranjas.

Incluso cuando se trata del control del ratón, es una equivalencia falsa; los trackpads de Steam Deck ofrecen un factor de forma y una experiencia diferentes, al igual que el modo FPS de Legion Go. Lo cierto es que no lo sabremos hasta que lo probemos, pero yo estoy deseando ver cómo Nintendo puede utilizar esta función para ofrecer juegos más extravagantes, caprichosos y maravillosos en la Switch 2.

Pensemos en el éxito de la Wii y sus controles de movimiento. ¿Eran nuevos en el mercado? No; en aquella época, el control por movimiento estaba de moda en los videojuegos. Lo que hizo Nintendo fue hacerlo más accesible, abriendo el mercado a las familias y a los jugadores ocasionales con un hardware de precio moderado.

Ahí es donde Nintendo prospera. El rendimiento y la potencia nunca son el centro de atención, y me asombra ver con tanta frecuencia que los jugadores malinterpretan y tergiversan la estrategia de precios tan clara -y acertada- por la que opta Nintendo.

Sin embargo, tienen que hacer que los juegos sean más baratos.