Recension: Xbox Series S

Xbox Series S i korthet

Xbox Series S är nästa generations spelkonsol men med ett något annorlunda fokus. Den är designad för att erbjuda samma typ av förbättringar som Xbox Series X med bra prestanda, ray tracing och mycket snabbare inläsningstider, dessutom till ett mycket bra pris! Allt detta kommer dock med vissa kompromisser.

Framförallt har Xbox Series S mycket mindre lagringsutrymme jämfört med Series X och siktar mot en upplösning på 1440p med uppskalning till 4K vid behov. Vissa speltitlar kommer kunna erbjuda 4K-upplösning naturligt, men Series S är designad primärt för lägre upplösning.

En annan kompromiss är att du kommer att få klara dig utan den 4K HD Blu-Ray-spelare som sitter i Series X. Även om det sammantaget kanske blir lite för många uppoffringar för vissa, så resulterar det i att Series S är en mycket mindre och billigare enhet som trots allt är kapabel att ta sig an nästa generation speltitlar för konsol.

Under vår tid med Xbox Series S har vi testat ett antal spel, från förra generationens stortitlar som Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4, Doom Eternal och Gears 5 till lanseringstitlar som Yakuza Like a Dragon.

Samtliga titlar har imponerat på oss med bra prestanda, högre upplösning jämfört Xbox One och Xbox One S samt snabbare laddningstider. Men de ser kanske inte fullt lika imponerande ut som på Xbox Series X där de kan avnjutas i 4K-upplösning.

Med det sagt, för er som inte har några problem med att köpa era spel endast digitalt eller förlita er på prenumerationstjänster som Xbox Game Pass, så får ni en ordentlig uppsättning av nästa generationens funktionalitet i ett plånboksvänligt format. Xbox Series S är kort och gott ett utmärkt instegsalternativ till nästa generations spelkonsoler – utan att tömma sparkontot helt.

Som vi har antytt så finns det ett antal kompromisser att ta hänsyn till. Är det så att du föredrar att köpa fysiska kopior av dina spel eller har ett stort antal Xbox One-spel på skiva som du skulle vilja fortsätta spela så blir det problem, Xbox Series S saknar nämligen spelare för dessa.

En annan klar nackdel är att Xbox Series S endast levereras med 512 GB SSD-lagring, varken mer eller mindre. Även om denna SSD är markant snabbare än äldre generationers mekaniska diskar så tar den slut fortare än kvickt.

De fem spel vi nämnde tidigare fyllde upp nästan hela disken på vårt testexemplar och lämnade oss med endast 30 GB ledigt utrymme. Detta innebär att du kan behöva avinstallera sådant du spelar sällan för att få plats med ett nytt spel. Om du inte köper till extern lagring vill säga.

Något man kan bli lite skeptisk till vad gäller Microsofts billigare Xbox är det faktum att Series S riktar in sig mer på spelande i 1440p framför 4K-upplösning. Just 1440p är en stark favorit i PC-spelsvärlden för den förbättrade grafiska upplevelse det ger framför 1080p utan att kräva lika kraftfull hårdvara som 4K. Detta innebär ju även att Microsoft har kunnat skapa en mindre kraftfull och billigare enhet som ändå stöder nästa generations funktionalitet.

Äger du seda tidigare en Xbox One X så blir skillnaden från 4K till 1440p märkbar och du vinner egentligen inget på att byta till en Series S om högsta bildkvalité är det du söker och prioriterar.

Däremot kan det finnas andra goda skäl till att vilja byta från One X till Series S, framförallt sett till en mer modern processor- och grafikarkitektur med stöd för ray tracing, strålspårning. Visst är Xbox One X den mer kraftfulla konsolen på papperet, men siffror på ett papper är långt ifrån allt.

Är du redan Xbox-ägare och funderar på att uppgradera, så är Series S det mer plånboksvänliga alternativet, om du inte redan har en One X och nyttjar 4K-upplösningen till fullo redan idag vill säga. I så fall, då vill du nog snarare överväga att slå till på den dyrare och än mer kraftfulla Series X istället.

Överväger du den kraftigare modellen istället? Kika då på vår video om Xbox Series X här nedanför!

