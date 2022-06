LG Gram 17 (2021): análisis

Análisis en dos minutos:

El LG Gram 17 (2021) es la última versión de 17 pulgadas de esta fantástica línea de portátiles enfocados en la productividad, que se centran en ser lo más ligeros posible. Gracias a los procesadores móviles de 11ª generación de Intel, el LG Gram 17 (2021) te permite ser realmente productivo, permitiéndote trabajar en multitarea de forma fluida y sin complicaciones.

El LG Gram 17 (2021) no es que tenga un estilo precioso que te vaya a dejar sin habla, pero es pura funcionalidad, y por eso es uno de los mejores portátiles (opens in new tab) para trabajar del mercado. Siempre y cuando puedas pagarlo, claro.

Lo primero que te va a sorprender cuando tengas el LG Gram 17 (2021) en tus manos es lo ligero que es, y más todavía teniendo en cuenta que tiene una pantalla de 17 pulgadas. Tiene un peso de tan solo 1.35Kg,

La ligereza del LG Gram 17 (2021) es sin lugar a dudas uno de sus mayores puntos de venta. Es uno de los portátiles más fácilmente transportables del mercado. Esto es algo muy importante que no hay que infravalorar, ya que podría significar el fin de los portátiles más pesados, que añaden demasiado peso a tu espalda cada vez que viajas al trabajo o a donde sea.

El ligero peso del portátil combina perfectamente con su rapidez. Gracias a la potencia de procesamiento de los procesadores de Intel de 11ª generación, el LG Gram 17 (2021) arranca de forma rapidísima, permitiéndote comenzar a trabajar con él de forma casi inmediata, sin hacerte perder el tiempo.

Que un portátil arranque de forma tan rápida, suele ser un indicativo del rendimiento que te ofrecerá, y está claro que el LG Gram 17 (2021) también se esfuerza en ese aspecto. Incluso con el modo de energía "equilibrado" (sin necesidad de usar el de alto rendimiento), la tecnología de Intel no tiene problemas para cargar los programas rápidamente y mantener un rendimiento sólido incluso cuando se ejecutan varias tareas simultáneamente. Por supuesto, esto se extiende a los navegadores, por muchas pestañas que tengas abiertas.

Otro aspecto en el que el LG Gram 17 (2021) destaca de forma impresionante es en la magnífica duración de su batería. Esto no es nada nuevo para la serie LG Gram, pero este último modelo va más allá todavía que sus predecesores, con una duración de casi 14 horas. En otras palabras, el LG Gram 17 (2021) te durará un día completo de trabajo y algo más.

Como habrás imaginado, toda esta fantástica tecnología tiene un precio, y al igual que los otros modelos de la serie, el LG Gram 17 (2021) no es barato. Es un portátil impresionante sin ninguna duda, pero su elevado precio impide que esté al alcance de un gran número de consumidores.

LG Gram 17 (2021): precio y disponibilidad

Ficha de especificaciones: Esta es la configuración del LG Gram 17 (2021) que hemos puesto a prueba en TechRadar: CPU: 2.8GHz Intel Core i7-1165G7 (4-núcleos, 12MB Intel Smart Cache, hasta 4.7GHz con Turbo Boost)

Gráfica: Intel Iris Xe (integrada)

RAM: 16GB

Pantalla: 2560 x 1600 WQXGA LCD

Almacenamiento: 1TB SSD

Puertos: 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x HDMI, 2 x USB 3.2, 1 x ranura microSD, 1 x jack audio

Conectividad: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

Cámara: 720p webcam

Peso: 1.35 kg

Dimensiones: 381 x 261 x 17.78mm

El LG Gram 17 (2021) parte de 1.749€ en España, y se puso a la venta en abril de 2021, junto con los modelos de la misma línea de LG de 14 y 16 pulgadas.

El LG Gram 17 equipa el procesador Intel Core i7-1165G7 CPU, y viene acompañado de hasta 32GB de RAM (integrada en placa) y hasta 1TB M.2 de almacenamiento. Además, el equipo viene con otra ranura M.2 para que puedas ampliar hasta 4TB esa capacidad.

Si por lo que sea prefieres que tu portátil sea un poco más pequeño, o quiere gastar un poco menos, recuerda que también está el LG Gram 16, que parte de 1.499€, y el LG Gram 14, que parte de 1.299€.

LG Gram 17 (2021): diseño

Como hemos comentado antes, el LG Gram 17 (2021) es sorprendentemente ligero. Es realmente lo primero que llama la atención cuando sacas el portátil de su caja.

Te podemos decir que su peso es de tan solo 1,35 kg, pero no serás plenamente consciente del logro que supone esto hasta que tengas el portátil en tus manos. Por eso, el LG Gram 17 (2021) es uno de los portátiles de 17 pulgadas más ligeros del mercado. Otros portátiles centrados en la productividad se quedan muy lejos de esa cifra; por ejemplo, el Gigabyte Aero 17 pesa casi el doble, 2,49Kg.

