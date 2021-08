The Elder Scrolls 6: Trailer, nyheter och rykten

Elder Scrolls 6 är under utveckling och kommer med säkerhet, men när vi får se ett officiellt avslöjande av spelet, än mindre ett utgivningsdatum för Elder Scrolls 6, förblir ett mysterium.

Det är nästan tio år sedan Elder Scrolls: Skyrim släpptes för första gången, och nu är vi tre år sedan tillkännagivandet av Elder Scrolls 6 under 2018. Sedan dess har nyheterna varit ganska få och utvecklaren Bethesda Game Studios fokuserar för närvarande på sitt sci-fi RPG-spel, Starfield, som beräknas släppas någon gång under 2022.

Elder Scrolls 6 hamnar i en helt annan era för utvecklarna Bethesda Game Studios. Vi är inte bara inne i en ny konsolgeneration med PS5 och Xbox Series X, men Bethesda har också förvärvats av Microsoft, vilket gör att fans undrar om spelet kommer att bli en exklusiv plattform - speciellt med tanke på bekräftelsen att Starfield kommer att vara en Xbox-exklusiv titel, samt Xbox-chefens Phil Spencers anmärkningar om att framtida Bethesda-spel kommer att vara exklusiva för plattformar "där Game Pass finns".

I vår spänning har vi letat igenom webben för att hitta och utvärdera alla de senaste nyheterna och ryktena om The Elder Scrolls 6 och samlat allt här i den här praktiska guiden så att du kan hålla dig uppdaterad. Vi kommer att uppdatera den regelbundet i takt med att nyheter dyker upp, så kika gärna in här med jämna mellanrum.

[Uppdatering: I en intervju nyligen beskrev Phil Spencer det kommande Elder Scrolls 6 som "väldigt annorlunda" än Obsidians Avowed och "längre bort" än nästa Fabel vad gäller släppdatum. Läs vidare för att ta reda på mer.]

The Elder Scrolls 6: Allt du behöver veta

The Elder Scrolls 6: Nyckelinformation

Vad är det? Den efterlängtade uppföljaren till Elder Scrolls V: Skyrim

Den efterlängtade uppföljaren till Elder Scrolls V: Skyrim När kan jag spela det? Ingen vet ännu, men det ser ut som efter 2022

Ingen vet ännu, men det ser ut som efter 2022 Vad kan jag spela det på? PC är en säker satsning, och Xbox Series X och Xbox Series S är sannolikt, men PlayStation 5 är osäkert.

The Elder Scrolls 6 - släppdatum

Håll inte andan för släppdatumet för The Elder Scrolls 6 - det kommer nämligen att dröja innan du kan utforska dess städer och grottor.

Trots att det tillkännagavs på Bethesdas presentation under E3 2018, var det inte mycket mer än en logo som avslöjades. Vi fick inte ens någon undertext eller ett releaseår. Todd Howard sade att spelet kommer efter Starfield, som är företagets nästa stora IP, medan Xbox-chefen Phil Spencer har sagt att det inte kommer att släppas förrän efter Fable 4. Med tanke på att Starfield inte släpps förrän i november 2022 och Fable inte ens har ett släppdatum ännu, kan väntan på Elder Scrolls 6 bli väldigt lång.

Bethesda Games Studios-regissören Todd Howard backade upp detta i en intervju 2021 med The Telegraph och sade: "Man bör tänka på The Elder Scrolls 6 som ett spel som fortfarande är i designfasen ... Vi kontrollerar teknologin: "Kommer det här att kunna hantera vad vi vill göra i spelet?". Varje spel bjuder på någon typ av ny teknologi, så Elder Scrolls 6 kommer att få några tillägg till Creation Engine 2 som det spelet kommer att behöva."

Med allt detta i åtanke, kan du som tidigast förvänta dig att The Elder Scrolls 6 släpps någon gång under 2024, efter att Bethesda har gett Starfield åtminstone ett par år i rampljuset.

The Elder Scrolls 6 - trailer

Det enda materialet vi har av Elder Scrolls 6 är ett mycket kort klipp som visar upp spelets logo. För att få se mer än så, kommer du förmodligen behöva vänta ett tag.