Xbox Series S priser och lanseringsdatum

Xbox Series S lanseringsdatum: 10 november 2020

Xbox Series S pris: 3 595 kr

Kan även köpas med Xbox All Access för 284,00 kr/månad

Xbox Series S finns att köpa nu för 3 595 kr, ett riktigt förmånligt pris jämfört med sitt mer kraftfulla syskon Series X som går för 5 695 kr istället.

Ha dock i åtanke att Series S saknar en skivspelare för spel på fysisk skiva och du kommer inte kunna köpa begagnade spel på fysisk skiva eller förlita dig på en äldre samling spel som konsolen är bakåtkompatibel med. Du får istället helt förlita dig på vad som finns att köpa i Xbox Store vilket innebär att du kanske inte alltid kommer kunna få det bästa priset.

Är det så att du mycket sällan köper helt nya spel till fullt pris vid lansering eller kan tänka dig en prenumeration på Xbox Game Pass till en extra kostnad, då kanske detta inte är ett särskilt stort problem alls.

Något av det mest intressanta alternativen kan dock vara Xbox All Access, där du får såväl konsolen i sig samt Xbox Game Pass Ultimate till en fast månadskostnad i 24 månader. För denna kombination får du ge 284 kr per månad, utan någon form av förskottsbetalning, ett mycket förmånligt pris med tanke på att Xbox Game Pass Ultimate normalt kostar 135 kr/månad bara det!

Glöm dock inte att det finns fler som lanserat nya konsoler. Är du inte specifikt Xbox-fantast kan det vara värt att se vad Sony har att ge med sin nya PlayStation 5 som lanserades strax efter Xbox Series S och Series X!

Läs gärna vår recension av PS5

Xbox Series S design

Ser riktigt bra ut oavsett om den placeras liggandes eller ståendes

Får enkelt plats i din tv-bänk

Både konsol och handkontroll ser bra ut i vitt

Även om hårdvaran på insidan är helt ny så påminner designen på Xbox Series S rätt mycket om gamla Xbox One S utan skivläsare.

Det kanske mest utmärkande draget är den svarta grillen som täcker fläktutblåset, något som påminner väldigt mycket om ett högtalarelement och som bryter av den vita färg som annars dominerar hela konsolens yta. Föga förvånande är det även här som merparten av all värme konsolen genererar tar vägen.

Xbox Series S är den hittills minsta Xbox som Microsoft tillverkat och på framsidan av konsolen hittar du endast en USB-port och en på-/av-knapp. Överlag en minst sagt ren, enkel och funktionell design.

Vrider du runt konsolen så hittar du en HDMI 2.1-utgång, två USB 3.2-portar, en nätverksport, en expansionsport för att utöka lagring samt ingång för strömkabeln.

Föga förvånande hittar vi inga portar för Microsoft Kinect eller möjlighet att koppla vidare HDMI till andra enheter. Värt att ha i åtanke är även att Xbox Series S levereras med en High Speed HDMI-kabel, inte Ultra High Speed som Series X levereras med.

Vad gäller vikt och mått så mäter Xbox Series S in på 6,5 x 15,1 x 27,5 cm och matchvikten hamnar på ca 2 kg. Detta innebär att den enkelt kommer passa in i de flesta mediamöbler och att den även är liten och lätt nog för att kunna packas med på semestern eller på besök hos vänner och familj vid behov.

Som vi tidigare nämnde så är alltså Xbox Series S mindre än den gamla Xbox One S vilket är klart imponerande eftersom prestandan ökat och behovet av kylning fortfarande finns kvar!

Vissa kanske inte uppskattar designdragen, men vi tycker de är helt okej! Det är trevligt att få viss kontinuitet, allra helst i produkter som är en del av en produktfamilj, även om det är en ganska enkel och industriell i design.

Xbox Series S prestanda

Uppskalad 4K ser riktigt bra ut och 1440p är annars en bra kompromiss

Erbjuder bra flyt med 120 fps i spel

Xbox Velocity-arkitekturen är snabb men inte omedelbar

Xbox Series S är en kompakt, kraftfull och prisvärd konsol som erbjuder antingen uppskalad 4K-upplevelse eller riktigt bra upplevelser i 1440p eller 1080p.

