Cómo ver las películas de X-Men en orden - Orden cronológico y orden de estreno

Si quieres hacer un maratón de películas de X-Men, ya sea para repetir o porque no las has visto nunca, es normal que te estés preguntando en qué orden se ven las distintas películas de esta franquicia. Esto es debido a que, además de que son muchas las películas de X-Men, también tenemos distintos saltos en el tiempo, flashbacks, distintas épocas, y por si fuera poco, un cambio en el pasado que cambia todo el futuro (lo que se dice rápido). Hay secuelas, precuelas, reinvenciones y spin-offs (como las películas de Deadpool y la de Los Nuevos Mutantes).

Sea como sea, no te preocupes porque para eso estamos aquí. Vamos a contarte las distintas formas de ver las películas de X-Men en orden.

Tendrás que elegir si quieres ver las películas de X-Men en orden cronológico o por fecha de estreno. Por supuesto, ver los contenidos por fecha de estreno es lo más fácil, pero sumergirse en el orden cronológico ofrece una experiencia totalmente diferente, que añade variedad y sustancia. Tú eliges lo que prefieres (o puedes optar por ambos para ver en qué se diferencian). Por otro lado, si te preguntas dónde puedes ver todas las películas de X-Men, la repuesta es sencilla: todas están disponibles en Disney+ (opens in new tab).

Cómo ver las películas de X-Men por orden de estreno

Ahora que las películas basadas en Marvel son indiscutiblemente las más rentables de Hollywood, resulta casi increíble que a principios del siglo XXI se consideraran una propuesta arriesgada. Sin embargo, junto con Blade (estrenada en 1998), la primera película de X-Men fue la vanguardia del exitoso asalto de la editorial de cómics a la gran pantalla: si no hubiera sido un éxito, es poco probable que el MCU existiera en su forma actual.

En las dos décadas transcurridas desde entonces, se han estrenado otras 12 películas del universo X-Men, siendo Los Nuevos Mutantes la más reciente de la lista (que creo que os la podéis ahorrar). También ha habido un par de series de televisión basadas en los cómics de X-Men, pero en esta lista de películas de X-Men ordenadas por fecha de estreno no las hemos incluido:

X-Men (2000)

X-Men 2 (2003)

X-Men 3: La Decisión Final (2006)

X-Men Orígenes: Lobezno (2009)

X-Men: Primera Generación (2011)

Lobezno Inmortal (2013)

X-Men: Días del Futuro Pasado (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalipsis (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men: Fénix Oscura (2019)

Los Nuevos Mutantes (2020)

Cómo ver las películas de X-Men por orden cronológico

Bueno, te avisamos que aquí la cosa se pone bastante liosa. Incluso el superordenador Cerebro del profesor Charles Xavier tendría problemas para entender los entresijos de la cronología de los X-Men. A primera vista, la cronología es bastante sencilla. Ignorando los numerosos flashbacks al siglo XIX (X-Men Orígenes: Lobezno) y a la Segunda Guerra Mundial (X-Men, X-Men: Primera Generación, X-Men Orígenes: Lobezno, Lobezno Inmortal), la historia de los mutantes comienza en X-Men: Primera Generación (1962) y continúa en X-Men: Días del Futuro Pasado (1973).

Algunas escenas clave de X-Men Orígenes: Lobezno tienen lugar en 1973, la mayor parte de la película (sobre todo las escenas en las que Logan consigue su esqueleto de adamantium) transcurre en 1979. De hecho, un Lobezno con problemas de control de la ira aparece en X-Men: Apocalipsis, ambientada en 1983. La saga de precuelas concluye en X-Men: Fénix Oscura (1992).

A continuación, la cronología pasa a la película original de X-Men, ambientada en un "futuro cercano" indefinido cuando se estrenó la película en 2000. Como era de esperar, X-Men 2 y X-Men 3: La Decisión Final continúan a partir de ahí de forma lineal.

También sabemos que Lobezno Inmortal tiene lugar después de X-Men 3: La Decisión Final, ya que Logan está lidiando con las secuelas de matar al amor de su vida, Jean Grey. Los créditos finales de Lobezno Inmortal tiene lugar dos años después de los acontecimientos de la película, cuando el Profesor Xavier y Magneto regresan para advertir a Logan de que "fuerzas oscuras están construyendo un arma que podría provocar el fin de nuestra especie". Dadas las numerosas referencias a Industrias Trask, la empresa que está detrás de los centinelas cazadores de mutantes, está claro que se está preparando el futuro apocalíptico que vemos en las secuencias ambientadas en 2023 de X-Men: Días del Futuro Pasado.

Logan tiene lugar en 2029, un período de tiempo en el que los X-Men son cosa del pasado. La serie de televisión The Gifted/Los Elegidos también está ambientada en un mundo posterior a los X-Men, aunque nunca se confirma exactamente cuándo, y está claro que no es el futuro que vemos en Logan. La serie Legión, por su parte, es imposible de precisar, gracias a su estilo retro y a un narrador intencionadamente poco fiable: un psíquico llamado David Haller que resulta ser el hijo del Profesor Xavier.