Här är den tillkännagivande trailern:

The Elder Scrolls 6 - nyheter och rykten

“Väldigt annorlunda” jämfört med Avowed

Det kommande Xbox-exklusiva Avowed har vissa likheter med Elder Scrolls-serien när det gäller dess utseende, men Phil Spencer har sagt att det finns "tydliga skillnader" mellan spelen.

På en fråga under en ny IGN-podcast om Avowed kommer att spela en Elder Scrolls-roll för Xbox, med tanke på att Elder Scrolls 6 är en bit bort, svarade Spencer: ”Jag tycker att spelen är väldigt olika, så jag har lite svårt med att säga att det är vår version av det, speciellt när jag vet vad Obsidian studiochefen Feargus Urquhart och teamet planerar att göra. Men när jag tänker på vårt sortiment, och jag tänker på den mer grundläggande fantasy-RPG-kategorin, tror jag att Avowed kommer att bli ett fantastiskt tillskott där.”

Du kommer spela Fable 4 först

Under en ny IGN-podcast talade Phil Spencer om att vi förmodligen kommer att kunna spela nästa Fable-spel innan vi får spela Elder Scrolls 6. När han talade om tonen i Fable sade Spencer: ”Fable har alltid varit lite mer lättsamt och lite mer brittiskt, tror jag att jag skulle kunna säga, och jag tror att Playground kommer att behålla det så". Han tillade: "Elder Scrolls 6 är längre bort, och när det kommer ut tror jag att det kommer att bli helt fantastiskt.”

Fortfarande i de tidiga stadierna

Vi kan fortfarande bli tvungna vänta ett tag innan vi får chansen att spela Elder Scrolls 6, eftersom Bethesda Games Studios-regissören, Todd Howard, har bekräftat att nästa kapitel i den öppna världens fantasysaga fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium.

Howard sade till Telegraph att: ”Man bör tänka på The Elder Scrolls 6 som ett spel som fortfarande är i designfasen ... Vi kontrollerar teknologin: "Kommer det här att kunna hantera vad vi vill göra i spelet?". Varje spel bjuder på någon typ av ny teknologi, så Elder Scrolls 6 kommer att få några tillägg till Creation Engine 2 som det spelet kommer att behöva."

Om vi ska försöka tolka detta, verkar det osannolikt att vi kommer att få se Elder Scrolls 6 inom en snar framtid, om spelet fortfarande är i de konceptuella stadierna, och teamet på Bethesda Game Studios fortfarande håller på med den nya Creation Engine 2 .

Inget nytt under E3 2021

E3 2021 var helt suveränt och Microsoft/Xbox-presentationen var en av evenemangets stora höjdpunkter.

Men tyvärr bjöd det inte på några nyheter om The Elder Scrolls 6, förutom att det fortfarande var under utveckling. Istället låg Bethesdas huvudsakliga fokus under showen på att visa upp videor från det spännande Starfield och dess spelmotor.

The Elder Scrolls 6 kanske inte kommer till PS5

Xbox-chefen Phil Spencer har bekräftat att framtida Bethesda-spel kommer att vara exklusiva för "plattformar där Game Pass finns", vilket innebär att PS5-spelare blir utan dem.

Under "Bethesda Joins Xbox" den 11 mars tog Spencer upp spekulationer om huruvida förvärvet kommer att påverka framtida Bethesda-titlar, som Starfield och The Elder Scrolls 6, som blir Xbox-exklusiva titlar efter Microsofts förvärv av ZeniMax Media.

"Om du är en Xbox-kund vill jag att du ska veta att det här handlar om att leverera fantastiska exklusiva spel för dig som skickas ut på plattformar där Game Pass finns", förklarade Spencer. "Det är vårt mål, det är därför vi gör det här. Det är roten till detta samarbete som vi bygger upp."

Men spel som tillkännagavs innan förvärvets avtal blev klart, som Deathloop, kommer fortfarande att landa på PS5 - medan spel som för närvarande finns på andra plattformar kommer att fortsätta att stödjas.

"Självklart kan jag inte sitta här och säga att varje Bethesda-spel är exklusivt, för vi vet att det inte är sant," sade Spencer. "Det finns avtalsförpliktelser som vi kommer att se igenom, som vi alltid gör i alla dessa fall. Vi har spel som finns på andra plattformar, och vi kommer att fortsätta stödja dessa spel på de plattformar de finns tillgängliga på. Det finns olika communities av spelare och vi älskar dessa communities och vi kommer att fortsätta att investera i dem."

