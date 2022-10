Nuevo iPad Pro 2022: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones y características

El nuevo iPad Pro (2022) de Apple ya ha llegado, y equipa el mismo chip M2 que encontramos en los portátiles Macbook. Más allá de eso, no hay muchas más mejoras notables: las cámaras son las mismas que el año pasado y también el diseño en general. Sin embargo, ese chip M2 debería proporcionar mucha potencia para las capacidades multipantalla y multitarea que vienen con el nuevo sistema iPad OS 16.1.

Además del nuevo chip M2, el iPad Pro (2022) puede hacer más cosas con el Apple Pencil 2 que antes. La tablet es capaz de detectar si el lápiz óptico está a menos de 12mm de la pantalla, y reaccionar en consecuencia. Esto se traduce en capacidades avanzadas para aplicaciones de arte y dibujo, pero también novedades para la interfaz y la introducción de texto.

Los nuevos modelos de iPad Pro (2022) vienen con importantes mejoras en la conectividad. Son compatibles con Wi-Fi 6E, un tipo rápido de Wi-Fi 6 que utiliza su propia banda de radio solo para los dispositivos compatibles. También hay nuevas bandas de radio para la compatibilidad con 5G, lo que lo hace al nuevo iPad Pro más compatible con las redes 5G de todo el mundo.

El iPad Pro (2021) fue una de nuestras tablet favoritas del año pasado, ya que todos los modelos Pro ofrecen mucha potencia y pantallas fantásticas. Todavía no hemos tenido la oportunidad de analizar el nuevo iPad Pro, pero si la compañía sigue con su racha ganadora, la versión de 2022 podría convertirse en una de las mejores tablets de 2022.

La mayoría de las nuevas actualizaciones y características están orientadas a hacer del iPad Pro (2022) un sustituto aún mejor de los portátiles. A Apple no le queda otra que darlo todo en este campo, ya que, entre otras cosas, tiene una fuerte competencia por parte de Samsung con su Galaxy Tab S8 Ultra.

Haremos nuestro análisis en profundidad del nuevo iPad Pro (2022) dentro de poco, y mientras tanto, a continuación te dejamos toda la información que nos ha dado Apple.

Últimas noticias Apple por fin ha lanzado el nuevo iPad Pro (2022) y el nuevo iPad básico (2022), y ya se pueden reservar. Se pondrán a la venta el 26 de octubre.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la sexta generación de tablets de Apple diseñadas para profesionales

De la sexta generación de tablets de Apple diseñadas para profesionales ¿Cuándo saldrá a la venta? El 26 de octubre, pero ya se puede reservar

El 26 de octubre, pero ya se puede reservar ¿Cuánto cuesta? Parte 1.049€, y a partir de ahí sube hasta 3.024€

iPad Pro (2022): precio y disponibilidad

Apple no ha celebrado un gran evento dándole bombo al lanzamiento de su nuevo iPad Pro (2022), tan solo hubo un tuit del CEO Tim Cook y luego un anuncio unas horas después. Francamente, este tipo de lanzamiento encaja con los nuevos modelos, ya que son más bien una actualización interna y silenciosa que una gran mejora respecto a los modelos de años anteriores.

El nuevo iPad Pro de 11 pulgadas parte de 1.049€ si optas por la variante con solo Wi-Fi, o 1.249€ si lo quieres con 5G.

Por otro lado, el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas, que tiene una pantalla de mayor calidad que el de 11 pulgadas, te costará un mínimo de 1.449€, o 1.649€ con conectividad 5G.

Además de elegir entre 11 y 12,9 pulgadas, puedes elegir distintas capacidades de almacenamiento y cuanto más elijas, más sube de precio, alcanzando hasta 3.024€, ni más ni menos. Las opciones disponibles son 128GB, 256GB, 512GB, 1TB y 2TB de almacenamiento.

El nuevo iPad Pro (2022), al igual que el nuevo iPad básico, ya se puede reservar, y se pondrá a la venta el 26 de octubre.

iPad Pro 2022: especificaciones y características

La actualización más significativa del iPad Pro (2022) la encontramos en el chip Apple M2 que lleva en su interior, el mismo que llevan los portátiles Macbook y Macbook Pro de la compañía. En otras palabras, el iPad se parece mucho más a un portátil que a un iPhone; es un ordenador en toda regla, si nos fijamos en su interior. Apple dice que el nuevo chip será un 15% más rápido en los núcleos de procesamiento, pero eso no es suficiente para expresar las mejoras que trae.

El nuevo chip M2 del iPad Pro tiene un motor multimedia mejorado. Esto significa que podrás reproducir formatos de vídeo y audio más complejos y de mayor resolución, incluidas las grabaciones de vídeo Apple ProRes.

