iPadOS 16: todo lo que necesitas saber sobre el nuevo sistema para el iPad

Si tienes un iPad (opens in new tab)reciente, querrás conocer las novedades que te esperan con iPadOS 16, ya que es la próxima versión del sistema del iPad de Apple, y llegará a la mayoría de los modelos a finales de año.

Esta nueva versión de iPadOS fue presentada en la conferencia WWDC 2022 (opens in new tab) de Apple, que es donde la compañía muestra sus nuevos sistemas operativos. Este año, además de iPadOS 16, han anunciado iOS 16 (opens in new tab) (que es la actualización más grande de todas), watchOS 9 (opens in new tab) y macOS Ventura (opens in new tab).

iPadOS 16 es la cuarta generación del sistema operativo para tablets desde que Apple desarrolló este software específico (antes las tablets ejecutaban el de los móviles, iOS). Pero eso no quita que iPadOS 16 tenga muchas características en común con iOS 16.

Las actualizaciones incluyen herramientas de colaboración mejoradas y nuevas funciones para que la experiencia del iPad se acerque más a la de trabajar con un ordenador.

A continuación encontrarás todas las características que Apple ha anunciado, así como los detalles sobre cuándo iPadOS 16 llegará a los iPad, y qué modelos recibirán la actualización.

iPadOS 16: fecha de lanzamiento

La beta para desarrolladores de iPadOS 16 ya está disponible, y la beta pública se lanzará en julio, pero el despliegue completo del nuevo sistema operativo será a finales de este año. Según Apple, iPadOS 16 llegará a los iPads compatibles en "otoño", y esperamos que eso sea alrededor de septiembre.

(Image credit: Apple)

iPadOS 16: compatibilidad

Ahora la gran pregunta es, ¿qué iPads se podrán actualizar a iPadOS 16? Esta es la lista oficial que la compañía ha proporcionado.

Nota: si necesitas comprobar qué iPad tienes, entra en Ajustes, selecciona la opción Acerca de y luego busca el Nombre del modelo.

iPad (5ª generación o posterior)

iPad Mini (5ª generación o posterior)

iPad Air (3ª generación o posterior)

iPad Pro (todos los modelos)

iPadOS 16: funciones y características

A continuación vamos a repasar todas las novedades que querrás conocer sobre iPadOS 16:

iPadOS 16: funciones prestadas

Muchas de las funciones de iPadOS 16 son en realidad características de iOS 16. Esto incluye los cambios en la pantalla de bloqueo que te dan más control sobre las notificaciones y otras opciones de personalización.

Otra de las funciones tiene que ver con la app Mapas de Apple: podrás crear una ruta en la aplicación desde tu iPad y luego enviarla a tu iPhone, de esta forma, podrás planificar un viaje más fácilmente en una pantalla grande antes de verlo en la más pequeña de tu móvil.

iPadOS 16 también cuenta con algunas funciones procedentes de macOS, como un cambio en la aplicación Mail para el correo electrónico. Ahora podrás programar los correos electrónicos para que se envíen a una hora determinada, deshacer el envío de un correo que acabas de enviar y establecer recordatorios para los correos que no quieres responder de inmediato.

La nueva app de Tiempo también llegará al iPad, si es algo que usas, te gustará verlo en esa pantalla más grande de tu tablet.

Otra novedad que llega al iPad es el Modo de Referencia, que está diseñado para mantener los colores de la pantalla del iPad sincronizados con los de los monitores y otras pantallas.

(Image credit: Future)

iPadOS 16: herramientas de colaboración

La nueva actualización del iPad se centra mucho en mejorar las herramientas de colaboración.

Con iPadOS 16, cuando compartas un documento (desde determinadas aplicaciones) con tus amigos o compañeros de trabajo, compartirás el documento real, en lugar de una copia del mismo, lo que facilita que los colaboradores puedan realizar ediciones juntos sobre el mismo documento.

También puedes utilizar FaceTime para trabajar con otras personas, compartiendo enlaces y archivos a través de la plataforma de videollamadas. Entre otras cosas, esto debería facilitar el uso de la nueva función Freeform, de la que hablaremos más adelante.

iPadOS 16: ahora se parece más a un ordenador

Apple por fin va a hacer que iPadOS e iOS se diferencien de forma más clara, por lo que usar un iPad ya no deberían sentirse como estar usando un iPhone de gran tamaño.

Para ello, un modo clave de macOS llamado Organizador Visual llega a iPadOS, y ofrece una funcionalidad similar a la de un ordenador: puedes tener ventanas superpuestas, mover todas las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano a un lado para verlas en una sola lista y cambiar el tamaño de las ventanas.

Sin embargo, esta funcionalidad solo estará disponible en los iPad que equipen el chip M1, por lo que si compraste tu iPad Pro antes del 2022, no podrás aprovechar esta novedad.

Apple también ha prometido actualizar más aplicaciones para que se parezcan más a las de un ordenador, aunque esto parece implicar muchísimos pequeños cambios, como por ejemplo, implementar diferentes formas de listar archivos o ver carpetas, en lugar de un solo gran cambio.

Gracias al Organizador Visual, conocido en inglés como Stage Manager, por fin puedes conectar tu iPad a un monitor externo. Esto te permitirá ver aplicaciones distintas en tu iPad y en el monitor externo, por lo que, por ejemplo, puedes estar escribiendo un documento en la pantalla de tu iPad, mientras ves fotos en la pantalla adicional.

(Image credit: Apple)

iPadOS 16: la app Freeform

Han anunciado una nueva aplicación llamada FreeForm, que llegará a iPadOS 16 y a macOS Ventura (opens in new tab)a finales de año. Se trata básicamente de un tablero conjunto, o una versión compartida de la aplicación Notas, para que varios usuarios puedan dibujar y anotar ideas. También te permite compartir archivos y añadir enlaces, documentos, vídeos y audios.

En su presentación, Apple mostró a mucha gente dibujando montones de mapas mentales diferentes con notas adhesivas, líneas de colores y anotaciones, y se resaltó que el Apple Pencil resultará muy útil.

iPadOS 16: juegos

Después de detallar primero en la presentación la capacidad gaming del Mac, Apple reveló que el iPad también tendrá muchas de esas características.

Esto incluye una función llamada Metal 3, que aumenta automáticamente el escalado del juego (básicamente aumentando la velocidad de fotogramas y la resolución), y debería hacer que los juegos de iPadOS se puedan ver más como una alternativa a jugar en una consola, al verse más fluidos y con mejores gráficos.

Esto también significa que juegos que antes eran exclusivos de PC y Steam Deck (opens in new tab) llegarán a las plataformas de Apple, y No Mans Sky llegará a iPad y macOS más avanzado el 2022.

El Game Center tendrá un nuevo panel con el que podrás ver lo que hacen tus amigos: es similar a las funciones que existen en muchas otras plataformas de juegos como Xbox Live y PlayStation Network, y podrás ver, por ejemplo, si alguien consigue un logro en un juego, o si ha pasado 20 horas jugando a un determinado título.

Por último, ahora es más fácil compartir enlaces con tus amigos para que se puedan unir a ti en un juego multijugador.