Det är dock värt att notera att The Elder Scrolls 6 kanske inte faller under denna Xbox Game Pass-exklusivitet om Sony redan har säkrat spelen på sin plattform. Men det är fullt möjligt att en sådan stor titel bara kommer att finnas tillgänglig på Xbox och PC - åtminstone under en period - speciellt med tanke på att ingen av plattformarna bekräftat varken eller ännu. Det är åtminstone redan klart att Starfield blir en Xbox-exklusiv titel.

Läckt material verkar vara falskt

En video som påstår sig visa upp tidigt testmaterial från The Elder Scrolls 6 har dykt upp online, men det finns tvivel om huruvida den är falsk eller inte. Filmen publicerades på Reddit (via GamesRadar) och är extremt kort (totalt 10 sekunder) och ger bara en förstapersonsvy av en figur som springer över gräs och förbi lite stenar.

Det finns väldigt lite som tyder på att filmen är äkta och även om den faktiskt skulle vara äkta, finns det väldigt lite information vi kan hämta från det korta klippet. Även om vi hade älskat att få se lite material från spelet, är det mest största sannolikhet ett falskt klipp som du bör ta med en nypa salt.

Tillgängligt från dag ett på Xbox Game Pass

Enligt Todd Howard kommer Xbox Game Pass-prenumeranter att få tillgång till The Elder Scrolls 6 från dag ett som en del av sin prenumeration.

Nytt Indiana Jones-spel kommer inte sinka Elder Scrolls 6-utvecklingen

Bethesda har nyligen meddelat att det arbetar tillsammans med MachineGames på ett nytt Indiana Jones-spel, där Bethesda Game Studios-regissören Todd Howard tar en exekutiv producentroll för spelet.

De som är oroliga över att detta nya projekt kan påverka The Elder Scrolls 6, som han också arbetar med, behöver inte oroa sig.

Som svar på en tweet om Todd Howards engagemang i flera projekt, sade Bethesdas Pete Hines: "Todd är för närvarande EP på många BGS och andra projekt, till exempel Fallout TV-programmet. Hans huvudfokus är fortfarande att kontrollera de kommande Starfield- och TES6-spelen, som inte påverkas av dagens nyheter.”

Är det Hammerfell?

2021 ser ut att bli ett bättre år för Elder Scrolls 6-nyheter än 2020, efter att det officiella Elder Scrolls-kontot twittrat något som kan vara en hint för The Elder Scrolls 6. Inlägget på Twitter lyder: ”Transcribe the past and map the future. Here’s to a Happy New Year!”, och inkluderar en bild av en karta med tre lampor på.

Ljusen är placerade på olika områden i Tamriel - ett på en låda ovanför kartan, ett annat på Skyrim och en annat, intressant nog, på ett outforskat område nedanför Skyrim: Hammerfell. Det har länge gått rykten om att The Elder Scrolls 6 kommer att utspela sig i Hammerfell, hem för Redguard, men ingenting har bekräftats ännu. Naturligtvis tar många fans den här bilden som en hint om att ryktena stämmer.

En annan intressant grej är datumet på kartan: 4E 182. Detta är faktiskt bara några år innan händelserna i Skyrim som utspelar sig cirka 4E 201 och antyder att de femte och sjätte spelen i serien kan vara tätt sammankopplade.

Vi kan inte veta säkert att något av detta är korrekt eller ens relaterat till Elder Scrolls 6 (och inte Elder Scrolls Online) förrän vi får höra något officiellt från Bethesda men med tanke på frasen ”kartlägg framtiden” och det faktum att Hammerfell på kartan ännu inte är kartlagt och utforskat, är detta verkligen en väldigt ledande tweet.

Inte ens PlayStation är säkra på framtiden för The Elder Scrolls på PS5

Det senaste vi fick höra var att PlayStation-chefen Jim Ryan själv sade att han fortfarande är osäker på om The Elder Scrolls 6 kommer till PS5, efter Microsofts förvärv av förlagets moderbolag ZeniMax.

