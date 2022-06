El casco de RA/RV de Apple podría llegar mucho antes de lo esperado

Se habla mucho sobre el próximo casco de RA/RV de Apple, y los rumores no van a parar. Ahora, uno de los principales analistas de Apple ha afirmado que el dispositivo podría ser presentado ya en enero de 2023.

En una nota de la industria vista por 9to5Mac (opens in new tab), el habitualmente fiable Ming-Chi Kuo ha predicho que es "probable" que el nuevo hardware de realidad aumentada y realidad virtual se anuncie en enero de 2023. Eso sí, también ha dicho que es posible que no salga a la venta para los consumidores al mismo tiempo.

En su momento se habló de que el casco de Apple podría presentarse en algún momento del 2022, pero los rumores más recientes hablaban más bien de un lanzamiento en 2023, ya que al parecer, Apple sigue refinando la tecnología y perfeccionándola para un lanzamiento completo.

El producto de Apple más complicado de la historia

En su nota, Kuo ha descrito el caso de RA/RV como "el producto más complicado que Apple haya diseñado nunca" y añadió que "sería un punto de inflexión en la industria de los cascos". Por otro lado, también se habla de que Meta podría empezar a gastar menos en hardware de realidad virtual.

"Aunque Apple ha reiterado repetidamente su enfoque en la RA, creo que el enfoque RA/RM de Apple podría ofrecer una excelente experiencia inmersiva", ha dicho Kuo (opens in new tab). "Por lo tanto, el lanzamiento del casco RA/RM de Apple impulsará todavía más la demanda de juegos inmersivos y el entretenimiento multimedia".

A principios de esta semana, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo que "no podría estar más entusiasmado con las oportunidades" de la realidad aumentada y la realidad virtual, y que cualquier futuro producto debería "poner al ser humano en el centro" para tener éxito.

Qué es lo que creemos saber hasta ahora

Los ejecutivos de Apple llevan tiempo hablando de las posibilidades que ofrece la realidad aumentada o RA, que consiste en añadir elementos digitales al mundo real. Se rumorea que Apple está trabajando actualmente en unas gafas de RA (con aspecto de gafas tradicionales), y a esas de momento se las llama "Apple Glasses (opens in new tab)".

Por otro lado, se cree que la compañía está preparando un dispositivo más completo (y caro), que es del que habla Ming-Chi Kuo. Al parecer, combina la RA con la realidad virtual o RV, es decir, ofrece mundos digitales más o menos cerrados, tal y como hemos visto en productos como el Oculus Quest 2 (opens in new tab).

Esta combinación de RA y RV, a la que también llamamos realidad mixta o RM, parece que será lo que veamos en el próximo gran dispositivo de Apple. Los rumores dicen que contará con los mismos chips M1 que encontramos en los portátiles y las tablets de la compañía, y que el sistema que ejecutará será uno nuevo llamado realityOS (opens in new tab).

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que este casco de RA/RV de Apple será un dispositivo premium que costará mucho dinero (opens in new tab), tal vez alrededor de unos 3.000 dólares, lo que convertido a euros son unos 2.838€. Sea como sea, a ver si con un poco de suerte ya no tenemos que esperar mucho más para averiguarlo.