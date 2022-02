Realme 9 Pro+: análisis

Análisis en dos minutos

El Realme 9 Pro+ es el nuevo capítulo en la gama media de los Android. Es el primer 'Pro+' de la compañía, y tiene un par de funciones que no vemos en este tipo de teléfonos.

Presentado junto al Realme 9 Pro (una versión no tan Pro) y el Realme 9i (un verdadero gama media-baja), el Realme 9 Pro+ es un dispositivo increíble que nos demuestra que ese 'plus' no es un simple oxímoron, sino una realidad.

(Image credit: Future)

Si conoces los smartphones Realme, sabrás que la marca es especialista en gama media. El Realme 9 Pro+ es la prueba de ello. Como nos pasó con el Realme GT el año pasado, nos ha costado buscarle las cosquillas a este smartphone, dejando este análisis de TechRadar con solo dos puntos en contra.

Hay dos funciones exclusivas, puntos clave a la hora de vender el Realme 9 Pro+. La primera es un monitor de frecuencia cardíaca montado en el escáner de huellas. Es un extra, desde luego, pero si no hubiéramos hecho un análisis en profundidad, ni nos hubiéramos dado cuenta de que está.

El segundo punto es algo innovador a la par que raro: la parte trasera del teléfono cambia de color a la luz del sol, de azul brillante a rojo brillante. Nos encanta lo raro que es, aunque no tenga ningún beneficio como tal.

Pero aunque te guste el móvil por su color (o sus colores, más bien), te quedarás por sus funciones y especificaciones.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Las cámaras, velocidad de carga y potencia están por encima de la media si nos fijamos en su precio. Incluso sus características menos top, como la pantalla o la batería, siguen a la par que los rivales en este rango. Como hemos dicho, es difícil criticar este móvil.

Impresiona en particular el rendimiento de la cámara en condiciones de poca luz, ya que es un tipo de fotografía que solo se disfruta (y funciona bien) en la gama alta. Con el sensor de 50MP de Sony, el Realme hace fotos nocturnas dignas de iPhone.

El Realme 9 Pro+ consigue todo esto sin abandonar sus raíces low-cost. Su precio basta para convertirlo en un teléfono que sorprende a la mayoría de usuarios. De hecho, es lo suficientemente bueno como para tentar a alguien que iba a por un Samsung Galaxy o un iPhone.

Como has podido entrever en este análisis en dos minutos, el Realme 9 Pro+ nos ha impresionado, de verdad. Es un buen comienzo de año para la marca y los benchmarks volarán conforme vayan saliendo más competidores.

Realme 9 Pro+: precio y fecha de lanzamiento

El Realme 9 Pro+ cuesta 399,99€ y creemos que está en el límite entre la gama media y lo que por precio consideraríamos alta. Eso sí, como con cada lanzamiento, esperamos que Realme saque alguna promoción especial que baje el precio del dispositivo durante una o dos semanas.

Estará a la venta el 23 de febrero, y hay dos versiones: la de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, que parte de los 399,99€; y la de 8GB de RAM y 246GB de almacenamiento, que sube hasta los 439,99€.

El precio es, francamente, muy bueno para ser un smartphone que parece, se siente y funciona como un gama alta. Competidores como el Xiaomi Redmi Note 11 Pro son algo más caros.

Cuando empezamos a analizar el Realme no conocíamos su precio, y llegamos a la conclusión de que costaría más de 400€. Cuando nos pasaron precios, pensamos: esto es una ganga.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Diseño

El Realme 9 Pro+ tiene un diseño innovador a la par que raro. Aunque las imágenes no le hacen justicia, créenos, es extraño.

Y es que Realme lo llama 'Light Shift Design' (diseño que cambia con la luz). No es una de esas carcasas que tienen algunos teléfonos que cambian en tonos similares conforme lo giras no, es del estilo del Vivo V23 (que nunca llegó a España).

La mejor comparación sería con una taza que cambia de color con el calor. Cuando dejas el móvil al sol, se va cambiando gradualmente de azul a rojo, y nos sorprendió la primera vez que lo hicimos. Después de haberle dado la luz un par de minutos, vuelve a cambiar a azul.

Es un buen truco, divertido las primeras veces que lo hicimos. Pero hay que tener en cuenta que para que cambie de color necesita la luz del sol directamente, no funcionará con luz artificial ni indirecta. Si vives por el norte, donde no da tanto el sol, no será tan divertido tener este smartphone.

