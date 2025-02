Samsung Galaxy S25 Plus är förmodligen den bästa Samsung-telefonen för de flesta just nu. Den har den bästa batteritiden i S25-serien och överträffar till och med Ultra-modellen med tio minuter, med en imponerande drifttid på 18 timmar och 45 minuter. Dess design är fantastisk och våra recensenter har fastnat lite extra för den nya, djupblå färgvarianten. Skärmen är också en av dess största styrkor – den är visserligen bara aningen mindre än S25 Ultra med sina 6,7 tum jämfört med 6,9 tum, men den har samma antal pixlar, vilket gör den till Samsungs skarpaste skärm just nu.

Det som verkligen gör Galaxy S25 Plus till en av de bästa telefonerna på marknaden just nu är dess värde. Den kostar 4 500 kronor mer än standardmodellen Galaxy S25, men är en rejäl uppgradering som ligger mycket närmare S25 Ultra i både prestanda och potential. Du får en telefon som kan göra nästan allt som Ultra-modellen klarar av, men utan att behöva betala extra för premiumfunktioner som du troligtvis inte kommer att använda särskilt ofta.