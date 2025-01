Estos son mis cinco juegos soñados para Nintendo Switch 2 que quiero ver en el lanzamiento

Tras su presentación oficial a principios de este mes, prácticamente he empezado a contar los días que faltan para que la Nintendo Switch 2 llegue a mis manos.

Por supuesto, aún no sabemos cuándo saldrá a la venta, aparte de la confirmación oficial de que será en algún momento de 2025, pero soy muy optimista y creo que llegará a las estanterías antes de mediados de año. Sin embargo, la fecha de lanzamiento no es la única incógnita, ya que Nintendo también ha guardado un silencio inusual sobre los juegos que estarán disponibles para la próxima consola en el momento del lanzamiento.

En el primer tráiler de presentación solo se mostró un posible juego, una nueva entrega de la franquicia Mario Kart, en claro contraste con el puñado de títulos que vimos cuando se presentó la Nintendo Switch original. El 2 de abril se emitirá un Nintendo Direct especial de Nintendo Switch 2, en el que sospecho que nos sorprenderán con una avalancha de títulos, pero hasta entonces solo me queda especular sobre lo que nos espera.

Hay algunos juegos en particular que tengo muchas ganas de ver el primer día y que serían más que suficientes para tentarme a hacer un pedido anticipado de Nintendo Switch 2 en cuanto abrieran. De hecho, me encantaría que estuvieran disponibles durante el primer año de vida de la consola. Desde secuelas de ensueño hasta ports impresionantes, estos son mis cinco juegos de ensueño para Nintendo Switch 2 que me encantaría poder jugar pronto.

5. Final Fantasy 7 Remake

(Image credit: Square Enix)

Empiezo esta lista con una entrada que me parece absolutamente plausible: un port del magnífico Final Fantasy 7 Remake.

Se lleva rumoreando desde hace unas semanas y sería un escaparate fantástico para el próximo sistema. El port de The Elder Scrolls 5: Skyrim me asombró cuando se mostró en la Nintendo Switch original: ver un juego de rol (RPG) tan enorme en una pequeña consola portátil era casi increíble. Creo que una versión de Final Fantasy 7 Remake para Nintendo Switch 2 podría captar perfectamente esa misma magia.

Es un juego con un impresionante sentido de la escala y me llevó más de 40 horas completarlo cuando lo jugué por primera vez en PlayStation 5, que es el tipo de experiencia larga ideal para mantenerte ocupado durante el lanzamiento de una consola, cuando no suele haber muchos juegos nuevos entre los que elegir. Originalmente desarrollado para PlayStation 4, sigue teniendo unos efectos visuales fenomenales, realistas y muy elegantes, por lo que podría servir de escaparate gráfico para la nueva máquina de Nintendo; también es una elección muy acertada si son ciertos los rumores de que tendrá una potencia equivalente a la de PS4.

También hay que tener en cuenta que encaja a la perfección en una consola portátil. Poder jugar a un RPG de gran envergadura es fantástico cuando tienes un rato libre. La versión para PC del juego ya es una opción popular entre los propietarios de Steam Deck, así que Nintendo Switch 2 y Final Fantasy 7 Remake serían una pareja perfecta.

4. Un nuevo Mario 3D

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Odyssey, la última entrega de Super Mario en 3D, se lanzó en 2017 y desde entonces no hemos oído ni pío sobre una continuación.

Espero que esto signifique que Nintendo ha estado preparando en secreto algo especial para Nintendo Switch 2. Los títulos de Super Mario se encuentran siempre entre los mejores y más grandes juegos de sus respectivas consolas, así que tener uno en el que sumergirse desde el principio sería el mejor comienzo posible para la próxima generación de consolas y seguramente ayudaría a que Nintendo Switch 2 volara de las estanterías en su lanzamiento.

En cuanto a cómo podría ser un nuevo juego de Super Mario en 3D, la verdad es que no tengo ni idea, pero eso es lo que lo convierte en una perspectiva tan emocionante. Nintendo reinventa constantemente la serie, sorprendiéndonos y deleitándonos a cada paso. Si antes de Odyssey me hubieran dicho que Mario podría poseer un dinosaurio o correr por Nueva York de forma incómodamente realista, me habría echado del edificio a carcajadas.