También cuenta con un procesamiento de imagen mejorado, y será el primer iPad con cámaras capaces de grabar vídeos en formato Apple ProRes. Apple ha señalado que es el único dispositivo capaz de grabar un vídeo ProRes, editarlo y luego publicarlo.

Por lo demás, las cámaras en sí mismas no han recibido mejoras respecto al año pasado. Eso quiere decir que cuenta con la misma cámara principal de 12MP y una ultra gran angular de 10MP, mientras que por delante, hay una cámara selfie TrueDepth de 12MP.

De hecho, no parece haber ninguna otra actualización real de hardware, más allá de las nuevas formas en que el iPad Pro puede interactuar con el Apple Pencil 2. La pantalla puede detectar si el Pencil 2 está cerca, a menos de 12mm, lo que permitirá a los desarrolladores crear interacciones cuando el lápiz esté suspendido encima de la pantalla.

Esto es sobre todo aplicable a las apps de arte y diseño, pero Apple también mostró cómo se utilizarán las funciones de "puntero flotante" en todo el sistema operativo. Por ejemplo, al pasar el ratón por encima de un cuadro de texto, este se expandirá, permitiendo escribir con el lápiz. Por otro lado, el nuevo iPad Pro (2022) tiene un rendimiento mejorado a la hora de reconocer la escritura a mano.

iPad Pro 2022: diseño y pantalla

Apple no ha cambiado el aspecto del iPad Pro (2022) este año, y eso nos parece bien, aunque tal vez nos hubiera gustado ver algunas otras opciones de color más allá del plata y el gris espacial.

Tanto el iPad Pro (2022) de 11 pulgadas como el de 12,9 pulgadas cuentan con el conector magnético para los periféricos en el lateral, así como con un puerto USB-C con capacidad Thunderbolt 4. Para el audio, hay dos altavoces en la parte superior y dos altavoces en la parte inferior.

Los modelos con conexión celular cuentan con una ranura para la tarjeta SIM.

Si compras el iPad Pro más grande de 12,9 pulgadas, podrás disfrutar de una pantalla mejor que la del modelo más pequeño de 11 pulgadas. Ambas tienen una densidad de píxeles de 264ppp, pero la resolución de la pantalla más pequeña es de 2388 x 1668 píxeles, y la de la más grande 2732 x 2048 píxeles, pero esa no es la mayor diferencia.

La pantalla de 12,9 pulgadas utiliza la tecnología XDR de Apple de retroiluminación mini-LED, con atenuación local completa. Esto significa que la pantalla IPS se verá y funcionará más como una pantalla OLED, con un contraste muy alto y un color excelente. De hecho, Apple cuenta con funciones especiales en el sistema iPad OS 16 para poder utilizar el iPad Pro de 12,9 pulgadas como pantalla de referencia de color para trabajos de publicación.

iPad Pro 2022: cámaras y batería

Aunque, como hemos comentado antes, las cámaras del iPad Pro (2022) no han recibido una actualización real este año, las habilidades de videografía de la tablet han mejorado notablemente, gracias al nuevo chip M2 de Apple.

La cámara principal sigue siendo de 12MP, con una cámara ultra gran angular de 10MP al lado. En la parte delantera hay una cámara selfie TrueDepth de 12MP que permite el desbloqueo facial.

En el chip M2, Apple ha añadido codificación y decodificación acelerada por hardware para una variedad de formatos de vídeo, incluido el vídeo ProRes. El nuevo iPad Pro es el primer iPad que puede grabar vídeo en compresión ProRes hasta una resolución de 4K a 30 fps.

Cabe señalar que si compras la opción de almacenamiento más baja, de 128GB, Apple no te dejará grabar en 4K, ya que el límite estará en 1080p Full HD. Es una pena, pero lo cierto es que a unos 7GB por minuto cuando grabas en 4K, te quedarías sin espacio muy rápidamente. El iPhone 14 Pro tiene la misma limitación.

En definitiva, aunque la cámara no ha recibido una actualización de hardware, el iPad Pro es ahora un dispositivo de edición de vídeo mucho más capaz, incluso para grabar.

En cuanto a la duración de la batería, Apple afirma que el iPad Pro (2022) durará hasta 10 horas si se navega por la web o se ve un vídeo a través de Wi-Fi, y 9 horas con conectividad móvil. El modelo de 11 pulgadas cuenta con una batería de 28,65 Wh (vatios-hora), mientras que el iPad Pro más grande de 12,9 pulgadas tiene una de 40,88 Wh.