I en intervju med den ryska publikationen TASS (via GamesRadar) i november 2020 sade Ryan att det fortfarande är osäkert om The Elder Scrolls 6 kommer till PlayStation eller om det kommer att vara Microsoft-exklusivt.

"Det är ett beslut som ligger bortom vår kontroll", sade Ryan. ”Vi väntar och ser vad som händer. Jag ser fram emot att få reda på det.”

Ryan förklarade också att Sony närmar sig saker annorlunda än Microsoft när det gäller att göra studioförvärv.

"Vi tar bara ett annat tillvägagångssätt," sa Ryan. ”Vår tonvikt har varit att fokusera på en riktigt stadig, långsam men konstant organisk tillväxt av våra studior, selektivt förstärkt av förvärv. Vi respekterar dragen vår konkurrens gör, de verkar logiska och vettiga. Men vi är lika glada och självsäkra som tidigare, vi har haft en bättre lansering än någonsin tidigare vad gäller konsollanseringar.”

Det verkar alltså som att bollen ligger i Microsofts händer när det gäller släpp och tillgänglighet för The Elder Scrolls 6. Todd Howard har åtminstone sagt i en intervju med Gamesindustry.biz att han tycker att det är "svårt att föreställa sig" att en titel som The Elder Scrolls 6 inte kommer till flera plattformar. Även om han också klargjorde att den typen av beslut vid den tiden inte hade fattats ännu.

The Elder Scrolls 6 kommer använda en helt ny spelmotor

Bethesda har bekräftat att de håller på att se över sin nuvarande spelmotor specifikt för Elder Scrolls 6.

Tänk om Elder Scrolls 6 såg ut och körde som Skyrim. Detta är en tanke som hör hemma någonstans fast bakom glömskans portar.

Enligt GamesRadar har motorn enligt uppgift samma namn, men det kommer med nya renderingar, belysning, animationer (hallelujah), landskapssystem och fotogrammetri.

Todd Howard talade om motorn efter tillkännagivandet av Microsofts fusion och sade: "det har lett till vår största motoröversyn sedan Oblivion, med sprillans ny teknologi som driver vår första nya IP på 25 år, Starfield, samt The Elder Scrolls 6."

På konferensen Develop: Brighton talade Howard mer om den omarbetade Creation Engine och sade att det har varit "en betydande översyn" och tillade att "det har tagit oss längre tid än vi hade velat, men den kommer att driva allt vi gör med Starfield och Elder Scrolls 6. När människor ser resultaten blir de förhoppningsvis lika nöjda som vi med vad som visas på skärmen och hur vi kan gå tillväga för att göra våra spel.”

Skyrim (Image credit: Bethesda)

The Elder Scrolls 6 kommer ut efter Starfield

Det finns inget släppdatum för Starfield för tillfället och det är Bethesdas nästa stora spel som kommer ut och det verkar prioriteras före The Elder Scrolls 6.

"Starfield är ett spel som vi har spenderat år på att tänka på och arbeta med", sade Todd Howard till publiken på Bethesdas E3 2018-presentation.

Vi vet fortfarande inte exakt när spelet kommer att släppas, men vi förväntar oss att det kommer att vara under 2021, eftersom nästa generations konsoler kommer att vara hem för spelet.

Todd Howard förklarade under 2019 att Bethesda "fortfarande jobbar hårt" på både The Elder Scrolls 6 och Starfield. Han sade att "Starfield är spelbart, Elder Scrolls VI inte riktigt där ännu."

Främsta fokus för Bethesda är Starfield. I en intervju med Bethesda Game Studios talade verkställande producent Tom Howard till IGN och sade: "Jag tycker att alla bör vara väldigt tålmodiga."

"Klyftan till Elder Scrolls kommer att bli lång," fortsatte Howard.

Jobbannonser

Jobbannonser för Bethesda Game Studios har lett till rykten om att arbetet på Starfield kan närma sig sitt slut och att The Elder Scrolls 6 snart kan gå in i full produktion. Från och med den 23 oktober 2020 verkar det som att tjänsten fortfarande tar emot sökande.

Det var en Reddit-användare som först upptäckte en jobbannons för spelprogrammerare till studion, som sökte "begåvade programmerare som ska gå med i vårt team för att driva RPG-utvecklingen för PC och konsol". Som en del av teamet kommer de att "arbeta med implementering av nya spelfunktioner: spelares och karaktärers beteenden, stridsmekaniker och förmågor, användargränssnitt, etc."