Por otro lado, gracias a su autoconciencia y a su enfoque poco convencional de la narrativa, Deadpool puede encajar en la línea temporal donde quiera. Los Nuevos Mutantes también parecen tener una relación tangencial con Logan, ya que Essex Corp aparece en ambas películas. También apareció en X-Men: Apocalipsis, así que estamos bastante seguros de que así es como encaja.

Una vez expuesto lo anterior, os dejamos un listado para que podáis ver de forma mucho más simple cómo ver las películas de X-Men en orden cronológico:

X-Men: Primera Generación (ambientada en 1962)

X-Men: Días del Futuro Pasado (secuencias del pasado ambientadas en 1973)

X-Men Orígenes: Lobezno (ambientada en 1979)

X-Men: Apocalipsis (ambientada en 1983)

X-Men: Fénix Oscura (ambientada en 1992)

X-Men (ambientado en un futuro próximo a partir de 2000)

X-Men 2 (ambientado después de X-Men)

X-Men 3: La Decisión Final (ambientado después de X-Men 2)

Lobezno Inmortal (ambientado después de X-Men 3: La Decisión Final)

Los Nuevos Mutantes (ambientada en el futuro, y probablemente antes de Logan)

X-Men: Días del Futuro Pasado (secuencias del futuro ambientadas en 2023)

Logan (ambientada en 2029)

Ahora bien, todo esto no es tan sencillo, y es que aunque los años de la anterior lista estén bien ordenados, al menos en su mayoría, esta línea temporal presenta numerosas contradicciones.

En la película original de X-Men, Xavier revela que conoció a Magneto cuando ambos tenían 17 años. Sin embargo, en Días del Futuro Pasado, vimos que su primer encuentro tuvo lugar cuando ambos eran adultos. A Xavier sin pelo se le ve caminando y usando sus habilidades psíquicas en el 1979 de X-Men Orígenes: Lobezno, pero lo vemos en silla de ruedas en 1962, en X-Men: Primera Generación, y sin pelo en 1983, en X-Men: Apocalipsis (aunque puede caminar en 1973, en Días del Futuro Pasado, gracias a un fármaco experimental que suprime sus habilidades psíquicas).

Por otro lado, la escena post-créditos de Lobezno Inmortal es especialmente confusa. El viejo Xavier fue visto por última vez siendo vaporizado en X-Men 3: La Decisión Final, pero aquí vuelve de una pieza, mientras que el viejo Magneto ha recuperado las habilidades mutantes que perdió en la misma película. Ambos misterios siguen sin explicación. La escena también muestra a Lobezno blandiendo garras de hueso, después de haber perdido su adamantium a principios de la película, pero cuando llega Días del Futuro Pasado, el adamantium ha vuelto. De nuevo, nadie sabe por qué.

Y luego está el hecho de que Jean Grey vive la saga de Fénix Oscura dos veces...

Algunas de estas contradicciones pueden explicarse como errores de continuidad (hay un montón de ellos en la franquicia UCM), pero otros comienzan a tener sentido cuando se mira el universo X-Men como líneas de tiempo distintas. Piénsalo como las películas de Star Trek de J.J. Abrams, en las que la llegada de una nave romulana del futuro creó una línea temporal completamente nueva para Kirk, Spock y el resto de la tripulación del Enterprise. La versión de X-Men es menos elegante, pero (casi) tiene sentido.

En las películas de X-Men, el punto de partida es el segmento de 1973 de X-Men: Días del Futuro Pasado. En cuanto los X-Men de los 70 evitan la creación de los Centinelas, evitan el futuro que condujo al armagedón mutante en la línea temporal original, creando una secuencia alternativa de acontecimientos que continúa en X-Men: Apocalipsis y X-Men: Fénix Oscura. Ya vemos pruebas de la línea temporal "reparada" al final de Días del Futuro Pasado, donde Logan regresa a un futuro desconocido en el que Cíclope y Jean Grey (interpretados por los actores originales James Marsden y Famke Janssen) siguen vivos. También vemos la versión de Kelsey Grammer de Bestia, vista por última vez en X-Men 3: La Decisión Final, cuya muerte menciona Logan en Días del Futuro Pasado.

Así pues, si nos centramos en que hay dos líneas temporales, así es como quedarían:

Línea temporal "original" de los X-Men:

X-Men: Primera Generación

X-Men Orígenes: Lobezno

X-Men

X-Men 2

X-Men 3: La Decisión Final

Lobezno Inmortal

X-Men: Días del Futuro Pasado (secuencias post-apocalípticas de 2023)

Línea temporal después de los cambios de Días del Futuro Pasado:

X-Men: Primera Generación

X-Men: Días del Futuro Pasado (secuencias de 1973)

X-Men: Apocalipsis

X-Men: Fénix Oscura

X-Men: Días del Futuro Pasado (secuencias de futuro “reparado”, con la vuelta a la vida de Cíclope y Jean Grey)

No está claro qué rama de la línea temporal de X-Men conduce al 2029 post-X-Men de Logan. Una escena eliminada (no canónica) hace referencia a la muerte de Jean Grey, lo que sugiere que el plan inicial era que fuera una continuación de la línea "original" temporal de los X-Men. Dicho esto, Xavier dice que Logan y Jean estaban casados antes de que él "la matara", pero como nunca fueron pareja oficialmente en las películas, es posible que la película Logan exista en su propia línea temporal. Por otro lado, personalmente creo que fijándonos en cuándo fue estrenada la película, se supone que forma parte de la nueva realidad creada tras los eventos de Días del Futuro Pasado.

