Análisis: OnePlus 7T

Sacando un teléfono anualmente desde sus primeros años de existencia, OnePlus ha evolucionado hasta el punto de lanzar al mercado varios terminales cada año.

El nuevo OnePlus 7T es el cuarto dispositivo en unirse a la familia, y esta vez no solo tenemos un nuevo teléfono de la compañía china, sino también nuevos televisores.

Hemos compartido nuestros pensamientos en el análisis de la OnePlus TV, pero aquí te traemos lo que pensamos del OnePlus 7T.

Es una mejora importante sobre el OnePlus 7. Es similar al OnePlus 7 Pro, en una forma un poco más pequeña sin pantalla curvada. Aquellos que querían un 7 Pro compacto tienen la opción a elegir ahora, entre los dos ya existentes, dando a los usuarios más variedad con más precios.

En comparación al OnePlus 7, el OnePlus 7T viene con dos mejoras importantes: una pantalla mejorada y mejores cámaras. Mantiene el tamaño del OnePlus 7, y tiene un diseño trasero inmediatamente reconocible. Carga rápida y un rendimiento ampliado con el último Snapdragon 855 Plus son más de estas mejoras.

Le dimos al OnePlus 7 4 de 5 estrellas por su relación calidad-precio, pero el 7T vale más así que la cuestión es ¿justifican las mejoras el precio añadido? Vamos a verlo...

Configuración de triple cámara en el 7T. (Image credit: Future)

Precios y disponibilidad del OnePlus 7T

El precio de lanzamiento del OnePlus 7T fue de 599€ para el modelo con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Fue anunciado en septiembre de 2019.

Ese precio ha bajado (después de que la compañía desvelara el OnePlus 8) a 439€.

Diseño

Un distintivo cristal mate 'helado' como el del 7 Pro

Colores disponibles: 'Frosted Silver' y 'Glacier Blue' (plata y azul)

Nuevo módulo de cámara y un notch 'un 32% más pequeño'

El OnePlus 7T tiene un diseño similar al OnePlus 7. Hay una pantalla ligeramente curvada y un notch en forma de gota arriba de la pantalla, pero a diferencia de otros modelos 'T', no es complicado diferenciar el 7 del 7T (esto es por la cámara circular, un toque de OnePlus a las cámaras desfasadas).

No estamos seguros de si OnePlus se inspiró en Moto o Nokia, pero el diseño circular es un recuerdo de estas marcas.

Va a ser algo personal que te guste o no este añadido, pero OnePlus tiene recorrido de favorecer con diseños minimalistas a sus terminales, y esto no sigue la tradición. Hasta ahora no somos fans de esta cámara, pero tal vez sea porque nos gustaba más el diseño limpio y vertical del 7 Pro.

OnePlus le ha dado un golpe al diseño de la cámara esta vez. (Image credit: Future)

El OnePlus 7T tiene un cristal trasero mate 'helado' como el 7 Pro, pero el OnePlus 7 tenía una textura más suave. Como hemos mencionado, el 7T está entre 7 y el 7 Pro, en lo que al diseño de la línea se refiere. Las dimensiones de los tres teléfonos difieren en más bien poco: El 7T mide 160,94 x 74,44 x 8,13mm y pesa 190g, haciéndolo más fino y ligero que el OnePlus 7 Pro pero más alto y pesado que el OnePlus 7.

El factor de forma pequeño y ligero hace que sea más fácil coger el 7 Pro. Es fácil de usar con una mano y vaya bien al bolsillo, aunque seguimos recomendando una funda, porque su acabado suave hace que el 7T sea un poco resbaladizo y hay mucho cristal que romper ahí.

Diseños del OnePlus 7 vs 7T vs 7Pro (Image credit: Future)

Hemos probado el Glacier Blue en el OnePlus 7T, pero tenemos curiosidad por ver el Frosted Silver. El Glacier Blue parece una versión descolorida del Nebula Blue del 7 Pro, y si tuviéramos que elegir entre los dos azules, iríamos un poco más hacia el Nebula. Podríamos ver más variantes en la serie, como en previas generaciones de OnePlus, pero hasta ahora no han añadido ninguna.