Dess grafikkretsar, om än inte lika kraftfulla som i Xbox Series X, erbjuder antingen uppskalad 4K-upplevelse liknande den i Xbox One S eller en välpresterande 1440p-upplevelse med 120 fps, förutsatt att du kopplar den till en HDMI 2.1-kompatibel tv eller skärm. Stöd finns för ray tracing och spel laddas snabbare än tidigare tack vare Microsofts Xbox Velocity-arkitektur.

Kombinera Velocity-arkitekturen med 10 GB GDDR6-minne och en SSD-enhet för lagring och du har det du behöver för en riktigt kraftfull konsol.

Xbox Series S specifikationer CPU: 8-kärnig 3,6 GHz (3,4 GHz med SMT) AMD med 7nm tillverkningsprocess

GPU: 4 teraflops vid 1,565 GHz

RAM: 10 GB GDDR6

Upplösning: 1440p (upp till 120 fps) med uppskalning till 4K

Optisk enhet: Saknas

Lagring: 512 GB NVMe SSD

Tillgängligt utrymme för spel: 364 GB

Frågan är om du verkligen behöver en tv med 4K-upplösning, och behöver du en som stödjer HDMI 2.1 och 120 Hz uppdateringsfrekvens? Låt oss kika på några alternativ.

Är det så att du använder en tv eller skärm med 1080p som upplösning så använder Xbox Series S en teknik som heter supersampling för att skapa en riktigt bra visuell upplevelse även på enheter med något lägre upplösning.

Kortfattat så innebär detta att spelet renderas i en högre upplösning men skalas sedan ned för att matcha upplösningen på din skärm, något som ger en skarpare bild för bästa möjliga upplevelse av vad Xbox Series S har att erbjuda.

Vi misstänker dock att många kommer att koppla sitt Xbox Series S till en 4K HDR-kapabel tv, kanske rent av en som stödjer 120 Hz? Om så är fallet så kommer Xbox Series S att skala upp bilden till 4K-upplösning.

Även om det finns en klar skillnad mellan att rendera 4K naturligt jämfört med att rendera i 1440p och skala upp till 4K, så kommer det ändå se bättre ut än att rendera det i 1440p om konsolen vore låst till det.

Det bör noteras att Xbox Series S kan rendera några spel i 4K naturligt, om utvecklaren tillåter detta, men det sker då specifikt i de spelen och endast de spel som det är aktiverat i och det är inget du kan räkna med över hela spelkatalogen som finns eller kommer finnas.

En klar fördel är att konsolen kan utnyttja HDR, något som ger en bredare färgpalett, högre ljusstyrka och bättre kontrastnivåer. Himlen ser blåare ut, gräset är grönare och färgerna blir starkare och mer imponerande i varje scen. Har du inte testat att spela i HDR än? Då kommer du bli imponerad!

Har du dessutom en skärm som stödjer HDMI 2.1 och 120 Hz så kan du slå på stöd för upp till 120 fps i 1440p via menyalternativen och därigenom få en ännu bättre och snyggare spelupplevelse. Dock värt att notera att långt ifrån alla spel stödjer detta läge och vid skrivande stund så finns det endast en handfull att utforska, med några till som har utlovat stöd för det i framtiden.

Även om du inte är sugen på att investera i en ny tv så kommer du få stora fördelar utav den nya SSD-lagringen och Microsoft Xbox Velocity-arkitekturen. Den senare är en flerstegslösning som kombinerar SSD-lagringen med såväl hårdvaruaccelererad avkomprimering och mjukvarustöd för att ge en mer effektiv datalagring och minneshantering.

Resultatet är markant snabbare laddningstider jämfört med Xbox One X och den nya SSD-lagringen erbjuder dessutom funktioner som Quick Resume, något som vi kommer till strax.

En något mindre imponerande del är dock det något begränsade lagringsutrymmet på 512 GB där systemet i sig tar upp hela 148 GB redan från start. Detta innebär att du har endast 364 GB ledigt för att installera dina spel på.

När du väl installerat fyra, fem spel så behöver du börja fundera lite på vilket du vill avinstallera vid behov, en inte särskilt rolig upplevelse. Även om Microsoft hävdar att spel på Xbox Series S är upp till 30% mindre, då de inte behöver ha 4K-texturer, så är det en klen tröst när lagringsutrymmet tar slut fortare än kvickt.

