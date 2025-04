Samsung Galaxy Z Fold 7 har dykt upp i benchmarktest med Android 16 och ett chip i toppklass

Samsung Galaxy Z Fold 7 förväntas lanseras i juli och ett tecken på att lanseringen närmar sig är att den nu har dykt upp på en benchmark-sajt – vilket avslöjar några detaljer om telefonen.

Läckaren Tarun Vats (via Phone Arena) har hittat en Geekbench-listning för Samsung Galaxy Z Fold 7 och där nämns Android 16 – vilket, om telefonen verkligen lanseras i juli, skulle innebära att det är en av de första mobilerna som kör den nya mjukvaran.

Det är ganska snabbt agerat av Samsung, speciellt med tanke på att företaget fortfarande inte har rullat ut Android 15 till de flesta av sina telefoner. Detta är dock något vi hört talas om flera gånger, så det finns goda chanser att Android 16 (med Samsungs One UI 8-gränssnitt) faktiskt är tillgängligt på Galaxy Z Fold 7 redan vid lansering.

You may like