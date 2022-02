The Witcher säsong 3: allt vi vet hittills

Är du redo för ännu mer av The Witcher på Netflix? Det borde du vara! Streamingjättens tv-anpassning av Andrzej Sapkowskis fantasyromaner får en tredje säsong. Detta är inte direkt förvånande med tanke på hur populär serien har blivit.

Den tredje säsongen av The Witcher tar upp tråden direkt efter slutet av säsong 2, där Geralt och Yennefer försöker behålla ett försprång på kontinentens många fraktioner. Varför? Ja, för alla letar efter Ciri och hennes krafter – och det verkar som om Geralt och Yennefer är de enda som kan skydda henne.

Men nu ska vi inte gå för fort framåt. Det finns mycket att prata om när det kommer till The Witcher säsong 3 – inklusive det möjliga lanseringsdatumet, återkommande skådespelare, riktningen historien tar (baserat på hur säsong 2 slutade och Sapkowskis böcker) och framtiden för denna Netflix-serie.

Nedan hittar du mer information om The Witcher säsong 3 på Netflix. Men var medveten om att vi kommer med kraftiga spoilers för första och andra säsongen av The Witcher, samt romanerna. Det är ingen skam att vända nu om man inte hunnit se eller läsa allt.

The Witcher säsong 3 – lanseringsdatum

The Witcher säsong 3 – lansering under 2023?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Fansen hoppas förmodligen att det tar kortare tid innan den tredje säsongen av The Witcher dyker upp än vad som var fallet med den andra säsongen. Den första säsongen av The Witcher sändes på Netflix i december 2019, medan det på grund av den pandemin skulle det ta hela två år innan den andra säsongen släpptes.

Och väntan kan också vara lång fram till lanseringen av The Witcher säsong 3. När showrunner Lauren Schmidt Hissrich pratade exklusivt med TechRadar i december 2021 avslöjade hon att även om manuset till säsong 3 nästan var klart så återstod det mycket arbete.

"Det här är vår sista vecka (3 december) i manusrummet", sa Hissrich. "Vi är nästan klara med skrivfasen" men den kreativa processen har bara börjat. Vi har manus, och nu kommer regissörerna ut på planen, skådespelarna kommer tillbaka och vi går in i en period av fördjupning och eftertanke, så att vi säkerställer en perfekt säsong."

Baserat på Hissrichs kommentarer kan fans av serien misstänka att de återigen står inför en lång period av väntan på en ny säsong. Men enligt Witcher-fansajten Redanian Intelligence, som fått rätt i mycket information om seriens produktion, kommer inspelningen att börja i mars 2022. De första inspelningarna kommer att ske i Longcross Studios i England.

Redanian Intelligence har också meddelat att produktionen av den tredje säsongen av The Witcher kommer att omfatta en inspelningsperiod på sex månader. Om så är fallet bör inspelningen avslutas i augusti. När vi tar hänsyn till seriens långa efterproduktionsperiod så förväntar vi oss inte att se en lansering förrän tidigast våren 2023.

The Witcher säsong 3 – skådespelare

The Witcher säsong 3 – skådespelare: vilka är med?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Du kan förvänta dig en återförening med alla huvudkaraktärerna, såväl som majoriteten av birollerna:

Henry Cavill som Geralt av Rivia

Freya Allan som Prinsesse Cirilla av Cintra

Anya Chalotra som Yennefer av Vengerberg

Joey Batey som Jaskier

Eamon Farren som Cahir

MyAnna Buring som Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa som Fringilla Vigo

Royce Pierreson som Istredd

Anna Shaffer som Triss Merigold

Mahesh Jadu som Vilgefortz

Tom Canton som Filavandrel

Mecia Simson som Francesca Findabair

Lars Mikkelsen som Stregobor

Terence Maynard som Artorius Vigo

Graham McTavish som Sigismund Dijkstra

Ed Birch som Kung Vizimir av Redania

Chris Fulton som Rience

Aisha Fabienne Ross som Lydia van Bredevoort

Cassie Clare som Philippa Einhart

Wilson Mbomio som Dara

Bart Edwards som Duny/Emperor Emhyr, (The White Flame of Nilfgaard)

Många av ovanstående karaktärer har spelat nyckelroller i The Witcher hittills, men du kan förvänta dig att några av birollerna tar mer plats i säsong 3.