Även om det inte nämns något specifikt The Elder Scrolls i den här annonsen, verkar det vara en jobbannons för ett projekt i sina tidiga stadier, snarare än ett projekt som funnits ett tag, som Starfield.

Det verkar dessutom finnas en jobbannons för en videoredigerare på Bethesdas hemsida som vissa har tagit som ett tecken på att arbetet med Starfield är i sitt slutskede och att utvecklaren snart kommer att börja skapa videomarknadsföringsmaterial som trailers.

Skyrim Grandma

Vi vet redan att Skyrim Grandma, även känd som Shirley Curry, kommer att finnas med i The Elder Scrolls 6 som NPC. Men det ser ut som att hon också kommer att dyka upp i The Elder Scrolls V, som är spelet som gjorde henne känd, tack vare en ny mod. Modden kommer att göra Shirley till en följeslagare i Skyrim med unika kommentarer och interaktioner och planen är att hon kommer att ha sitt eget quest. Det kommer till och med att ha Shirleys röst, då hon arbetade tillsammans med skaparna av modden. Du kan kolla in trailern för modden här. Skaparna siktar på en Xbox-release för både den klassiska och specialutgåvan av Skyrim.

Konflikten kring Redfall-varumärket har lösts - och förklarats

ZeniMax Medias tvist med Bookbreeze om varumärket Redfall har nu lösts. Bethesdas moderbolag hade försökt få varumärkesnamnet redan under 2018 och fick fans att tro att The Elder Scrolls 6 äntligen kunde få ett namn. Redfall är dock också namnet på en science fiction-serie publicerad av Bookbreeze, så detta ledde till en konflikt i februari 2019.

Men nu vet vi att Bethesda inte ville ha varumärket för Elder Scrolls 6-syften, utan istället som titeln för Arkane Studios kommande teamshooter med vampyrtema.

Denna konflikt ska nu vara löst och rapporteras (via Gamasutra) som vänlig och "ömsesidigt fördelaktig" för båda parter, men den förblir konfidentiell.

Skyrim (Image credit: The Elder Scrolls: Skyrim)

Fotogrammetri-teknologi kommer att användas

I 25-årsjubileumspanelen under E3 gav Bethesda fans en glimt av lite av den teknologi som kommer att användas i utvecklingen av The Elder Scrolls 6. Vi fick en titt på användningen av fotogrammetri som involverar att skanna verkliga objekt och miljöer för att lägga till dem in i spelet i detaljerad 3D. Teknologin kommer först att användas i Starfield innan den senaste iterationen används för Elder Scrolls.

Elder Scrolls 6 blir officiellt

Bethesda är en hårt arbetande studio: de håller inte bara på med Starfield - de fortsätter också att utveckla för Elder Scrolls Online och de tar på sig det stora projektet Fallout 76. Det är bara för att nämna några av de största RPG-serierna. De har fortfarande mycket att göra på andra håll med mobilspel, Dishonored, Prey och andra.

Tack vare Todd Howard vet vi nu att Bethesda arbetar med två enorma nya titlar samtidigt, även om deras utveckling blivit något sinkade.

Efter att ha återvänt till Skyrim efter en lång tid, jämförde Howard det med att träffa en gammal vän från gymnasiet och tillade att tiden borta från spelet hade gett honom chansen att se på Skyrim som en gamer för första gången.

Det känns därför som att detta är den perfekta tiden att börja tillämpa detta nya perspektiv på nästa titel i serien.

Vi vet åtminstone att spelet inte bara kommer att heta Elder Scrolls 6. Det kommer även att vara ett kolon och ett annat ord för att avrunda titeln, om tidigare utgåvor är något att gå efter.

Elder Scrolls 6 - vart kommer det att utspela sig?

Vi är villiga att satsa på att The Elder Scrolls 6 liksom alla andra spel i serien kommer att utspela sig på Tamriels kontinent, vars karta du kan se ovan.

Tidigare spel har tagit oss till High Rock, Hammerfell, Morrowind, Cyrodil och Skyrim. Valenwood, Elsweyr och Black Marsh är de största platserna kvar att utforska. Men även om dessa områden är utmärkta platser för utforskning, betyder det inte att Bethesda inte kommer att återvända till områden från tidigare spel.

