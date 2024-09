Los Rolling Stones acaban de lanzar una gama de altavoces Bluetooth

(Crédito de imagen: RS No 9 / Speaqua)

No siempre puedes conseguir lo que quieres, pero con estos precios probablemente puedas permitirte al menos uno de los nuevos altavoces Bluetooth de The Rolling Stones.

Dartford's Finest acaban de anunciar una colaboración entre su propia marca de moda y estilo de vida, RS No.9, y la marca de audio californiana Speaqua, para presentar una gama de cinco altavoces Bluetooth. Y no hace falta 'pintarlos de negro', ya que eso taparía el icónico logo de la lengua y los morritos en la parte frontal de los dos diseños diferentes: The Cruiser y The Barnacle.

El diseño Cruiser tiene el tamaño de bolsillo perfecto para los 'midnight ramblers', e incluso incluye un abridor de botellas para cuando necesites abrirte una bien fría. ¡El sueño de cualquier rockero!

Si los pones a tope, no oirás al diablo acercarse...

Échales azúcar moreno (¡es una broma, por dios!, ¿de verdad ibas a hacerlo? - me refiero a que les cargues la batería) y estos pequeñines te darán satisfacción durante cinco horas gracias a su sistema de emparejamiento de doble altavoz. También cuentan con una correa para engancharlos a una mochila, a la trabilla del cinturón o a la tienda de campaña, porque no querrás estropearlos. El Cruiser está disponible en blanco, rojo y a cuadros.

El diseño Barnacle más grande en 'Vibe' y 'Pro' viene con un soporte para GoPro, un clip mosquetón incorporado e incluso ventosa. También puede almacenar 2.000 canciones, tiene una batería de ocho horas de duración y es resistente al agua, así que aunque Angie te eche a la calle en un día de lluvia, podrás seguir escuchando "Gimme Shelter" mientras buscas refugio.

En EE. UU, el más barato de la gama está un muy asequible precio de 40 dólares. Aún no tenemos los precios y la disponibilidad para España, pero actualizaremos este artículo en cuanto esa información esté disponible.

¿Podrían unirse pronto a nuestro ranking de los mejores altavoces Bluetooth? Lo sabremos después de unas cuantas horas de pruebas.