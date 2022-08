OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: comparativa - ¿Cuál de los dos buques insignia deberías comprar?

El OnePlus 10T (opens in new tab) es un móvil con el que ya estábamos familiarizados incluso antes de su lanzamiento, ya que la compañía, tal y como suele hacer, nos llevaba dando avances ya desde unas semanas antes del lanzamiento, por lo que ya habían revelado muchas especificaciones y características de forma oficial.

Pero ahora que el teléfono ha sido presentado al completo, ya conocemos todos los detalles que nos faltaban, incluido su precio. Y resulta que el OnePlus 10T es un modelo curioso, ya que por un lado, algunas de sus especificaciones son mejores que las del OnePlus 10 Pro (opens in new tab), mientras que otras son peores. El precio tampoco es que sea muy distinto: a ver, se diferencian 200€ sí, pero los dos son de gama alta y no te costarán poco.

Por lo tanto, elegir entre estos dos móviles puede resultar algo complicado, y para ayudarte a decidir, hemos comparado el OnePlus 10T con el OnePlus 10 Pro, poniendo las especificaciones y características de cada uno frente a frente.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: precio y disponibilidad

El OnePlus 10T se pondrá la venta el 25 de agosto en España, y ya lo puedes reservar en la web de OnePlus (opens in new tab) (y a partir del 11 de agosto en Amazon). Su precio parte de 709€ para la variante con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, mientras que la variante superior, que tiene 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento, cuesta 819€.

Por otro lado, el OnePlus 10 Pro se puso a la venta en nuestro país el 5 de abril de 2022. La configuración básica cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y cuesta 909€, mientras que la superior, que viene con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, tiene un precio de 999€.

Como veis, la configuración superior del OnePlus 10T tiene más RAM que la del OnePlus 10 Pro (16GB frente a 12GB), mientras que si cogemos la variante básica de cada uno con la misma RAM y almacenamiento (8GB+128GB) podemos ver que el OnePlus 10T cuesta 200€ menos que el OnePlus 10 Pro. Eso sí, cabe señalar que en algunos vendedores puedes encontrar el OnePlus 10 Pro rebajado a día de hoy (por ejemplo en The Phone House (opens in new tab)).

El OnePlus 10T cuesta 200€ menos que el OnePlus 10 Pro en España (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: diseño

El OnePlus 10T y el OnePlus 10 Pro tienen un aspecto muy similar. Ambos cuentan con un gran módulo cuadrado de cámaras que sale del marco, y en ambos casos la parte trasera está ligeramente curvada, es de cristal, está protegida por Gorilla Glass 5, y cuenta con el logo de OnePlus adornando el centro de esta.

Las dimensiones de ambos móviles también son muy parecidas: el OnePlus 10T mide 163 x 75.37 x 8.75mm, mientras que el OnePlus 10 Pro tiene un tamaño de 163 x 73.9 x 8.6mm. Su peso tampoco difiere apenas, siendo el del 10T de 203.5g, frente a los 201g del 10 Pro.

Ahora bien, sí que encontramos algunas diferencias en el diseño. Para empezar, el OnePlus 10T está disponible en los colores "Moonstone Black" (negro) y "Jade Green" (verde), mientras que el OnePlus 10 Pro se vende en "Volcanic Black" y "Emerald Forest".

Vale, en ambos casos hablamos de negro y verde, pero el tono de estos es distinto, y también lo es el acabado. En especial en el caso del verde, el "Jade Green" del OnePlus 10T muestra un acabo reflectante en el que las huellas de tus dedos se quedan marcadas con mucha facilidad, mientras que el cristal anti-reflectante del "Esmerald Forest" del 10 Pro las repele de forma muy eficiente.

El OnePlus 10 Pro se parece al 10T (Image credit: Future)

Otra diferencia notable reside en el clásico interruptor de alertas de OnePlus. Resulta que en el caso del OnePlus 10T la compañía ha decidido eliminarlo, por lo que en vez de poder cambiar fácilmente entre modo silencio/sonido/vibración con ese botón, en el nuevo 10T tendrás que hacerlo a través del software (y cabe señalar que la opción para hacer esto no es tan intuitiva como en otros móviles Android).