Rykten online har tidigare starkt pekat mot Black Marsh, hemmet för världens reptiliska Argonian-ras, men det finns faktiskt ingen solid anledning till detta rykte. Black Marshs sumpiga träskmarker och nätverk av öar hade varit en intressant geografisk förändring för serien, även om det är en geografi som skulle vara öppen för jämförelser med Witcher 3. Det är troligen regionen i Tamriel som vi vet minst om, så Bethesda skulle ha gott om utrymme att vara kreativa.

Som sagt, om vi utgår från vad som hade varit intressant att utforska, skulle Elsweyr också vara en kandidat med sina torra slätter och tuffa stenöknar som Khajit-rasen kallar sitt hem.

Det skulle verkligen vara trevligt att få veta mer om kulturen hos antingen Khajit- eller Argonian-raserna, så båda dessa alternativ känns definitivt lockande.

Det fanns också ett rykte om att Elder Scrolls 6 skulle kunna utspelas i Bosmers hem Valenwood. Även detta är ett område i Tamriel som Bethesda inte har utforskat särskilt mycket.

Ryktet om att spelet kommer att spelas här är baserat på en rapporterad Bethesda-memo från 2014. I denna memo ska Bethesda-anställda blivit tillsagda att inte använda termerna Fallout: Nuka World, Elder Scrolls VI eller Project Greenheart.

Även om det ursprungligen antogs vara falskt, dök Fallout: Nuka World faktiskt upp som en stor DLC för Fallout 4, vilket resulterade i rykten om att Project Greenheart faktiskt är kodnamnet för nästa Elder Scrolls-titel. Det faktum att Greenheart är en stad i den grönskande regionen Valenwood gjorde detta ännu mer intressant.

Men efter att den korta tillkännagivande trailern för Elder Scrolls 6 som släpptes under E3 2018, började många fans flytta sig bort från tanken på en Valenwood-miljö eftersom landskapet som visas i trailern inte speglade Valenwood särskilt mycket.

Det är svårt att avgöra från det korta E3-klippet vi fått se av spelet, men sedan det visades har den allmän åsikten börjat röra sig mot tanken om att Elder Scrolls 6 kommer att utspela sig i antingen Hammerfell eller High Rock.

För att lägga till ytterligare trovärdighet till Hammerfell-ryktet, fick vi ett inlägg från det officiella Elder Scrolls Twitter-kontot i slutet av 2020, där det stod: "transcribe the past and map the future" och visar en bild med en outforskad Hammerfell-region. Det finns dock en möjlighet att denna teaser inte alls relaterar till Elder Scrolls 6.

I en intervju med Eurogamer bekräftade Todd Howard att teamet har bestämt sig för platsen - men han kommer inte att berätta var än.

Detaljer är naturligtvis otroligt glesa för tillfället. Allt vi har är rykten att gå på, vilket inte utgör grunden för någonting egentligen.

Uppenbarligen, de av oss som känner till Tamriels värld tack vare Morrowind, Oblivion, Skyrim och ja, till och med Elder Scrolls Online, vet att hela världen en stor blandning av olika länder och miljöer där spelet kan utspela sig.

En sak vet vi säkert; oavsett var det kommer att utspela sig, kan vi förvänta oss att världen kommer att vara fylld av en mängd sidouppdrag.

The Elder Scrolls 6 - vad vi vill se

Hus- eller stadsbyggande

En funktion som vi är ganska säkra på kommer att ingå i spelet till viss del är husbyggande eller stadskreation. Skyrim introducerade tanken på att designa och underhålla en hembygdsgård med sin Hearthfire DLC, som Fallout 4 utökade med introduktionen av sin bosättningsmekanik och Elder Scrolls Online som byggdes vidare på idén med sin Homestead DLC. Vi hade gärna sett en vidareutveckling av sådana funktioner i nästa Elder Scrolls-titel eftersom de inte riktigt kändes helt klara i Fallout.