En god nyhet är dock att man kan expandera lagringsutrymmet och detta är något som finns tillgängligt redan nu via ett expansionskort från Seagate som erbjuder 1 TB extra utrymme, om det skulle ta slut. Nackdelen? Expansionskortet kostar nästan lika mycket som Xbox Series S gör i sig, 2 579 kr, pengar du kunde använt till att helt enkelt köpa ett Xbox Series X istället.

Xbox Series S handkontroll

Mer taktil upplevelse jämfört tidigare tack vare noggranna förbättringar

Avtryckarna är kortare och handkontrollen är lättare att hålla i tack vare en ny texturerad yta

Dela-knappen är ett välkommet tillskott och nya hybrid D-pad känns fantastisk

Använder fortfarande AA-batterier

Har du använt handkontrollen till Xbox One så kan man lätt tro att inget har förändrats. Den nya handkontrollen är dock bekvämare och lättare att använda, tack vare mindre men viktiga förändringar i handkontrollens ergonomi.

Handkontrollens dimensioner har justerats med resultatet av att den blivit något mindre i sin helhet, men inte så pass att det är märkbart för den vardagliga användaren. Det innebär dock att fler storleksvarianter på händer kan använda den nya handkontrollen på ett bekvämt sätt.

Andra förändringar inkluderar en texturerad, matt yta på såväl själva handkontrollen som knappar, något som hjälper greppet om kontrollen under intensiva spelsessioner.

Den kanske största förändringen på kontrollen i sig är dock den nya D-paden, något som förändrats jämfört med tidigare för att erbjuda 360 graders D-pad som känns riktigt bra under tummen. Alla riktningar ger ett tillfredsställande klickljud och en bra taktil feedback, även om vissa kanske upplever det något mer högljutt än önskat.

En annan mindre sak som förändrats är avtryckarna på baksidan av handkontrollen som har förkortats en smula, framförallt för att ge bättre känsla för de med något mindre händer. De ger fortfarande en haptisk feedback, även om de inte är lika avancerade som de adaptiva avtryckarna som finns i nya PS5 DualSense-kontrollerna, som kan ändra motståndet även när de används.

Den nya Dela-knappen gör exakt vad man kan förvänta sig, fångar och delar ögonblick ur ditt spelande som du kan dela i sociala medier eller ditt Xbox-flöde. Enkel tryckning tar en skärmdump och håller du knappen nere kan du spara video i 15 sekunder eller vad du själv väljer i konsolens inställningar.

Jämfört med flödet på Xbox One, där du var tvungen att trycka två gånger på Hem-knappen följt av X eller Y, så är det här helt enkelt väldigt mycket lättare, även om det kanske kräver viss invänjning om du är van vid den gamla metoden.

Överlag är det dock mestadels så som du minns från förra generationen Xbox, två asymmetriskt placerade analoga joysticks, Meny- och View-knappar samt fyra knappar, A, B, X och Y.

Den nya handkontrollen för Xbox Series S behåller 3,5 mm ljudutgång och expansionsporten i botten av enheten, men använder nu USB-C för laddning istället för micro-USB i tidigare generationer. Du hittar även en knapp för att koppla om handkontrollen till din konsol eller para ihop den med en blåtandsenhet.

Vi talar fortfarande om en mycket bekväm handkontroll att spela med, vars största svaghet kanske är att de använder sig av AA-batterier istället för uppladdningsbara batterier som exempelvis i Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Våra tester visar att batterierna räcker i cirka 10 dagar av intensivt spelande, men vi kan även komma att uppdatera dessa siffror längre fram när vi har samlat in mer information.

Om du inte gillar tanken på AA-batterier så kan du alltid köpa till Microsofts play and charge-kit som består av ett uppladdningsbart batteri och en USB-C-kabel för 249 kr, något som kan spara dig en del pengar i det långa loppet jämfört med att köpa AA-batterier.

Ett annat alternativ är att du köper dig uppladdningsbara AA-batterier, oavsett hur du gör så bör du satsa på någon form av uppladdningsbart batteri, allra helst om du siktar på att spela ofta och mycket.