Ahora bien, la mayor diferencia a nivel estético en el diseño la encontramos por delante, ya que la cámara selfie del OnePlus 10T está situada en la parte superior centrada de la pantalla, mientras que en el OnePlus 10 Pro está en la esquina superior izquierda.

Por cierto, hablando de la pantalla, aquí encontramos también algunas diferencias notables, vamos a hablar de ellas.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: pantalla

Una de las mayores diferencias entre las pantallas de estos dos teléfonos es que el OnePlus 10T tiene una pantalla plana, mientras que la del OnePlus 10 Pro tiene los bordes curvados.

Además, la resolución de la del 10T no es tan alta como la del 10 Pro, y eso que tienen el mismo tamaño: en ambos casos es de 6.7 pulgadas, y la resolución del nuevo OnePlus 10T es de 1080 x 2412, frente a las 1440 x 2560 del OnePlus 10 Pro.

Eso significa que la pantalla del OnePlus 10 Pro ofrece unos 525 ppp (píxeles por pulgada) y la del OnePlus 10T 394 ppp. Eso sí, en el uso general del dispositivo no mucha gente notará la diferencia.

El OnePlus 10T tiene una pantalla plana (Image credit: Future)

El resto de las especificaciones de las pantallas de ambos móviles son muy similares: una AMOLED con tasa de refresco variable de 120Hz, soporte para HDR10+ y un lector de huellas dactilares incrustado.

También en los dos casos la pantalla está protegida, pero en el caso del OnePlus 10 Pro tenemos Gorilla Glass Victus, que es la versión más nueva y resistente de este cristal, mientras que el OnePlus 10T se queda Gorilla Glass 5, que tiene algo más de tiempo.

La pantalla del OnePlus 10 Pro es más nítida y es curvada (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: cámaras

Bueno, pues vamos con una de los áreas que más marca la diferencia entre ambos teléfonos.

En ambos casos hay un módulo con tres cámaras en la parte trasera, pero los sensores son muy distintos. El OnePlus 10T cuenta con una cámara principal de 50MP con apertura f/1.8, una ultra gran angular de 8MP f/2.2 y una cámara macro de 2MP.

Este es un conjunto de cámaras que esperaríamos encontrar más bien en un móvil de gama media, y mas teniendo en cuenta que el sensor principal es un Sony IMX766, que se usa normalmente en dispositivos más económicos.

Por otro lado, el OnePlus 10 Pro cuenta con el sensor principal Sony IMX789 de 48MP y apertura f/1.8 (que es uno exclusivo de OnePlus y sus compañías hermanas). Además, encontramos un ultra gran angular de 50MP f/2.2 y un teleobjetivo de 8MP f/2.4 que permite zoom óptico a 3.3x.

El OnePlus 10T tiene un sistema de cámaras peor (Image credit: Future)

Por lo tanto, como es obvio, el OnePlus 10 Pro tiene una gran ventaja cuando se trata de hacer zoom, ya el 10T no tiene teleobjetivo, pero además, sobre el papel las otras cámaras también deberían ser mejores.

Os recordamos que como siempre decimos, la cantidad de megapíxeles no es lo más importante a la hora de establecer la calidad de una cámara, y este caso, la principal de 50MP del OnePlus 10T es peor que la de 48MP del OnePlus 10 Pro.

Respecto a las cámaras selfie, el OnePlus 10 Pro tiene una de 32MP y el OnePlus 10T Pro una de 16MP, por lo que una vez más, el Pro sale ganando (aunque como acabamos de decir los megapíxeles no lo son todo).