Det skulle vara en funktion som faktiskt skulle passa in särskilt bra i den ryktade Valenwood-miljön, om det innebar att spelaren fick anpassa sig till vildmarken på det sätt som Bosmer har med sina trädfyllda städer. På ett liknande sätt som spelare fick samla skräp och prylar för att skapa sin bosättning i Fallout, skulle de kunna få använda sig av miljön och resurserna i den för att skapa en fin kontrast i Elder Scrolls.

En helt ny story

I en intervju med Gamespot, sade Todd Howard att Bethesda gör en översyn i hur de berättar historier i sina spel.

Howard noterade att Skyrim och Fallout 4 har lite olika tillvägagångssätt för berättelser, där Skyrim lämnar saker mer öppna för spelarens vision och Fallout leder dem mer bestämt genom en berättelse.

Nu säger han att studion tittar på hur man "berättar en bättre historia i en öppen värld." Han sade: ”alla våra spel har vi haft framgångar och misslyckanden och om du frågar oss internt har vi nya idéer som vi vill utforska i framtiden, eftersom vi känner att vi inte riktigt har knäckt den nöten ännu."

Att vara medveten om skillnaderna mellan Skyrim och Fallouts tillvägagångssätt för berättande och det faktum att båda har positiva och negativa sidor, antyder att nästa Elder Scrolls-titel kan hitta någon form av balans mellan att ge spelaren helt fria händer och att berätta en historia kring sin karaktär.

Det är svårt att förneka att The Witcher 3 har haft en enorm inverkan på vad spelare förväntar sig när det gäller att inkludera en engagerande historia i ett openworld-spel.

Även om vi inte på något sätt vill att Bethesda bara ska slänga ut en Witcher-kopia (vi är inte säkra på att det skulle vara möjligt ändå), sätter det en viss press på Bethesda när det gäller att uppnå högkvalitativt miljö- och uppdragsbaserat berättande.

Inget multiplayer

Något vi däremot inte förväntar oss att se är multiplayer. Skyrim lider verkligen inte av brist på multiplayer och det skulle egentligen inte vara så meningsfullt att introducera någon typ av online multiplayer heller, med tanke på att Elder Scrolls Online fortfarande finns.

Virtuell verklighet

Det är inte säkert på något sätt, men det faktum att Bethesda släppte en komplett VR-upplevelse för Skyrim, betyder åtminstone att det inte är uteslutet. Om det inte är tillgängligt direkt vid lansering, kan det hända att det dyker upp längre fram.

Förbättrad grafik och mindre buggar

Den remasterade versionen av Skyrim visade hur långt saker har kommit visuellt sedan spelets första utgåva, så vi förväntar oss att vilken titel som helst efter den kommer att vara av den standarden om inte mycket högre, beroende på hur långt bort spelet är.

Vi vet att den nya motorn kommer att användas, tack och lov, vilket ger Bethesdas spel ett välbehövligt uppsving i prestanda.

Snabbare och smidigare strider - med hjälp av kraften från nya konsoler

Alla känner till och älskar animationerna från Oblivion, Skyrim och Fallout, men att se dem på en Xbox Series X eller PS5 eller avancerade datorer hade inte varit annat än pinsamt. Nu förväntar vi oss att få se mycket snabbare och smidigare stridsupplevelser och med tanke på hur kraftfulla de nya konsolerna är - en rikt detaljerad öppen värld att utforska.

Omspelbarhet

Under en intervju med IGN gav Howard en liten uppdatering om vad folk kan förvänta sig av spelet.

Han sade: "Jag tror att när de så småningom ser spelet och vad vi har i åtanke, kommer de bättre förstå klyftan vad gäller teknologi och vad vi vill att det ska göra ... Det har gått åtta år sedan Skyrim. Det får oss att inse att Elder Scrolls 6 är ett spel som vi måste designa för att människor ska kunna spela i minst ett decennium."

Baserat på detta vet vi att Elder Scrolls 6 utvecklas med lång livslängd i åtanke. Självklart hålls spel som Skyrim och Oblivion vid liv än idag, tack vare fans som gör moddar eller de som helt enkelt inte kan få nog av dem.

Om detta betyder att det kommer att läggas mer vikt vid omspelbarhet med förgreningar och långtgående konsekvenser av vissa beslut återstår att se, men detta kan vara ett av sätten att hålla spelet intressant över tid.

Gerald Lynch och Emma Boyle har också bidragit till denna artikel.