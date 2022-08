Gamescom 2022: Datum, tider, deltagare och allt vi vet hittills

Gamescom 2022 kommer att bli nästa stora händelse i gamingkalendern och är tillbaka i all sin forna glans i år.

Gamescom 2022 drar igång nästa vecka och är ett hybridevenemang som består av en blandning av digitala och fysiska presentationer under fem dagar. Den fysiska delen av evenemanget äger rum i Köln, Tyskland medan ett omfattande digitalt program kommer att streamas online, så att alla runtom i världen kan vara med och titta.

Med stora namn som Xbox, SEGA, Warner Bros. och fler som kommer att delta är det definitivt inte något du vill missa – även om du inte har möjlighet att delta på plats. Du vill absolut inte heller missa återkomsten av Gamescom Opening Night Live, en öppningsshow som äger rum dagen innan evenemanget startar och som (om tidigare år är något att gå efter) kommer att vara fylld med stora tillkännagivanden, avslöjanden och världspremiärer för kommande spel.

Vill veta mer? Läs vidare för allt vi vet om Gamescom 2022 hittills, inklusive när och var det äger rum och vilka utställare som har bekräftats delta.

Gamescom 2022: Snabba fakta

Vad är det? Världens största gamingevent

Världens största gamingevent Var är det? Köln, Tyskland men streamas online globalt

Köln, Tyskland men streamas online globalt När är det? 24 augusti till 28 augusti 2022

24 augusti till 28 augusti 2022 Vilka deltar? Xbox, Ubisoft, SEGA, 2K, Warner Bros och Bandai Namco är bland de stora namnen.

Vad är Gamescom?

Gamescom är världens största gamingevenemang (i termer av antal deltagare) och äger rum årligen (vanligtvis i augusti). Under 2019 hade mässan 373 000 besökare, med hundratals utställare som visade upp sina senaste spel-, e-sport- och tekniska projekt.

Gamescom äger rum i Köln, Tyskland, med gamingfans som strömmar in från hela världen för att få möjlighet att prova nya spel innan de släpps. Förutom det kan man roa sig med en mängd roliga aktiviteter som cosplay-tävlingar och e-sporttävlingar. Det är också en mötesplats för spelindustrins representanter för detaljhandel, handel och media.

Vanligtvis är branschens mest framstående utgivare involverade och vi får ofta se många spelnyheter avslöjas under evenemanget. Det kan vara allt från avslöjanden av nya spel, tillkännagivanden av släppdatum eller trailersläpp.

När och var är Gamescom 2022?

Kommer du följa evenemanget på plats eller online? (Image credit: Shutterstock/Voelz Tom)

Gamescom äger rum på utställningscentret Koelnmesse i Köln, Tyskland varje år. Gamescom 2021 (opens in new tab) hade dock inget fysisk event på grund av coronavirus-pandemin och ägde istället rum helt online.

Men i år är Gamescom tillbaka i all sin glans, då Gamescom 2022 kommer att äga rum både digitalt och på plats i Köln under fem dagar, från 24 augusti till 28 augusti 2022. Utvecklarkonferensen, Devcom, äger rum precis innan Gamescom mellan den 22 augusti till 23 augusti.

Gamescom 2022 - schema

Gamescom drar officiellt igång den 24 augusti. (Image credit: Shutterstock/bez_bretelky)

Som vi har nämnt ovan kommer kärndagarna för Gamescom 2022 att äga rum mellan 24 augusti och 28 augusti, men vissa delar av Gamescom (inklusive Opening Night Live och Devcom) äger rum före dessa datum.

Här nedanför hittar du datumen för alla delar av Gamescom 2022, med mer information om vilka evenemang som vi kommer att få se.

22 augusti - 23 augusti: Devcom

Devcom 23 augusti: Opening Night Live (mer om detta nedan)

Opening Night Live (mer om detta nedan) 24 augusti: Gamescom Entertainment Area (öppet för handel och media)

Gamescom Entertainment Area (öppet för handel och media) 25 augusti - 28 augusti: Gamescom Entertainment Area (offentlig)

Gamescom Entertainment Area (offentlig) 24 augusti - 26 augusti: Gamescom Business Area

Gamescom Business Area 25 augusti: Gamescom Congress

Gamescom Congress 25 augusti - 28 augusti: Gamescom Event Arena

Gamescom Event Arena 26 augusti - 28 augusti: Gamescom City Festival

Dessa delar kommer att innehålla ett gäng olika evenemang inom dem. Devcom, till exempel, kommer att bestå av en serie evenemang fokuserade på spelutveckling, publicering och nätverkande, medan Gamescom Business Area endast är till för proffs och fokuserar på nätverksbyggande inom branschen. Gamescom Congress är en konferens som täcker ett brett spektrum av ämnen om spelens potential i samhället och ekonomin.