Excluyendo su cautivador diseño que cambia de color, es un Android estándar. Tiene un puerto USB-C y jack de 3.5mm, con un botón de encendido a la derecha y las teclas de volumen a la izquierda.

Además de la versión azul y roja que hemos mencionado, también lo puedes comprar en negro y verde (del que también verás algunas fotos durante este análisis).

(Image credit: Future)

Pantalla

Con 6.43 pulgadas, el Realme 9 Pro+ tiene un tamaño estándar en el gran mundo Android, y su resolución de 1080 x 2400 con 90Hz también son un par de cosas que encontramos en teléfonos con este precio.

Es un panel que sirve para todo, desde juegos hasta streaming (la mayoría de apps no superan esa resolución). Es muy colorida también, aunque el brillo máximo está por debajo de lo que esperábamos.

La pantalla tiene un agujero en la esquina superior izquierda para la cámara selfie.

El móvil tiene un escáner de huellas en pantalla, y una de las funciones que nos ha llamado la atención es que sirve además para medir la frecuencia cardíaca, Es un añadido de agradecer, y será útil para aquellos que no tienen una pulsera de actividad que lo mida en la muñeca, aunque el del móvil no sea tan preciso.

Por desgracia, la función está algo escondida: tienes que ir a los ajustes de Realme Lab, por lo que nos gustaría que en una actualización pusieran un widget o lo colocaran en un lugar más visible.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Cámaras

Hay tres cámaras traseras en el Realme 9 Pro+. Al frente del trío está un sensor de 50MP, acompañado de un gran angular de 8MP y un macro de 2MP.

Nos ha gustado la calidad de imagen de las cámaras, brillante y nítida, con buen nivel de detalle y un contraste pronunciado, especialmente en el gran angular.

El perfil de color es muy similar entre el objetivo principal y el gran angular, un problema de muchos smartphones que no se encuentra aquí. En la lista de 'problemas a evitar', 'fotos con el gran angular' ya no está.

Gracias en parte al sensor Sony IMX766 de la cámara principal, que es bastante grande (y por lo tanto capta más luz), la fotografía nocturna se ve bastante bien. El modo noche está lleno de detalle, es nítido y con buena exposición, y las fuentes de luz en la imagen no desentonan del resto de la fotografía.

Aun así, el modo normal no se queda corto en condiciones de poca luz. No tuvimos que sujetar el móvil aguantando la respiración durante mucho tiempo (ni siquiera lo pide el modo noche), y conseguimos capturas bastante buenas.

Es raro que un teléfono de este precio sea bueno haciendo fotos de noche, así que nos ha gustado el rendimiento del Realme 9 Pro+ en este aspecto.

La cámara frontal es de 16MP, y aunque las selfie están bien, se nota la intervención del software. Tal vez estábamos cegados por la nitidez del sensor trasero, pero nos hubiera gustado que las selfies tuvieran más color.

La grabación de vídeo llega a 4K, como casi todo smartphone moderno, aunque a 30fps. Puedes subir a 60fps si bajas la resolución a 1080p. La calidad del vídeo es buena, pero el enfoque automático iba a su bola, señalando diferentes objetos en lugar de pasar de manera fluida entre ellos.

El modo calle tiene un par de filtros disponibles. En la práctica, no ofrecía ningún beneficio sobre el modo normal y sus filtros. También hay un modo de efecto diorama, algo que ya hemos probado en otros smartphones, pero que siempre peca de mucha IA al no poder replicar el complicado truco de hardware original.

El resto de modos incluyen un macro, panorámica, pro, cámara lenta, vídeo, escáner de documentos, time-lapse y vídeo dual.

Imágenes de la cámara

Imagen 1 de 6 (Image credit: Future) Con modo noche Imagen 2 de 6 (Image credit: Future) Con el modo estándar Imagen 3 de 6 (Image credit: Future) Con el modo noche Imagen 4 de 6 (Image credit: Future) Foto nocturna con el modo estándar Imagen 5 de 6 (Image credit: Future) Modo estándar en un día muy británico Imagen 6 de 6 (Image credit: Future)

Rendimiento y especificaciones

El Realme 9 Pro+ es el segundo teléfono que vemos con el procesador MediaTek Dimensity 920 (el otro es el Vivo V23 que mencionábamos arriba). Es un chip de gama media que supera por poco a la alternativa con Snapdragon.

