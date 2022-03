Äntligen dags - inspelningarna av The Witcher säsong 3 drar igång

The Witcher säsong 3 kommer att gå in i full produktion inom kort. Detta om vi ska tro på en ny rapport och en huvudrollsinnehavares inlägg i sociala medier.

Inspelningarna av nästa del av Netflix-succén, vars andra säsong sändes redan i december 2021, kommer att dra igång vilken dag som helst i Slovenien, enligt The Witcher-fansajten Redanian Intelligence. Med tanke på att The Witchers huvudskådespelare – Henry Cavill – är på plats i just det landet, verkar det som om Redanian Intelligences rapport har en hel del trovärdig tyngd bakom sig.

Vi har känt till ett tag att huvudinspelningarna av The Witcher säsong 3 skulle dra igång i början av 2022. I december 2021 berättade seriens showrunner Lauren Schmidt Hissrich exklusivt för TechRadar att manus för seriens tredje säsong nästan var klart. Samtidigt sågs Hissrich och andra framstående medlemmar från teamet spana efter nya inspelningsplatser i januari.

Nu hävdar dock Redanian Intelligence att huvuddelen av TV-seriens skådespelare och besättning har tagit sig till norra Slovenien, då Cavill (Geralt of Rivia) och medspelaren Freya Allen (Ciri) upptäckts av lokalbefolkningen. Cavill har sedan dess gått ut på Instagram för att avslöja att han återförenats med Hector – Geralts nya häst – och stuntartisten Laszlo Juhasz. Det verkar alltså som att inspelningen kommer att dra igång väldigt, väldigt snart.

Redanian Intelligences rapport fortsätter med att föreslå att säsong 3 kommer att spelas in på många platser, inklusive Kranjska Gora och Postojna. Samtidigt uppger Twitter-fankontot The Fellowship of Fans att Predjama Castle, som ligger nära Postojna, kommer att vara stängt tisdagen den 5 april. Kan det vara stängt under dagen så att inspelningen av The Witcher säsong 3 kan äga rum? Det är möjligt, men är inte verifierat ännu.

Intressant nog kommer den nya säsongens nära förestående startdatum nästan ett år på dagen efter att huvudinspelningarna var klara för den andra säsongen. TV-seriens tidigare avsnitt avslutade sina inspelningar den 2 april 2021, så det skulle vara ett passande återkomstdatum om The Witcher-seriens tredje säsong börjar spelas in runt det datumet.

Om du vill veta mer om The Wither-serien och dess kommande säsong, kan du kolla in vår dedikerade artikel för just det. Där samlar vi alla nyheter och rykten som dyker upp kring serien fram tills dess lansering.

Kommentar: Kommer The Witcher säsong 3 till Netflix 2022?

Får vi se Geralt och Ciri göra en återkomst i säsong 3 i år? (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Det är osannolikt. Inspelningarna av The Witcher säsong 1 och 2 tog lång tid, så vi förväntar oss att huvudinspelningarna av seriens tredje säsong också kommer att bli en lång historia.

The Witcher säsong 1 tog sju månader att spela in, där inspelningarna drog igång i oktober 2018 och pågick till maj 2019. På grund av den pågående pandemin tog säsong 2 ännu längre tid – produktionen startade i februari 2020 och slutfördes inte förrän april 2021, som vi nämnde tidigare.

Om The Witcher säsong 3 börjar spelas in i april 2022, bör allt vara klart i slutet av 2022. Men då återstår också en lång efterproduktionsfas, med VFX, potentiella extra inspelningar och omtagningar, avsnittsredigering och annat arbete att slutföra innan den tredje säsongen är redo att släppas.

Vad vi tror? Förvänta dig inte att The Witcher säsong 3 kommer att släppas på Netflix innan början av 2023 – och det är ändå optimistiskt. Vi skulle inte bli förvånade om den inte lanseras förrän i mitten av 2023, med tanke på den stora mängd arbete som krävs tills den är redo att släppas.

Men vi är beredda att vänta, så länge som seriens tredje säsong gör rättvisa åt Andrzej Sapkowskis fantasyromanserie och i synnerhet boken The Time of Contempt, som säsong 3 till stor del kommer att baseras på.

Vi tyckte att The Witcher säsong 2 var helt suverän, men det finns också många fans som inte var nöjda med de kreativa val som gjordes under dess åtta avsnitt. Hissrich, Cavill och gänget måste alltså tjäna tillbaka det förtroendet med seriens nästa omgång.