Por último, lo mejor es considerar Deadpool, Los Nuevos Mutantes, y las series de televisión como entidades distintas, completamente separadas de las demás líneas temporales de X-Men.

Películas de X-Men ordenadas por sagas

Las películas de X-Men no existen realmente como una saga continua. En su lugar, ha habido varias minifranquicias dentro de la gran franquicia X de Fox. Por esa razón, es más fácil pensar en ellas como si fueran bloques pseudo-independientes, en lugar de obsesionarse con cómo encajan como una gran entidad.

Las cosas eran muy sencillas al principio, cuando X-Men, X-Men 2 y X-Men 3: La Decisión Final formaban el principio, el medio y el final de una trilogía independiente. Sin embargo, Fox no iba a dejar que una lucrativa franquicia muriera después de tres películas, así que tres años después, Hugh Jackman regresó en una historia sobre el origen del personaje más popular de la serie: Lobezno.

Aunque los planes de hacer otra película de X-Men Orígenes (esta vez centrada en Magneto) fueron finalmente archivados, Lobezno regresó para encabezar otras dos películas independientes. Lobezno Inmortal continuaba después de X-Men 3: La Decisión Final y retomaba el clásico cómic de Chris Claremont y Frank Miller ambientado en Japón de los años ochenta. Por su parte, Logan, una película más reflexiva, mostraba a un Lobezno mayor que vivía en un mundo post-X-Men, luchando por aceptar el hecho de que sus poderes curativos le habían abandonado. Fue la primera película de superhéroes en recibir una nominación al Oscar por su guion.

Junto a las películas de Lobezno, X-Men: Primera Generación introdujo un nuevo reparto en papeles conocidos, ya que la película ambientada en los años 60 explicaba cómo el joven Charles Xavier y Magneto (entonces aliados) crearon a los X-Men. Primera Generación dio lugar a otras tres secuelas (Días del Futuro Pasado, Apocalipsis y Fénix Oscura), mientras que el viaje en el tiempo de Días del Futuro Pasado (en la que la conciencia de Lobezno de 2023 se traslada a 1973) también trajo a las estrellas de las películas originales. Es una secuela y una precuela a la vez.

Y después de eso, las cosas se pusieron realmente raras. Wade Wilson/Deadpool fue un personaje secundario en X-Men Orígenes: Lobezno, pero el querido personaje estaba tan irreconocible que los fans se rebelaron. La estrella Ryan Reynolds lanzó entonces una larga campaña para conseguir que el Deadpool tuviera su propia película, y su deseo se cumplió, y en 2016 salió la primera película de Deadpool, con ese tono tan picarón, malhablado y rompedor.

Después de que batiera récords para una película clasificada R, la inevitable secuela llegó en 2018. Una tercera entrega también está en camino, y encima veremos de vuelta al Lobezno de Hugh Jackman (opens in new tab) (¡de nuevo!), aunque no sabemos hasta qué punto todavía.

Hemos tratado Los Nuevos Mutantes como una entidad propia en el siguiente desglose de sagas, ya que no encaja totalmente con ninguna de las películas de la colección X-Men de Fox.

Trilogía original X-Men:

X-Men

X-Men 2

X-Men 3: La Decisión Final

Saga precuela:

X-Men: Primera Generación

X-Men: Días del Futuro Pasado

X-Men: Apocalipsis

X-Men: Fénix Oscura

Saga Lobezno:

X-Men Orígenes: Lobezno

Lobezno Inmortal

Logan

Saga Deadpool:

Deadpool

Deadpool 2

Los Nuevos Mutantes

Los Nuevos Mutantes

Ranking películas de X-Men

Estas son las puntuaciones que tienen las películas de X-Men en la conocida web de críticas IMDb:

Observando las puntuaciones anteriores, no nos sorprende ver a Logan encabezando la lista. Impulsada por las fenomenales interpretaciones de Hugh Jackman y Patrick Stewart, la película de James Mangold amplió los límites de lo que puede ser una película de superhéroes: la forma en que los personajes afrontan el proceso de envejecimiento es tan importante como la acción mutante. Las puntuaciones son igualmente altas para Días del Futuro Pasado, posiblemente la más ambiciosa de las películas X, y la primera de Deadpool, sin duda la más divertida.

Por otro lado, no me extraña nada que Los Nuevos Mutantes sea la menos valorada de todas. La verdad es que cuando vi que existía esta película de X-Men, la cual no había visto, me hizo una ilusión tremenda y sin dudarlo me fui a Disney+ para verla. ¡Pues vaya decepción! Personalmente creo que no tiene ni derecho de formar parte de X-Men, no entiendo en qué pensaban al grabar esa película. Si lo hubiera sabido me la hubiera ahorrado. Ahí lo dejo.