Entertainment Area är där deltagarna kommer att kunna spela en rad nya spel, medan Entertainment Event Arena kommer att ockuperas av sådana som AMD, Funcom och ESL Gaming, som kommer att stå värd för evenemang under hela Gamescom 2022.

Förutom dessa evenemang kommer Future Games Show att återvända för en speciell Gamescom-utgåva, med ungefär 50 spel från förlag som Team17 och 505 Games som kommer att dyka upp på GamesRadars showcase. Future Games Show äger rum den 24 augusti klockan 20:00 svensk tid.

Det finns ett par andra planerade livestreamsockså. Awesome Indies Show kommer att äga rum vid ett för närvarande obekräftat datum, medan Xbox Live Booth-streamen drar igång den 25 augusti klockan 14:00 svensk tid. De som kommer att kolla på Xbox' livestream kan förvänta sig "utvecklarintervjuer och gameplay från olika Xbox Game Studios". Om du vill läsa mer om vad vi förväntar oss att få se från Xbox under Gamescom, kan du bara skrolla vidare.

Det är dock inte allt som erbjuds i år. Det kommer också att bli en Metal Hellsinger-konsert, med sådana som Hatt Heafy från Trivium och Alissa White-Glüz från Arch Enemy, som äger rum den 25 augusti klockan 19:00 svensk tid.

Vad är Opening Night Live?

Opening Night Live bjuder alltid på de mest spännande nyheterna. (Image credit: Gamescom)

Gamescom har ett eget event där de presenterar spelnyheter som de kallar för Opening Night Live (opens in new tab) och som äger rum kvällen innan eventet drar igång.

Producenten och programledaren Geoff Keighley har bekräftat att Opening Night Live kommer tillbaka igen för Gamescom 2022 (med Keighley som värd igen). Årets evenemang äger rum dagen innan evenemanget officiellt drar igång, alltså den 23 augusti klockan 20:00 svensk tid. Evenemanget kommer att pågå i två timmar och kommer att innehålla över 30 spel enligt Keighley.

On Tuesday, August 23, @gamescom Opening Night Live streams LIVE from Germany.🔵 2 hour live show🔵 Thousands of fans in the audience!🔵 30+ games on stageIf you are in Germany, limited in-person tickets are now available for fans.Buy them here: https://t.co/crQarVvABg pic.twitter.com/x8YV3I8j9dAugust 9, 2022 See more

Även om utbudet av spel som förväntas dyka upp på Opening Night Live inte har delats i sin helhet, kommer evenemanget utan tvekan att introducera oss för de viktigaste bitarna av spelnyheter som årets Gamescom har att erbjuda.

Vi vet redan att Sonic Frontiers kommer att få en världspremiärtrailer (opens in new tab) på evenemanget och att Subnautica-utvecklaren Unknown Worlds kommer att tillkännage sitt nya spel (opens in new tab). Utöver detta förväntar vi oss att få se ett gäng trailers, tillkännagivanden av släppdatum, intervjuer och kanske några nya spelavslöjanden under kvällens evenemang.

Deltagare och förutsägelser

Vi kommer att få se ett gäng stora namn under årets Gamescom. (Image credit: Shutterstock/Pe3k)

Utgivare och utvecklare har börjat bekräfta och avböja sin närvaro för Gamescom 2022, vilket ger oss en god uppfattning om vilka vi kommer att höra från och vad de kan ha att bjuda på.

Microsoft har redan bekräftat (via IGN (opens in new tab)) att det kommer att närvara. När det gäller vad det kommer att tillföra evenemanget, sade Microsoft i ett pressmeddelande, "Vi är glada att bekräfta att Xbox kommer att vara tillbaka på utställningsgolvet på Gamescom 2022 i Köln, Tyskland. Fans i Europa och runt om i världen kan förvänta sig uppdateringar om några tillkännagivna spel som kommer till Xbox under de kommande 12 månaderna.”

