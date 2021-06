Realme GT: análisis

El Realme GT es rapidísimo, muy fino y ligero y con una pantalla asombrosa. No hemos visto que la marca haya sacado anteriormente un dispositivo con un rendimiento de estas características, y creemos que asegura una posición en nuestro país, pero su cámara podría haberse heredado del Realme 8 Pro.

Análisis en dos minutos

Con este nuevo lanzamiento, Realme ha logrado consolidar su presencia en Europa, presentando un verdadero competidor en la gama media/alta con especificaciones que solo tienen teléfonos por encima de los 500€. Gracias a todo lo que permite este chip, la marca ha conseguido fabricar un smartphone con muchísima potencia en un diseño extremadamente fino y ligero.

Sobre el papel, tiene mucho más de lo que a primera vista parece tener: una pantalla superAMOLED de 120Hz, un Snapdragon 888 y un diseño espectacular. Todo ello en un cuerpo de solo 186g.

Su precio es lo que nos llama la atención: 449€, que con las ofertas de lanzamiento se quedará en 399€. Ese es el mismo precio que el Xiaomi Mi 11 Lite 5G, que no tiene 120Hz, el Snapdragon 888, o la carga rápida del Realme, por lo que creemos que aun con el precio oficial, merece la pena.

El dispositivo tiene un diseño que ya empieza a definir a Realme. Viene en tres colores: 'dashing blue', un azul intenso que es elegante y moderno a partes iguales; 'dashing silver' (muy similar al plata del Realme 8); y creemos que la versión 'racing yellow' es la más llamativa de todas (la de este análisis), con un acabado amarillo y negro en piel sintética.

Un diseño tan fino y ligero es siempre buena señal, pero para mantener estos precios, el cuerpo del Realme GT es de plástico, y el marco de metal; además de la pantalla, que es plana. La parte trasera está ligeramente curvada, lo que mejora mucho el agarre y mantiene ese toque de gama alta.

La pantalla es una superAMOLED de 6,43 pulgadas con un pico de brillo de 1.000 nits. Es uno de los muchos puntos fuertes del terminal, con una resolución 2400 x 1080, para que lo veas todo como debe ser. Lo único que nos ha decepcionado un poco es el gaming, porque a pesar de tener un procesador increíble, no llega a ofrecer una experiencia gaming perfecta (aunque es por poner una pega).

La cámara frontal es una de las mejores del sector. Está situada en la esquina superior izquierda y no molesta demasiado. Tampoco tienes que preocuparte por el sensor de huellas, que está debajo de la pantalla y es el más rápido y preciso que hemos probado hasta ahora.

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

Las tres cámaras traseras, en la esquina superior izquierda y con un módulo algo prominente se sienten como un paso atrás con respecto a lo que hemos visto a lo largo del año en Realme. Perdemos también el ya mítico 'Dare to leap' de la marca, pero se mantiene la sensación premium al tacto.

Las cámaras son buenas, no nos malinterpretes, pero después de haber probado el sensor de 108MP que llevaba el Realme 8 Pro, estas se quedan un poco por debajo. El Realme GT lleva un módulo con una principal de 64MP, una gran angular de 8MP y una macro de 2MP. Las fotos se ven muy bien en condiciones de poca luz, pero tiene demasiada definición. La selfie de 16MP sí que es muy buena, con un modo retrato y regulador de 'bokeh' que nos ha gustado bastante.

No tenemos carga inalámbrica, pero la marca incluye en la caja su cargador Super Dart de 65W para cargar los 4.500mAh del Realme GT en menos de 40 minutos. No hemos tenido queja en este aspecto.

El rendimiento general del dispositivo es increíblemente veloz. Todo ayuda a que la tan personalizable capa Realme UI 2.0 que está encima de Android 11 vaya como nunca. No podrá rivalizar con topes de gama como el Samsung S21 o el iPhone 12, pero cualquiera que haga un uso muy normal estará encantado con este rendimiento.

Si tenemos en cuenta su precio, las características que tiene, el diseño y cómo responde al día a día, el Realme GT es un smartphone que se postula como nuevo rey de la gama media, y que consolida a la marca en el mercado europeo, pero sobre todo en el español.

Realme GT: fecha de lanzamiento y precio

Ya disponible

Oferta de lanzamiento desde 399€

El Realme GT ya está disponible en España. Viene en tres colores diferentes: 'dash blue', 'dash silver' y 'racing yellow'; y su precio oficial es de 449€ (sin oferta de lanzamiento).

También puedes elegir dos variantes: la de 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento (que es la que vale 449€), o la de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento por 499€ durante los primeros días después del lanzamiento, pasando a 599€ como precio oficial.