Cuando lo pusimos a prueba en Geekbench 5, sacó una puntuación multi núcleo de 2258. Mejor que el Vivo V23, que tenía 2079, y a la par con el Samsung Galaxy S10 5G y el iPhone XR, topes de gama de hace unos años.

Por tener algo de contexto, los gama media actuales suelen puntuar alrededor de 1800, mientras que los topes de gama llegan a algo más de 3000 o 2900 altos, así que el Realme 9 Pro+ es muy potente para el precio que tiene.

hemos jugado mucho con el teléfono y el rendimiento es admirable. Cargaba rápido y puede llevar los gráficos altos casi sin problema. Además, tardó mucho en calentarse mientras jugamos, gracias a la nueva tecnología de refrigeración que ha incorporado Realme.

Nuestra versión era la de 8GB de RAM, pero está ampliada por defecto: utiliza almacenamiento interno como RAM extra, y coge hasta 5GB más. Teníamos 128GB de espacio en nuestra unidad para análisis.

Como el Dimensity 920 tiene un módem 5G, puedes conectarte al 5G, en caso de que esté disponible en tu ciudad.

El Realme 9 Pro+ tiene dos altavoces estéreo, geniales para el gaming o para ver contenido en streaming, y es difícil taparlos, ya que la rejilla solo está en un lado del marco inferior.

(Image credit: Future)

Software

El Realme 9 Pro+ viene con Android 12 de fábrica bajo la capa Realme UI 3.0.

El punto fuerte de Android 12 es su Material You, que te deja cambiar los iconos para que pegue con tu fondo de pantalla. Pero, como ocurre con muchos teléfonos con Android 12, esta función no está disponible a fecha de lanzamiento en la Realme UI, pero tal vez si lees esto unos meses después de su lanzamiento, sí que haya recibido la actualización.

No hemos encontrado demasiado bloatware, pero sí que hay muchísimas aplicaciones de Google preinstaladas. Hemos visto otros smartphones con muchas más, así que no nos quejaremos en exceso, ya que Realme no es el peor en este aspecto.

Navegar por los menús del teléfono es muy fluido, rara vez había lag cuando cambiábamos entre los menús o entre aplicaciones abiertas.

Batería

Al igual que la pantalla, la batería es otro aspecto del Realme 9 Pro+ bastante estándar.

La batería es de 4.500mAh, y dura un día de uso, aunque ese día consistió en algo de redes sociales y mucho gaming y streaming. Puedes hacer un uso intenso del móvil sin preocuparte de si llegará al final del día. Lo hará.

No apostaríamos a los dos días de uso, ya que necesitas controlar bastante su uso para alcanzarlos.

La velocidad de carga sí que es impresionante: 60W por cable. Incluso un gama alta cono el Samsung Galaxy S22 no supera los 45W.

Con esa velocidad, cargar el teléfono de 0 a 100 tarda unos 30 minutos, pero con la batería que tiene, rara vez llegarás a tenerlo a 0%.

(Image credit: Future)

¿Debería comprar el Realme 9 Pro+?

Cómpralo si...

Te gusta que cambie de color

No intentes ocultar el llamativo diseño del Realme 9 Pro+. Es divertido, sobre todo a plena luz del sol, y hará que el móvil destaque.

Te gusta la fotografía nocturna

Por lo que vale el Realme 9 Pro+, te sorprenderá encontrar una cámara mejor para hacer fotos de noche o en condiciones de muy poca luz.

Necesitas carga rápida

Pocos gama media llegan a 60W de carga, y los que lo hacen son hermanos de Realme o primos de OnePlus. Los fans de la carga rápida están de enhorabuena con este móvil.

No lo compres si...

Te gusta mucho el sensor de frecuencia cardíaca

Estarás tentado por la idea de que este Realme pueda medir tus pulsaciones, pero si realmente te importa tu ritmo cardíaco, te recomendamos una pulsera de actividad.

Necesitas dos días de batería

Tiene sentido un gama media que dure muchísimo, pero aunque el Realme 9 Pro+ dura mucho y la batería se carga muy rápido, no nos ha sorprendido demasiado por su aguante.

Necesitas una tasa de refresco superior

Una de las especificaciones curiosas del Pro+ es que tiene un panel de 90Hz, mientras que el Realme 9 Pro (que es más barato) tiene 120Hz. Si esa tasa de refresco es lo que buscas, tendrás que renunciar a las cámaras y a que tu móvil cambie de color.