Pasando a hablar de las dimensiones, el LG Gram 17 (2021) mide 381 x 261 x 17.78mm. Si bien la pantalla más grande le resta un pelín de portabilidad frente a sus homólogos de 14 y 16 pulgadas, el portátil es impresionantemente fino, y hace que el LG Gram 17 no abulte casi nada, más allá de sus 17 pulgadas, claro. Pero si quieres un portátil de este tamaño, muy pocos modelos hay que consigan esto.

Tal vez te estés preguntando si esa ligereza supone una reducción en la durabilidad del dispositivo. Al fin y al cabo, los portátiles más robustos pueden dar una tranquilidad adicional a los usuarios a la hora de evitar daños accidentales. Sin embargo, el LG Gram 17 (2021) es impresionantemente robusto, ya que cuenta con un cuerpo completamente metálico que es resistente a las caídas, al polvo y a otras formas comunes de desgaste.

Hablemos de otros aspectos del diseño. Para aquellos que le den mucha importancia a la cantidad de puertos que tenga un portátil, se alegrarán de saber que el LG Gram 17 (2021) cuenta con dos puertos USB Tipo-C con Thunderbolt 4 integrado para alimentar el portátil y cargar la batería, además de un puerto HDMI (que permite conectar el portátil a otras pantallas) y un conector de audio.

Pero la cosa no queda ahí. En el lado derecho del portátil encontrarás dos puertos USB Tipo-A (Gen 3.2) y una ranura microSD para tarjetas de memoria. En definitiva, el LG Gram 17 ofrece a los usuarios una gran cantidad de opciones a la hora de introducir dispositivos de almacenamiento portátiles, así como para conectar dispositivos como teléfonos o tablets para cargar su batería o transferir archivos.

Al abrir el LG Gram 17 (2021), su estilo y su apariencia no es algo que te vaya a dejar pasmado. De hecho, es bastante discreto. Estéticamente, el portátil es tan sencillo que probablemente no lo mirarías por segunda vez, si no fuera porque quieres disfrutar de su magnífica pantalla.

La gran pantalla de 17 pulgadas del LG Gram 17 (2021) tiene una resolución de 2560 x 1600. Esta pantalla WQXGA LCD es tan grande por una buena razón: maximizar tu productividad, y en ese aspecto, es muy difícil de superar. La mayor visualización que ofrece su resolución significa que tendrás más espacio para las páginas web y los programas, y la elección de la pantalla LCD hace que la pantalla sea muy nítida.

Otra característica destacada del diseño del portátil es su teclado. Es muy satisfactorio de usar, y al pulsar las teclas te ofrece una buena respuesta a nivel de sensación que hace que escribir resulte realmente sencillo. Sin embargo, el touchpad (el panel que usas con el dedo y hace la función del ratón) no destaca tanto. Aunque funciona bien en la práctica, algunos usuarios echarán de menos que no cuente con dos botones físicos para la hacer la función de clic izquierdo y derecho, que suelen dar una experiencia más satisfactoria, aunque esto es cuestión de gustos y de acostumbrarse. En este caso, los botones están incrustados en el táctil y simplemente tendrás que pulsar en la esquina inferior izquierda o derecha, según el clic que quieras hacer.

Completando este diseño, está el botón de encendido, que hace la doble función de lector de huellas dactilares, permitiéndote iniciar sesión de forma segura. Este sensor es rápido y preciso, y tan solo tendrás que darle un ligero toque con la yema del dedo. Esto se une así a la filosofía del LG con su enfoque de permitirte volver a tus proyectos y comenzar a trabajar de la forma más rápida posible.

LG Gram 17 (2021): rendimiento

Benchmarks Estas son las puntuaciones que ha alcanzado LG Gram 17 (2021) cuando lo hemos puesto a prueba con nuestros benchmark (programas de análisis): 3DMark Night Raid: 9.384; Fire Strike: 3.707; Time Spy: 1.118

Cinebench R20: 1.382

GeekBench 5: 1.418 (núcleo único); 4.532 (multi-núcleo)

PCMark 10 (Test de tareas cotidianas): 4.686

PCMark 10 Duración de la batería: 13 horas y 48 minutos

Duración de la batería (poniendo una película en bucle hasta que se apague): 12 horas y 2 minutos

Como hemos dicho, el LG Gram 17 (2021) nos ha impresionado desde el punto de vista del diseño, pero es que tampoco se queda nada atrás a nivel de rendimiento. Bajo el capó, el procesador i7-1165G7 de 11ª generación de Intel hace un gran trabajo en la multitarea, permitiéndote hacer malabares con varios proyectos simultáneamente.

