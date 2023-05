Siguen los rumores de que el casco de realidad virtual de Apple se lanzará en la WWDC de junio

Llevamos mucho tiempo esperando el casco de realidad virtual de Apple (opens in new tab), pero las últimas informaciones no oficiales apuntan a que el dispositivo se presentará por fin en junio, durante la WWDC 2023 (opens in new tab) (Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple).

La información procede de fuentes consultadas por el Wall Street Journal (opens in new tab) (y compartido por 9to5Mac (opens in new tab)), pero el artículo también señala que Apple "prevé problemas de producción": el casco no saldrá a la venta hasta finales de año y la producción en masa no comenzará hasta diciembre.

Rumores anteriores sugerían que Apple no iba a llegar a tiempo para poder presentar el nuevo dispositivo en la WWDC 2023 (que se celebra el 5 de junio), pero ahora parece que por fin veremos el gran anuncio, aunque habrá que esperar para tener el dispositivos en las manos.

Dando peso a rumores anteriores

El Wall Street Journal reitera muchas de las filtraciones que ya habíamos escuchado antes (opens in new tab): compatibilidad con mundos cerrados de realidad virtual (RV), interacciones de realidad aumentada (RA) con el mundo real, una batería externa y un diseño similar al de unas gafas de esquiar.

También se vuelve a mencionar su elevado precio, que al parecer rondará los 3.000 dólares. Es improbable que estos auriculares se vendan al mismo ritmo que el iPhone y el iPad, pero nunca se sabe.

Al menos, Apple parece comprometida con esta tecnología, aunque haya tardado en lanzar su primer producto: según fuentes fiables, se prevén más cascos de realidad aumentada y realidad virtual en los próximos años, que podrían llegar a precios más asequibles.

Un nuevo movimiento arriesgado de Apple

Meta ya lleva varias versiones de su dispositivo de realidad virtual, mientras que otras empresas como HTC también fabrican este tipo de cascos, entonces... ¿por qué Apple está tardando tanto en lanzar un producto así? Los rumores sobre la entrada de Apple en el sector de la realidad aumentada o la realidad virtual llevan rondando desde hace bastantes años.

Está claro que Tim Cook y su equipo quieren acertar con la tecnología y no lanzar algo que esté por debajo de ciertos estándares de calidad típicos de la compañía; Apple es conocida por pulir bien sus nuevos productos antes de lanzarlos. Cuando por fin se lance el casco de RV, es de esperar que sea impresionante y fiable, aunque sea carísimo.

Sin embargo, para Apple es un mercado interesante al que expandirse, y algo arriesgado. Es justo decir que la realidad aumentada y la realidad virtual aún no se han generalizado en el mercado, así que ahora que Apple se va a unir a este juego, vamos a averiguar si realmente este tipo de tecnología (opens in new tab)le interesa a alguien. Lo cierto es que es posible que siga siendo una tecnología de nicho.

Parte del problema es que no existe una aplicación o un juego realmente destacable para la realidad aumentada o la realidad virtual; algo que convierta a estos cascos en una compra obligada. Tal vez la potente biblioteca de software que Apple puede ofrecer marque la diferencia en este sentido: por ejemplo, podríamos ver Final Cut Pro y Logic Pro en el casco cuando llegue.