Emperor Emhyr är förmodligen den viktigaste av dessa. Som slutet av säsong 2 ganska chockerande kunde avslöja, är Duny - riddaren Geralt räddade under den första säsongen, som också är Ciris pappa - inte enbart vid liv, utan han är också ledare (aka The White Flame) för Nilfgaards väpnade styrkor. Och han vill återförenas med Ciri så att han kan utnyttja hennes förmågor för egna tvivelaktiga medel.

Vi förväntar oss också att Philippa Einhart kommer att dyka upp oftare i säsong 3. Hon medverkade bara i ett fåtal scener i säsong 2, men med tanke på vad vi vet om hennes motsvarighet i romanerna kommer hon att få en större roll. Detta är också en förväntan förknippad med kung Vizimir och Sigismund Dijkstra, eftersom kungariket Redania blir viktigare genom hela berättelsen.

Let’s talk about Eskel.December 29, 2021 See more

Flera nykomlingar i säsong 2, som Adjoa Andohs Nenneke, Simon Callows Codringher, Liz Carrs Fenn, Kaine Zajazs Gage och Sam Hazeldines Eredin / King of the Wild Hunt kan vi också få ett återseende med. Men eftersom vi inte har fått bekräftelse på detta kommer vi att utelämna dem från listan nedan tills vidare.

Några som kanske inte syns igen under tredje säsongen är danska Kim Bodnias Vesemir och andra Witchers, som Coën (Yasen Atour) och Lambert (Paul Bullion). Vi baserar detta på att Geralt, Yennefer och Ciri bestämmer sig för att lämna Witchers fort i Kaer Morhen i slutet av säsong 2. Om inte dessa tre dyker upp helt oväntat är det inte troligt att Vesemir och kompani ska återkomma riktigt än. Witcher-serien på Netflix har ibland avvikit lite från källmaterialet, så det kan fortfarande finnas en viss möjlighet att Vesemir och de andra två dyker upp i säsong 3.

Men det finns också många andra karaktärer från böckerna som kan dyka upp. Men tills vi kan bekräfta fler medlemmar i rollistan vet vi inte vem eller vilka det kan vara.

The Witcher säsong 3 – handling

The Witcher säsong 3: var är handlingen om?

(Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Nedan kommer flera stora spoliers for The Witcher – både i bokform och för TV-serien.

Vi vet fortfarande lite om händelseförloppet i säsong 3, men vi har en aning om vilken riktning händelserna kommer att ta. Det baserat på på Sapkowskis böcker, tillsammans med vad Hissrich och skådespelarna har sagt.

Hissrich berättade exklusivt för TechRadar att säsong 3 kommer att baseras på den andra huvudromanen i The Witcher-sagan, The Time of Contempt. "Jag är otroligt nöjd med hur säsong 3 tar form", sa Hissrich till oss. "Eftersom den är baserad på min favoritbok i serien, The Time of Contempt och jag känner att de två första säsongerna har lagt grunden till allt det fantastiska som kommer att hända."

I ett samtal med Collider betonade Hissrich också sin önskan att hålla sig så nära källmaterialet som möjligt, och hon sa att "Jag känner inte behovet av att historien ska gå längre än vad som berättas i böckerna. Jag tror att Andrzej har ett naturligt slut i åtanke. Sedan vi började göra den här serien har han kommit med flera böcker, så vi måste se hur det passar in."

Därmed verkar det som att den tredje säsongen även kommer att använda trådar i historien från andra böcker i serien. I samma Collider-intervju bekräftade Hissrich att "en stor berättelse från Blood of Elves", den första romanen i The Witcher-sagan, kommer att vara en del av handlingen i den tredje säsongen.

“Mysteries require research.” At https://t.co/funIjosqy0, Istredd is your guide to a whole Continent of #TheWitcher secrets. Lose yourself in the interactive map and vast library now. pic.twitter.com/6QhrIqQLUYJanuary 10, 2022 See more

Det är endast två av de längre berättelserna i Blood of Elves som inte ingår i säsong 2. Den första handlar om Scoia'tael, några icke-mänskliga gerillagrupper som slåss för Nilfgaard och attackerar Geralt, Ciri, Triss och Yarpen Zigrins sällskap av dvärgar i romanerna. Hissrich har bekräftat (via Polygon) att Scoia'tael kommer att inkluderas i den tredje säsongen, så de kan potentiellt skapa svårigheter för Geralt och gänget.