Acompañando al procesador están los gráficos integrados Intel Iris Xe, y el LG Gram 17 (2021) que hemos puesto a prueba contaba con 16GB de RAM y un impresionante SSD de 1TB. Por supuesto, estos dos últimos también ayudan a que el portátil sea realmente rápido.

Por cierto, hay otras configuraciones disponibles del LG Gram 17 (2021), pudiendo optar por un almacenamiento de 512GB o subir la apuesta a 32GB de RAM.

Como hemos dicho, al ponerlo a prueba, el portátil nos demostró su valía a la hora de realizar múltiples tareas con rapidez, incluso aunque abriéramos muchas pestañas en el navegador, a la vez que usábamos varios programas. Cabe señalar que si bien Google Chrome suele acaparar los recursos de los ordenadores, no supuso problema alguno para los componentes de primera calidad del LG Gram.

La edición de fotos también se ejecuta de forma fantástica, y podrás disfrutar de una experiencia divertida y fluida gracias a la alta calidad de imagen de la pantalla. Sin embargo, las largas sesiones de edición de vídeos en 4K pueden llegar a poner a prueba el portátil, así que si eso forma parte de tu día a día, un portátil más especializado podría ser más adecuado para ti que el LG Gram 17 (2021).

Durante nuestro tiempo con el portátil, el LG Gram 17 siempre permaneció silencioso, y lo único que escuchamos fue un ligero zumbido, y un breve aumento de temperatura, cuando estábamos poniéndolo a prueba con nuestros benchmarks (pero eso es de esperar, ya que estos programas de análisis ponen los dispositivos al límite).

Por lo tanto, en lo que se refiere a la productividad y el trabajo, el LG Gram 17 cumple de forma maravillosa. El único inconveniente que podemos comentar es que la pantalla LCD es propensa a los reflejos, lo que puede distraer en oficinas muy iluminadas

LG Gram 17 (2021): duración de la batería

Hasta ahora, lo cierto es que hemos hablado muy bien de este portátil. Pero resulta que la duración de su batería es la verdadera estrella del LG Gram 17 (2021), superando fácilmente las diez horas de duración cuando la pusimos a prueba con nuestros benchmarks.

Concretamente, con el programa de análisis PC Mark 10, el portátil llegó a las 13 horas y 48 minutos con la pantalla del portátil ajustada al 50% de brillo. Aunque esto variará, sin duda, dependiendo del tipo y la cantidad de programas que estés ejecutando, podemos decir con certeza que la batería del LG Gram 17 (2021) te durará un día completo de trabajo sin necesidad de tener que cargarlo.

La duración de la batería también es fantástica a la hora de reproducir vídeos. Aquí en TechRadar, nos gusta poner a prueba la batería de los portátiles reproduciendo en bucle una película en 1080p, con un nivel de brillo de 50%, y lo dejamos así hasta que la batería se agota y el dispositivo se apaga. Pues bien, el LG Gram 17 (2021) aguantó la friolera de 12 horas y dos minutos. En otras palabras, este portátil te permitirá entretenerte viendo películas y series durante mucho, mucho tiempo, cuando estén viajando, incluso en trayectos largos.

Claro que, en algún momento te tocará cargar el portátil, y ahí es donde entran en juego los puertos de carga USB-C, que son súper rápidos. Utilizando el cargador USB-C incluido con el portátil, conseguimos una carga completa de la batería (desde cero) en poco menos de un par de horas.

¿Debería comprar el LG Gram 17 (2021)?

Cómpralo si...

Estás harto de portátiles con poca duración de batería

Con más de 13 horas de batería con una sola carga, es muy difícil competir con el LG Gram 17 (2021). Y encima, no hay que olvidar que cuenta con una pantalla de 17 pulgadas. Con este portátil, podrás pasar fácilmente el día entero de trabajo sin necesidad de ponerlo a cargar.

Viajas mucho

Ya hagas largos trayectos a diario para ir al trabajo, o suelas viajar mucho, te encantará que el ligero peso del LG Gram 17 (2021) haga que transportarlo sea tan fácil.

Necesitas una pantalla de calidad

La pantalla grande y nítida del LG Gram 17 (2021) ofrece mucho espacio, lo que es ideal si quieres trabajar en multitarea y aumentar tu productividad.

No lo compres si...

No te lo puedes permitir

El LG Gram 17 (2021) es maravilloso, pero cuesta mucho dinero, y eso no tiene vuelta de hoja. Sin dudas la inversión merece la pena, pero no todo el mundo querrá gastar tanto dinero en su nuevo portátil.

Lo que quieres es un portátil gaming

El LG Gram 17 (2021) es fantástico para la productividad, pero no es un portátil gaming (opens in new tab). Podrás jugar a algunos juegos menos exigentes, pero si quieres jugar a los AAA deberías buscar un dispositivo especializado en gaming.