Xbox Series S funktioner

Användargränssnittet känns lite överbelamrat och stundvis lite långsamt

Quick Resume är fantastiskt

Smart Delivery säkerställer att du får bästa möjliga version av spelen

Bra utbud av streamingtjänster samt stöd för Dolby Vision och Atmos

Om det är några år sedan du senast köpte en Xbox-konsol och du oroar dig över att det är krångligt att ställa in allt från start så kan du andas ut. Det är en smidig process tack vare den nya och förbättrade Xbox-appen för Android och iOS.

Du börjar med att hämta appen från Apple App Store eller Google Play-butiken och loggar in med ditt Microsoft-konto. Väl inloggad så startar du din nya konsol och knappar in koden som visas i din app, varpå all din data hämtas automatisk till din konsol. Vissa uppgifter, exempelvis de till ditt Wi-Fi behöver du mata in manuellt, men sedan kan du luta dig tillbaka och låta konsolen sköta resten.

Har du använt Xbox under de senaste månaderna innan kommer du känna igen dig i gränssnittet, eftersom det redan har rullats ut på befintliga konsoler sedan innan och det skiljer sig inte mellan äldre generationen Xbox One och den nya generationen Xbox Series S och X.

Det kan vara en viss tröskel innan du lärt dig hitta helt rätt och snabbt i gränssnittet och det kan kännas lite tråkigt att det inte skiljer sig mot äldre generationerna då det inte omedelbart märks av att du uppgraderat din hårdvara.

Detta innebär dessutom att de nackdelar som finns med gränssnittet även följer med till den nya generationen och det kan stundvis kännas en del plottrigt och långsamt, då visst innehåll hämtas från nätet med eventuell fördröjning.

Ser man förbi gränssnittet så kommer man dock märka av små förbättringar och innovationer, även om de är subtila.

Smart Delivery från Xbox Store innebär att du alltid får bästa möjliga version av ditt spel när du hämtar det eller om det uppdateras i framtiden. Det innebär dessutom att sparad spelinformation flyttas mellan Xbox One / One X / One S och de nya Series S och X.

Du kan nu även smidigt hoppa mellan olika spel tack vare Quick Resume, en ny funktion som låter Xbox Series S hålla flera olika spels aktuella status i minnet, så att man snabbt och smidigt kan hoppa mellan dem utan att behöva ladda om allt från början igen.

Antalet spel som kan hållas i minnet samtidigt varierar och vi har sett så många som åtta samtidiga spel igång. Det fungerar inte heller med precis alla spel, allra helst inte de som förlitar sig på en ständigt förändrande online-värld som Sea of Thieves. Det är dock en smidig funktion som dessutom sparar spelens status, även när du stänger av konsolen, tack vare den nya snabba SSD-lagringen.

Slutligen ska vi även tala om konsolens multimediafunktioner. Det finns tillgång till ett antal olika streamingtjänster som exempelvis Netflix, Apple TV+ och Disney+ som du kan installera från Xbox store och du hittar dem via App-fliken i gränssnittet, eller om det är något du använder ofta, så kan du alltid fästa dem på hemskärmen.

Även om spelens främst körs i 1440p så är konsolen kapabel att spela upp streamat innehåll i 4K HDR, om videomaterialet och din tv eller skärm stödjer detta. Dessutom finns det inbyggt stöd i Xbox Series S för såväl Dolby Vision samt Dolby Atmos, något som ger dig tillgång till avancerade HDR-funktioner och 3D surround-ljud, även om det kanske innebär en högre kostnad för din streamingtjänst om du vill få tillgång till det.

Xbox spelbibliotek

Få exklusiva titlar vid lansering

Bakåtkompabilitet med tre generationer Xbox-konsoler

Xbox Game Pass är ett bra sätt att snabbt bygga upp ditt spelbibliotek

Vi kan inte se förbi det här: spelutbudet vid lanseringen för Xbox Series S är lång ifrån imponerande. Med Halo Infinite försenat till 2021 så finns det inga egna exklusiva titlar tillgängliga vid lanseringen av Xbox Series S, utöver titlar som tidigare funnits tillgängliga för Xbox eller PC, som exempelvis Gears Tactics.