Pero estamos hablando de los juegos de mis sueños, así que mi deseo personal sería algo en la línea de la estructura de Super Mario Sunshine. Un mundo central en expansión lleno de secretos que descubrir sería una delicia, y la potencia de Nintendo Switch 2 probablemente permitiría crear un entorno más grande y complejo de lo que hemos visto hasta ahora en la serie.

3. 1-2 Switch 2

(Image credit: Nintendo)

Vale, escuchadme con esto. 1-2 Switch no era perfecto, pero si hay algo que este party game de Nintendo hizo bien fue mostrar todas las interesantes características de hardware de la Nintendo Switch original.

Desde encontrar un uso real para la a menudo olvidada cámara de infrarrojos del mando Joy-Con derecho hasta ese minijuego de contar bolas que todo el mundo parecía promocionar como el escaparate definitivo de la tecnología HD Rumble, fue una emocionante introducción a todas las extrañas y maravillosas características del sistema.

Teniendo en cuenta todos los cambios aparentes en los mandos Joy-Con con Nintendo Switch 2, como la rumoreada posibilidad de usarlos como un ratón de PC, una verdadera continuación de 1-2 Switch podría ser una forma muy inteligente para Nintendo de presentar estas nuevas adiciones a la parte más casual de su público el primer día.

Y no, no considero que el ya existente Everybody 1-2-Switch! sea una secuela propiamente dicha, ya que se centraba mucho más en el uso de smartphones como mandos que en encontrar formas interesantes de sacar el máximo partido a la propia consola. También hay una brillante oportunidad para ponerle un nombre: llámalo «1-2 Switch 2». Esa te la regalo, Nintendo.

2. Splatoon 4

(Image credit: Nintendo)

En cuanto al uso de características de hardware, una nueva secuela de Splatoon encabeza mi lista de deseos por una sencilla razón.

Si podemos usar los nuevos Joy-Con como un ratón, va a ser una bendición para los juegos de disparos, y no se me ocurre una forma mejor de aprovecharlo que con una nueva entrega de la franquicia de disparos en tercera persona más emblemática de Nintendo. La serie Splatoon siempre ha tenido un pequeño problema con los controles, ya que el control por movimiento es casi esencial si quieres jugar a un alto nivel.

El nivel de ajuste fino que ofrece simplemente no es comparable al uso del mando por sí solo y te está poniendo en una desventaja masiva si prefieres no agitar tus periféricos ahora. Sin embargo, un Joy-Con similar a un ratón podría igualar el terreno de juego y, a su vez, demostrar que esta función es algo con una utilidad seria y no un mero truco.

1. Tomodachi Life

Si hay algo que se ha echado mucho de menos en la última generación de consolas es ese lado más extraño y experimental de Nintendo.

¿Qué mejor forma de recuperarlo que reinventando Tomodachi Life para Nintendo Switch 2? Si no te suena, este éxito de Nintendo 3DS no se parecía a nada que hayas jugado antes. Es en parte Los Sims y en parte un reality show generado proceduralmente, en el que tienes que crear personajes Mii para que habiten un edificio de apartamentos virtual y luego sentarte a ver cómo se llevan bien (o no).

No quiero un simple port o remake, ya que espero que Nintendo Switch 2 tenga nuevas funciones sociales bajo la manga. Imagina una gran versión compartida de Tomodachi Life, con cientos de Miis de todo el mundo en un mismo lugar.

Todavía recuerdo con cariño las divertidísimas travesuras del Desfile Mii en el Canal Mii de Nintendo Wii, que visitaba regularmente para descubrir qué tipo de extravagantes creaciones habían ideado otros usuarios. Y lo que es más ambicioso, podría ser el complemento perfecto para una especie de renacimiento de Miiverse, una de las cosas que más ansío para Nintendo Switch 2.