La rebaja de 100€ en el modelo superior es bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un Snapdragon 888 con 12GB de RAM, por lo que te recomendamos que, después de leer este análisis, consideres comprar esta versión.

(Image credit: Future)

Diseño

Un diseño ya reconocible

Parte trasera de plástico

Fino y muy ligero

El Realme GT solo pesa 186g y es muy cómodo en las manos, con una parte trasera curvada que ayuda mucho al agarre, y el marco de metal ligeramente curvo también, que aporta cierta robustez y hace que no se sienta tan delicado.

Creemos que el color azul oscuro es el más sobrio de los tres, ya que el amarillo es demasiado para la mayoría, y el plata nos deja algo indiferentes, aunque para gustos, colores. Simplemente es algo a tener en cuenta: si puedes compararlos físicamente, mejor.

Lo que sí que difiere en el amarillo del resto de la gama es su acabado en piel sintética, mientras que en el azul y el plata tenemos plástico.

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

Por lo demás, el diseño es muy estándar. El puerto USB-C está centrado en la parte de abajo, junto con un altavoz a la derecha y... ¡sorpresa! hay una entrada de auriculares de 3,5mm. Apreciamos mucho que Realme lo haya incluido en un móvil de estas características. Los botones de volumen están en el lado izquierdo, mientras que el de bloqueo se mantiene en el derecho (saludos a Apple).

El sensor de huellas está en la pantalla, así que los marcos no quedan interrumpidos por nada más que lo esencial. Además, la cámara selfie está bastante bien integrada en un agujero en la parte superior izquierda, dejando el frontal bastante limpio.

En la parte de atrás está el módulo de cámaras rectangular en negro, y el color amarillo sigue una continua franja negra muy distintiva que no tenemos en los otros dos colores. Ya no vemos el 'dare to leap' de la marca, pero tampoco nos importa, puesto que pensamos que este diseño ya es característico de Realme.

En el color azul oscuro, la parte trasera tiene un conjunto de colores que le da mucha profundidad según como le venga la luz, pero también atrae bastante las huellas. Puedes usar la funda transparente que viene en la caja, y de hecho nosotros te lo recomendamos encarecidamente.

(Image credit: Future)

Pantalla

Pantalla de 6,4 pulgadas

Resolución 1080 x 2400

Super AMOLED de 120Hz

La pantalla del Realme GT es muy buena. Es un panel superAMOLED de 6,4 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 y un pico máximo de brillo de 1.000 nits. A cualquiera que se lo digas, sepa o no de tecnología, le parecerá impresionante, y así es. Es un gran tamaño y definición para ver contenido, y su tasa de refresco de 120Hz la hace fantástica para gaming también.

Bajo esa pantalla hay un sensor de huellas, el más rápido que hemos probado hasta ahora de un terminal en esta gama de precios. Está situado ligeramente más abajo que antes, y nos parece mejor sitio, ya que es más cómodo de pulsar.

No importa lo que estés haciendo, todo en la pantalla se ve increíble, y con una tasa de muestreo táctil de 360Hz (detecta tu dedo 360 veces por segundo), jugar en el Realme GT es mejor que hacerlo en cualquier otro dispositivo (excepto el Xiaomi Mi 11i, pero te gastarás más dinero).

(Image credit: Future)

Cámara

64MP + 8MP + 2MP en la parte trasera

Cámara selfie de 16MP

Software de IA bastante bueno

El Realme GT tiene un módulo de tres cámaras situado en la parte superior izquierda, y sobresale un poco. Este incluye un sensor principal de 64MP, un gran angular de 8MP y un sensor macro de 2MP. Combinados son bastante buenos, pero nos hubiera gustado que el sensor principal fuera el de 108MP que presentó la marca con el Realme 8 Pro.

Poder elegir el modo de 64MP por separado es de agradecer, pero no es lo único que tiene. Hay infinidad de modos fotográficos, estés en la situación y condiciones que estés.

En ocasiones nos ha hecho falta algo más de color en la cámara principal, pero no es un problema grave. Sí que creemos que las cámaras traseras pecan de tener demasiada definición, lo que se traduce en ruido en escenarios con poca luz, pero la balanza la equilibra el uso de IA y poder usar tantos modos diferentes.

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

El modo noche ofrece una iluminación bastante buena de la escena. Cuando fotografías cosas con mucho color como flores, los resultados son buenos, pero insistimos, con algo de ruido.

El modo macro también tiene su punto, asegurando que una foto aburrida deje de serlo, gracias al nivel de detalle que puede ofrecer este sensor.

El Realme GT graba vídeo 4K a 60fps con la cámara trasera y a 1080p con la delantera. Ambas tienen muy buena calidad.

