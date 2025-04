Grok kan börja minnas allt du ber den göra, enligt nya rapporter

Grok från xAI kan snart börja minnas dina samtal som en del av en bredare uppdateringsvåg, med syftet att matcha ChatGPT, Google Gemini och andra konkurrenter. Elon Musks bolag vill gärna framställa Grok som en kaxig uppstickare i en värld av stelbenta AI-verktyg – och siktar nu även på att jämna ut spelplanen när det gäller funktioner som minne, röst och bildredigering.

Som en användare på X har uppmärksammat verkar Grok få en ny inställning kallad "Personalise with Memories". Det vore en stor förändring om det fungerar, och markerar en övergång från tillfällig nytta till långsiktig tillförlitlighet. Groks påstådda minnessystem, som fortfarande är under utveckling men redan börjat dyka upp i webbappen, ska låta Grok referera till tidigare konversationer.

Det innebär att om du har samarbetat med Grok kring exempelvis semesterplanering, manusförfattande eller bara försökt komma ihåg vad den där dokumentären hette, kan Grok säga: "Hallå, pratade vi inte redan om det här?"

You may like