Vi kommer till ämnet exklusiva tredjepartstitlar som The Medium och Bright Memory Infinite alldeles strax, men för stunden så är Microsofts egna utbud kraftigt bristfälligt.

Istället för nya speltitlar från dag ett så har Microsoft valt att förbättra spelbiblioteket som redan existerar via Xbox Series S optimeringar. Speltitlar som Gears 5, Forza Horizon 4, Ori and The Will Of The Wisps och Sea of Thieves har alla optimerats för att antingen öka spelprestandan eller för att erbjuda bättre grafik. Du kan välja att gruppera dina spel efter konsoltyp och därigenom få en snabb överblick över vilka spel som optimerats för Xbox Series S/X.

Är du typen som gillar att ha tillgång till ditt historiska bibliotek av Xbox-spel så kommer Xbox Series S vara högintressant, det finns nämligen stöd för fyra generationer av Xbox-spel, ända tillbaka till första generationen Xbox-konsol.

Det är onekligen smidigt att kunna hoppa fram och tillbaka mellan klassiker som Viva Piñata och Red Dead Redemption till mer moderna speltitlar utan att för den delen behöva släpa fram en antik gammal tv eller en dammig gammal konsol från tidigt 2000-tal.

En liten brasklapp dock, eftersom Xbox Series S saknar en skivläsare så får du förlita dig på digitala kopior även utav gamla spel, om du vill återuppleva nostalgiska ögonblick från förr. Bara det ett nog så gott skäl till att vilja ha ett Xbox Game Pass!

Genom Xbox Game Pass får du tillgång till över 100 spel för nedladdning till ditt Xbox Series S, exempelvis titlar som Halo: The Master Chief Collection, Gears 5 och Forza 7 samt indietitlar från Xbox 360-eran.

Även om Xbox Game Pass kanske inte täcker upp för bristen på exklusiva speltitlar vid lanseringen så ger det dig åtminstone chansen att fylla på ditt spelbibliotek och se några av de bästa speltitlarna från förra generationen med ny och förbättrad grafik. Dessutom får du tillgång till Microsofts kommande lanseringar, såsom Halo Infinite vilket i sig är ett utmärkt skäl till att skaffa ett Xbox Game Pass.

Ska du köpa ett Xbox Series S?

Köp Xbox Series S om...

... du har en strikt budget men ändå vill uppleva nästa generation spelkonsol

Har du original Xbox One så är Xbox Series S en enkel rekommendation. Den erbjuder spelupplevelser i 1440p med upp till 120 fps. Även om det inte är den bästa konsolen på marknaden så är det ändå en enorm förbättring jämfört tidigare generationer.

... du planerar att skaffa de flesta spelen via Xbox Game Pass och Xbox Live Gold Om du planerar att skaffa alla spel digitalt till din Xbox Series S så rekommenderar vi prenumeration på Xbox Game Pass och/eller Xbox Live Gold till din nya konsol. Du får tillgång till de senaste speltitlarna när de kommer ut, multiplayerspel online och med Xbox Live Gold, två gratisspel varje månad.

... du är trött på långa laddtider De kanske viktigaste funktionerna i Xbox Series S är dess SSD-lagring och Xbox Velocity-arkitektur. Genom att kunna hoppa mellan spel med Quick Resume så behöver du inte vänta på att ladda om varje spel från början och SSD-lagringen ger dig generellt kortare laddningstider jämfört tidigare generationer.

Köp inte om...

... du älskar att ha ett stort bibliotek av spel installerat hela tiden

Den nya SSD-lagringen är verkligen snabb, men det kommer på bekostnad av lagringsutrymme. Tillgängligt utrymme för spel är endast 364 GB på Xbox Series S och det tar slut fort när du börjar installera spel. Vill du kunna installera många spel samtidigt, då vill du antingen titta på extern lagring eller kanske rent av en Xbox Series X istället.

... du har en stor samling spel eller filmer på skiva

En nackdel med Xbox Series S är att den saknar skivspelar och därmed finns ingen möjlighet att läsa gamla Xbox 360 eller Xbox One-spel på skiva. Du kan inte heller använda din konsol som 4K UHD Blu-ray-spelare, något du kan göra med Series X, One X och One S.