En definitiva: las cámaras del OnePlus 10 Pro son mejores que las del OnePlus 10T.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: especificaciones y rendimiento

Como habéis visto hasta ahora, en la mayoría de los aspectos el modelo Pro supera al 10T, pero en ese caso el OnePlus 10T sale ganando, ya que equipa el chip Snapdragon 8+ Gen 1, que es una versión mejorada del Snapdragon 8 Gen 1 que tiene el OnePlus 10 Pro.

Además, el nuevo 10T también está disponible con más RAM, ya que ofrece hasta 16GB mientras que el máximo del OnePlus 10 Pro es 12GB.

Ahora bien, estas diferencias probablemente no se noten mucho en la práctica, ya que en ambos casos estamos ante especificaciones realmente buenas, pero sea como sea, si lo que quieres es comprarte el móvil más potente de estos dos, entonces el OnePlus 10T es el idóneo para ti.

El software de los dos teléfonos también es el mismo: ambos ejecutan OxygenOS 12.1 (basado en Android 12 (opens in new tab)), y en los dos casos recibirán la actualización a OxygenOS 13 sobre Android 13 (opens in new tab) una vez que esté disponible (aunque cabe señalar que la compañía ha afirmado que el OnePlus 10 Pro recibirá la actualización antes).

Los dos móviles cuentan con conectividad 5G.

El OnePlus 10 Pro es menos potente que el 10T (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: duración de la batería

¿Qué tal si hablamos de un aspecto en el que nos ha decepcionado el OnePlus 10T?

El nuevo OnePlus 10T tiene una batería de 4.800mAh. Esa capacidad, aunque no es nada de otro mundo, en realidad debería ser más que suficiente, pero resulta que cuando hemos puesto a prueba el teléfono nos han parecido que la duración de la batería es muy pobre, ya que apenas aguanta un día entero de uso normal.

La buena noticia es que soporta una carga rapidísima de 150W, que según OnePlus permite cargar la batería al completo en tan solo 19 minutos.

En comparación, el OnePlus 10 Pro tiene una batería de 5.000mAh, que ofrece una duración mejor que la del 10T. Eso sí, la velocidad de carga es más lenta, aunque igualmente rápida: 80W que te permiten cargar la batería al completo en media hora (solo tarda 10 minutos más que el 10T).

El OnePlus 10T se carga muy rápido (Image credit: Future)

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: conclusión

Francamente, creemos que el OnePlus 10 Pro ofrece una experiencia general mucho más equilibrada y mejor. Claro que también cuesta 200€ más que el 10T, lo cual es algo a tener en cuenta.

Fijándonos solo en las especificaciones, elegir entre el OnePlus 10T y el OnePlus 10 Pro podría reducirse a que decidas a qué aspectos les das prioridad en un móvil. Si quieres comprarte el que se más potente y ofrezca el mayor rendimiento, además del que puedas cargar más rápido, entonces el OnePlus 10T es el modelo que deberías escoger: su procesador es el mejor que hay en el mercado ahora mismo, puedes optar por 16GB de RAM y la velocidad de carga de 150W es increíble.

Ahora bien, el OnePlus 10 Pro también tiene un chip con el que vas sobrado, la RAM es más que suficiente y su carga es igualmente muy rápida. Por mucho que el OnePlus 10T le supere en esos aspectos, el Pro te ofrecerá una experiencia fantástica en general, y supera al 10T tanto en la calidad de la pantalla, como en la de las cámaras. Y bueno, no olvidemos las escasa duración de batería del OnePlus 10T.

Eso quiere decir que los aspectos que más impacto tienen en el día a día, son claramente superiores en el OnePlus 10 Pro. Aunque como hemos dicho, te costará más dinero (ninguno de los dos se puede considerar asequible como un gama media).

No podemos dar un veredicto definitivo hasta que hayamos analizado el OnePlus 10T en profundidad durante más tiempo, pero de momento, por lo que vemos sobre el papel y por lo hemos podido comprobar hasta ahora, el OnePlus 10 Pro es claramente mejor, y si encima lo puedes encontrar en oferta, estarás haciendo una gran compra.