Den andra historien är dock mycket viktigare. Det är relaterat till att Geralt berättar för Ciri om rosorna från Aelirenn, en alv som ledde den sista gruppen av unga alver mot en invaderande mänsklig armé. Aelirenns trupper massakreras av fienden, och med tanke på att endast unga alver kan få avkomma, innebar Aelirns nederlag alvernas långsamma marsch mot utrotning. Vi förväntar oss att just den här historien kommer att kopplas till händelser kring Francesca och hennes mördade alvbarn i säsong 2.

Och slutligen, när det kommer till citaten från Hissrich, antydde hon mer action i den tredje säsongen och att händelseförloppet den här gången kommer att ske under en kortare tidsperiod. Detta är en välkommen nyhet för alla de som var kritiska till den första säsongens många språng i tiden.

(Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Det pratade hon om med The Wrap: "Det kommer att bli mycket action, och det är mycket som kommer få dig att tappa hakan. Vi låter detta leda berättandet. Den tredje säsongen utspelar sig över en mycket kort tidslinje. Det är inte mycket tid som passeras, eftersom det inte behövs."

När det gäller rollistan skulle Henry Cavill vilja att serien skulle följa Sapkowskis romaner ännu närmare än tidigare. Under The Witcher Unlocked, en genomgång av säsong 2, sa Cavill, "Jag är ett stort fan av böckerna och stannar lojal med dem, det handlar om att berätta den historien utan alltför många distraktioner som kan störa den övergripande bilden."

Därmed kan vi kanske förvänta oss en mer koncentrerad handling i säsong 3. Eller kan vi verkligen? När Jaskier-skådespelaren Joey Batey pratade med Newsweek sa han att "det kommer definitivt att finnas linjer i handlingen som avviker från böckerna, så vi utgår inte längre bara från böckerna... vi litar självklart på böckerna, men vi litar mest på Lauren". Vi får vänta och se om Cavills önskningar går i uppfyllelse.

Slutligen vill Anya Chalotra, som spelar Yennefer, att säsong 3 i större utsträckning ska utforska moderförhållandet mellan hennes karaktär och Ciri, som skildras i romanerna. I ett samtal med Glamour sa Chalotra att "[Jag skulle vilja se] allt som händer i boken där hon får utveckla en mor-dotter-relation med Ciri. Hon slappar också va lite och inser att hon är tillräcklig."

The Witcher sesong 3 – Trailer

The Witcher säsong 3: finns det en trailer?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Nej, och det kommer att dröja länge. Men när det kommer så kommer vi uppdatera detta avsnitt

The Witcher säsong 3: framtiden

The Witcher säsong 3: hur ser seriens framtid ut?

(Image credit: Netflix)

Netflix har inte förnyat The Witcher för en fjärde säsong, men vi skulle bli väldigt överraskande om ytterligare en säsong får grönt ljus. I en intervju med Collider avslöjade Hissrich at hon har en plan för en berättelse över sju säsonger för serien, men det beror på om serien får förnyat förtroende.

Cavill har också uttryckt en önskan om att spela huvudrollen i alla sju säsongerna, och han sa till The Hollywood Reporter (THR) att han är "fullständigt hängiven" över Hissrichs version. Freya Allan, som spelar rollen som Ciri, har också sagt till The Radio Times att hon vill fullfölja Ciris berättelse i huvudserien, men att hon inte vill delta i sidoprojekt till The Witcher.

Och när det kommer till spinoffs finns det ett par i produktion inom Netflix Witcher-universum.

Först ut är prequel-serien The Witcher: Blood Origin. Blood Origin utspelar sig 1200 år före huvudlinjen i Witcher-sagan på Netflix, och kommer att behandla skapandet av den första Witcher. Serien kommer också att följa händelserna som leder fram till och äger rum under Conjunction of the Spheres, katastrofen där flera universum och deras raser av människor, alver och monster kolliderar. Blood Origin är planerad att lanseras under 2022.

Bland de andra sidoprojekten till The Witcher som är under utveckling finns en familjevänlig animerad serie och en andra animefilm. Båda tillkännagavs under Netflix-eventet Tudum i september 2021. Inget av dessa projekt har fått ett specifikt lanseringsdatum ännu.