Vi fick se ett ganska bra urval av spel på Xbox och Bethesda-evenemanget i juni, inklusive mycket efterlängtade titlar som Redfall (opens in new tab), Forza Motorsport (opens in new tab) och Starfield (opens in new tab). Men det ser inte ut som att någon av dessa titlar kommer att dyka upp på Gamescom, då Xbox sedan dess avslöjat sin uppställning som inkluderar Pentiment, Age of Empires 4, Microsoft Flight Sim och Grounded.

Ubisoft (opens in new tab) är ett annat stort namn som har bekräftat att de kommer att delta vid Gamescom, även om de ännu inte avslöjat exakt vad de planerar att visa upp. Intressant nog har Ubisoft också planerat in ett dedikerat Ubisoft Forward-evenemang (opens in new tab) i september som inte är så lång tid efter Gamescom. Vi skulle inte bli särskilt förvånade över att få se Skull and Bones (opens in new tab) dyka upp, men resten av Ubisofts uppställning är svår att gissa. Lite mer klarhet kring Assassin's Creed Infinity (opens in new tab) hade varit välkommet.

Warner Bros, Sega, 505 Games, Koch Media, 2K Games och Bandai Namco är bland de andra stora namnen som har bekräftat att de kommer att delta i Gamescom 2022.

Faktum är att arrangören för evenemanget har bekräftat (opens in new tab) att över 500 företag har registrerat sig för att delta i årets mässa. Detta antal inkluderar utvecklare, utgivare och de som har registrerat sig för att vara en del av merchandise-området. Du kan kolla in hela listan här nedanför:

With over 500 companies registered so far, #gamescom2022 is shaping up to be AMAZING! We can’t wait to be back in person. You can find our press release here: https://t.co/9f4D0ov2hA See you in Cologne! #aheadofthegame pic.twitter.com/dgyfrFSEEvJuly 7, 2022 See more

När det gäller sådana som har valt att avstå från evenemanget finns det några stora namn även på den listan. Både Sony (opens in new tab) och Nintendo (opens in new tab) har bekräftat att de inte kommer att närvara. Även Activision Blizzard, EA och Take-Two Interactive har bekräftat att de inte heller kommer att vara på plats.

Vad hände under Gamescom 2021?

Förra året bjöd Gamescom på ett släppdatum för Halo Infinite. (Image credit: Microsoft)

Fjolårets Gamescom 2021 Opening Night Live gjorde ett fantastiskt jobb med att introducera oss för en rad nya trailers för några av de mest efterlängtade spelen som var på gång, även med överraskande tillkännagivanden att se fram emot. Värden Geoff Keighley lade stor vikt vid många "släppdatum under juletid" och han hade inte fel. Vi fick ett gäng spel med släppdatum under tidsperioden november/december, såväl som en rad titlar planerade för släpp i början av 2022.

Opening Night Live gav oss en tillkännagivande trailer för Saints Row (opens in new tab)-remaken, en ny gameplay trailer för Lego Star Wars: The Skywalker Saga (opens in new tab) och DokeV (opens in new tab), en förhandstrailer för Death Stranding: Director's Cut, en demo för Call of Duty: Vanguard (opens in new tab), ett släppdatum för Halo Infinite (opens in new tab), samt ett tillkännagivande av Marvel Midnight Suns.

Xbox/Bethesda-evenemanget var lite mindre spännande, utan några uppdateringar om förväntade titlar som Elder Scrolls 6 (opens in new tab) och Fable (opens in new tab). Även om Xbox-evenemanget till stor del överskuggades av Opening Night Live, hade den fortfarande sina höjdpunkter, inklusive Dying Light 2 (opens in new tab)-videor, en djupdykning i ett ganska speciellt Age of Empires 4-läge och gameplay videor från Forza Horizon 5 (opens in new tab).

Andra höjdpunkter från Gamescom 2021 inkluderade en världspremiärtrailer för Warhammer 40 000: Chaos Gate - Daemonhunters, världsexklusivt gameplay för Life is Strange: True Colors och debuten av Jurassic World Aftermath Part 2 för Oculus Quest 2 (opens in new tab).

Du kan kolla in vår artikel för Gamescom 2021 (opens in new tab) om du vill läsa om alla spännande tillkännagivanden och nyheter vi fick se under fjolårets evenemang.