El despliegue de puertos y botones en el 7T es idéntico al 7 Pro. El slider de alerta física y el botón de encendido/bloqueo está donde lo queremos, al lado derecho. El dedo cae a él, y puedes acceder al slider sin tener que mirarlo o moviendo el pulgar un poco.

No hay jack de 3.5 en el 7T. (Image credit: Future)

La tecla de volumen a la izquierda se posa sobre tu dedo índice cuando coges el teléfono en una posición natural, mientras que el puerto USB-C, la tarjeta SIM y los altavoces se quedan en la parte inferior del dispositivo.

Los dos rasgos del diseño del 7T no heredados del 7 Pro son la pantalla curva y la cámara selfie pop-up. En su lugar, tienes algo similar al OnePlus 7 con una pantalla plana y un notch en gota que dice la marca que es un 30% más pequeño.

Pantalla

Pantalla 6.55 pulgadas FHD+ AMOLED

Fluida gracias a la tasa de refresco de 90Hz

HDR 10+ se añade a la mezcla

La pantalla del OnePlus 7T es una mejora importante sobre la del OnePlus 7. En el papel, es comparable a la del 7 Pro, aunque cosas como el tamaño, resolución y calidad del panel son algo diferentes.

Es un panel de 6.55 pulgadas FHD+ AMOLED con marcos reducidos, HDR 10+ y una tasa de refresco de 90Hz. El OnePlus 7 Pro tiene una pantalla de 6.67 pulgadas QHD+, más grande; mientras que la del OnePlus 7 es más pequeña con 6.41 pulgadas FHD+.

Puede que no notes la diferencia entre 60Hz y 90Hz a no ser que estés habituado al segundo. Por regla general, una mayor tasa de refresco implica que la imagen se actualiza más rápido, lo que da transiciones más fluidas en pantalla.

Los beneficios de una pantalla de 90Hz se hacen tangibles cuando navegas por la interfaz o juegos, y el HDR 10+ mejora el contenido visual a un nivel considerable.

El notch del 7T ha sido reducido en un 30%. (Image credit: Future)

Hay material usado del E3 en el 7T que dice que reduce el daño de la luz azul en un 42% sin comprometer los colores. Hay además un potenciador de vídeo en los ajustes de pantalla que mejora los colores y el contraste cuando ves multimedia.

Dejando la jerga a un lado, la pantalla es impresionante. No es tan inmersiva y rica como la QHD+ del 7 Pro, pero es porque no tiene los bordes curvos para un frontal totalmente sin marcos (al menos no a los lados) y por una resolución más baja.

La pantalla brilla mucho incluso en uso exterior. (Image credit: Future)

Aún así hay un par de cosas positivas de tener pantalla plana: es menos reflectante y hay menos probabilidades de pulsarla accidentalmente. Siempre que no seas un maníaco de los píxeles, la pantalla es lo suficientemente buena.

La calibración del OnePlus 7T es muy similar a la del Pro, aunque los colores de este último son un poco más fríos si los miras juntos (el cielo se ve un poco más azul, por ejemplo).

El panel del 7T es perfecto para ver películas o TV, y para jugar a juegos, nuestro ajuste favorito es el 'super-smooth scrolling'. En nuestro análisis del OnePlus 7 Pro dijimos que 'cualquier teléfono debería llevar eso', y no cambiamos de opinión con este. Además, con los 1000 nits de brillo la pantalla es preciosa, brillante y es relativamente fácil leer con la luz del sol directamente sobre el terminal.

Hay un nuevo modo lectura que te permite ver contenido en color en vez de solo en blanco y negro (puedes elegir los dos cuando lo enciendes). Es cómodo para la vista, pero no hemos pasado el tiempo suficiente como para decir que sea tan útil.

(Image credit: Future)

El OnePlus 6T fue el primer teléfono de la marca en llevar un sensor de huellas, y en ese momento nos dimos cuenta que era uno de los más rápidos del mercado.

OnePlus dice que desbloquear el teléfono es más rápido que con el OnePlus 7 (dice que se ha reducido el tiempo de 0,4 a 0,21 segundos) y aunque no podamos medirlo tan detalladamente, es bastante rápido y preciso. Podemos confirmar también que es más veloz que el que hay en el Galaxy Note 10 Plus.