El Realme GT tiene (como muchos otros) un modo de escena mejorada con IA, que funciona bastante mejor que en otros dispositivos con un precio similar, ya que no tuvimos demasiados problemas o no era demasiado evidente que se hiciera uso de él. Gran trabajo.

Especificaciones y rendimiento

Toda la potencia del último Snapdragon 888

8GB o 12GB de RAM con 128GB o 256GB de almacenamiento

Velocidades de vértigo en el uso habitual

El Realme GT es verdaderamente rápido. Desde que lo desbloqueas, el terminal responde instantáneamente, no deja tiempo ni para parpadear. Esa velocidad se mantiene abriendo apps, cambiando entre ellas, e incluso en juegos no muy exigentes.

Para los que sí exigen, el Realme GT tiene un modo gaming a juego con el nombre (se llama GT), que acelera el rendimiento del dispositivo, pero que sube la temperatura bastante. Eso sí, para que esto no ocurra muy a menudo, Realme ha mejorado la refrigeración del Snapdragon 888 con lo que ellos llaman 'VC cooling', que se supone que baja la temperatura del teléfono hasta un 50% o 15ºC.

En la pruebas de benchmark usando Geekbench 5, el Realme GT de 8GB de RAM sacó una puntuación multinúcleo de 3546 (el Samsung Galaxy S21 Ultra tiene 3176) y 1126 puntos en la de un solo núcleo (más del doble que el Xiaomi Mi 9T Pro). Desde luego no tenemos ninguna queja en este apartado, tratándose de un teléfono por debajo de los 500€.

(Image credit: Future)

De nuevo, pensamos que con la oferta de lanzamiento, el modelo de 12GB de RAM será todo lo que un gamer podría pedir, pero la versión básica ya es mucho mejor que teléfonos que actualmente rondan los 800€. Si necesitas más almacenamiento, ten en cuenta que no dispone de ranura microSD, por lo que tendrás que ir a por la versión de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

El Realme GT tiene 5G, por lo que está preparado para velocidades de datos acordes a las del móvil en sí, a pesar de que no haya llegado todavía a tu ciudad.

Batería

Batería de 4.500mAh

Carga súper rápida

Duración media

El Realme GT tiene una batería de 4.500mAh. No es la de 5.000mAh que encontramos en el Realme 8 Pro, pero entendemos que hay que recortar costes, así que han incluido un cargador de nada más y nada menos que 65W en la caja, para que no te tengas que preocupar de nada más que de tener un enchufe cerca.

Esta batería llegará al final del día un poco justa, en gran parte por culpa de su fantástica pantalla de 120Hz, y de si haces un uso intenso de redes sociales o juegos. A pesar de ello, este cargador Super Dart de 65W carga la batería de 0% a 100% en unos 40 minutos, y tendrás la mitad del tanque lleno en más o menos 15 minutos.

Para nosotros son cifras más que suficientes. Eso sí, ten en cuenta que el dispositivo no tiene carga inalámbrica, así que debes tener ese rápido cargador a mano si vas con el tiempo justo antes de salir de trabajar para tomarte algo por la noche. Es el pequeño precio a pagar.

¿Debería comprar el Realme GT?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Consumes mucho contenido

El Realme GT tiene un panel realmente espectacular, sobre todo si eres de las personas que usa Netflix a todas horas, se pasa la vida en Instagram o le gusta jugar bastante. Estarás más que satisfecho con esta pantalla.

Quieres lo último por menos dinero

Snapdragon 888, 8GB de RAM, pantalla de 120Hz, diseño fino y ligero... todo por 450€. Pocos hay que ofrezcan tantas especificaciones en un precio tan reducido. Si te gusta alguno de los colores que ofrece y te encaja el precio, no hace falta que busques más.

Eres un impaciente

A pesar de carecer de carga inalámbrica, el Realme GT viene con un cargador de 65W en la caja (no te lo tienes que comprar a parte). Así que si eres de los que les gusta tener siempre el móvil con más de un 80%, este es tu dispositivo.

No lo compres si...

Todavía te da igual el 5G

Si eres de los que todavía no tiene 5G en su ciudad, puede ser que el Realme GT no sea del todo emocionante, ya que el hecho de incluir esta conectividad, aumenta el precio del dispositivo.

Quieres un acabado más premium

Nos parece un diseño muy pulido, pero es cierto que el acabado en plástico no hace parecer al Realme GT del todo premium. Si quieres cristal o cerámica, tendrás que gastarte algo más de dinero.

Necesitas carga inalámbrica

Es increíblemente útil, pero demasiado caro para estar incluida en un teléfono con estos precios, ni siquiera el Samsung Galaxy A52 5G la tiene. Es algo que debes tener en cuenta si eres más inalámbrico.

Primer análisis: junio de 2021