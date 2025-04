Potensic Atom 2 är en drönare under 250 gram med imponerande funktioner. Den kan spela in vanlig och HDR-video i upp till 4K och 30 bilder per sekund, men även slow motion- och time-lapse-material. Du kan styra kameran manuellt eller automatiskt, och med hjälp av AI Quickshots och AI Track är det enkelt att filma ett specifikt motiv.

Den största fördelen med denna drönare är dock det överkomliga priset. Den kostar knappt mer än instegsmodellen DJI Mini 4K, men erbjuder ändå tillräckligt med kraft och funktioner för att konkurrera med många av de bästa drönarna för nybörjare – till ett nästan lika lågt pris. Om du söker ett alternativ till DJI kan detta mycket väl vara drönaren för dig.