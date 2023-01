CES 2023: teknologiamessun 15 kiinnostavinta laitetta

TechRadarin kansainvälinen toimitus kierteli ja kaarteli läpi Las Vegasia CES 2023 -teknologiatapahtuman varjolla. Ja kuten aiempinakin vuosina, myös tällä kertaa monet tuotejulkistukset ja -esittelyt nousivat muiden yläpuolelle.

Vaikka kädenvääntö oli kovaa, emme päässeet yhteisymmärrykseen tapahtuman parhaasta laitteesta. Onneksi väittelyn tiimellyksessä päädyttiin sentään siitä asiasta yhteisymmärrykseen, että jokaisen mielipiteiden perustelut kestivät tarkastelun. Täten päätimme poimia peräti 15 parasta laitetta ja tuotetta CES 2023:n valtaisan valikoiman joukosta.

Listalle päätyneet tuotteet hämmästyttivät ja yllättivät. Osa esitellyistä laitteista laventaa käsitystä siitä, mitä jo olemassa oleva teknologia voikaan olla. Muut taasen ottavat harppauksen sijaan askeleen sivulle esittämällä kysymyksen siitä, miten olemmekaan pärjänneet ilman tällaista vempainta.

Koska messuilla nähtiin satoja ja satoja erilaisia julkistuksia, valtaosa ei luonnollisestikaan mahtunut tälle listalle. Tämä ei tee niistä huonoja tai turhia, sillä monet ovat varmasti hittejä ilmestyessään. Nämä 15 tuotetta kuitenkin tarjosivat sen ylimääräisen "Vau!"-efektin.

Paras TV: Samsung MicroLED CX

(Image credit: Samsung)

Samsung onnistui todella yllättämään. Vaikka microLED on ollut jo pidemmän aikaa tuttu näky televisiomarkkinoiden tulevaisuudennäkymissä, vasta CES 2023 osoitti tekniikan olevan oikeasti valmis olohuoneisiin. Jos mainospuheet pitävät paikkansa, Samsung on tuomassa myyntiin jopa 50-tuumaisia microLED TV -malleja. Tämä on ainakin paperilla avain onneen parhaiden televisioiden listallamme.

MicroLED yhdistää LED- ja OLED-paneelien parhaat puolet. MicroLED-televisioissa jokainen pikseli on OLED-mallien tapaan valaistu, mikä mahdollistaa erinomaisen kontrastin. Lisäksi enimmäiskirkkaus sekä värisyvyys ovat aivan eri kaliiberia kuin nykyisissä OLED-töllöissä. Ne soveltuvat myös pelikäyttöön 240 hertsin virkistystaajuuden ansiosta. Toistaiseksi suurin ongelma on koskenut kokoa, sillä emme ole aiemmin uskoneet näkevämme pienikokoisia microLED-malleja.

Samsungin esittelemä MicroLED CX -mallisto näytti häikäisevän upealta. Asema tämän listan ykköstuotteena on enemmän kuin ansaittua, sillä Samsung tuntuu todella puskeneen teknologiaa eteenpäin uskomattomalla tavalla.

Mainittakoon samaan syssyyn myös QD-OLED-televisio Samsung S95C, jonka brittitoimituksemme nimesi CES 2023:n parhaaksi televisioksi, jonka todennäköisesti ostat. MicroLED CX:n kohdalla kun budjetti noussee monilla kynnyskysymykseksi.

Lopuksi nostamme vielä esiin Samsungin Relumino Mode -teknologian, joka lisää kontrastia muotojen reunoille. Tämä auttaa näköongelmien kanssa painivia havaitsemaan ruudun tapahtumat selkeämmin. Vaikka tämän hyöty voi tuntua monille turhalta, on se omiaan lisäämään viihteen saavutettavuutta. Se on ainoa arvostettava pyrkimys.

Paras TV-innovaatio: LG M3

(Image credit: Future)

LG:n OLED-televisiot ovat pääasiassa maltillisia päivityksiä aiempiin versioihin, mutta joukossa on yksi yllättäjä. Valmistaja nimittäin esitteli langattoman 4K/120Hz yhteyden, jonka ansiosta ainoa television tarvitsema kaapeli on virtapiuha. Tämä tarjoaa entistä enemmän pelivaraa sisustuksen ja TV:n asettelun suhteen. Eikä tietysti unohdeta sitä, että onhan tämä pirun siistiä.

LG:n M3 hyödyntää ulkoista Zero Connect -liitäntähubia, jossa on paikat esimerkiksi HDMI-kaapeleille. Valmistaja on saanut tekniikan toimimaan niin hyvin, että emme huomanneet LG M3:n kuvaa katsellessa minkäänlaista kuvanlaadun vaihtelua tai heikentymistä.

TV-malli saapuu myyntiin 77-, 83- ja 97-tuumaisena, joten se ei kokonsa puolesta päätyne ihan jokaiseen olohuoneeseen. Joka tapauksessa tekniikka itsessään tuntuu huimalta harppaukselta ilman minkäänlaista kompromissia kuvanlaatuun, HDR:ään tai peliominaisuuksiin.

Toivottavasti tämä nähdään tulevaisuudessa kaikissa parhaissa OLED-televisioissa.

JBL Bar 1300X

(Image credit: Future)

JBL Bar 1300X nostaa Dolby Atmosin uudelle tasolle. Sen 11.1.4-kaiutinjärjestelmä ei itsessään ole mullistava, mutta mallissa on peräti kuusi ylöspäin suunnattua elementtiä. Tämä tuo äänimaisemaan tilavuutta ja korkeutta, mikä taas parantaa selkeyttä ja äänen sijoittumista.

Soundbar on itsessään todella väkevä. Testikuuntelu riitti vakuuttamaan siitä, että malli todella ympäröi kuulijansa. Ja kuten JBL:n soundbareissa yleensäkin, myös Bar 1300X sisältää irrotettavat takakaiuttimet. Voit siis asetella ne huoneeseen käyttöön aina tarpeen mukaan.

Vuoden 2022 parhaissa soundbareissa oli viisi ylöspäin suunnattua kaiutinta, joten JBL Bar 1300X:n kuusi on askel eteenpäin. Onhan enemmän aina enemmämn.

Parhaat kuulokkeet: JLab Work Buds

(Image credit: Future)

Tiedätkö tilanteen, jossa jokin asia jää kummittelemaan mieleesi vaikka et olisi pitänyt sitä alkuun erityisen merkittävänä? Meille kävi näin JLab Work Budsien kohdalla. Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet sisältävät irrotettavan sankamikrofonin, jonka voi liittää kuulokkeeseen puhelukäyttöä varten. Ja kaiken kukkuraksi malli on vieläpä budjettihintainen.

Kyseessä oli meille CES 2023:n valikoiman 'se' tuote, jonka kohdalla hankintapäätöksen sai lyötyä lukkoon siltä kuulemalta. Jos puhut puhelimessa tämän tästä, yhdistää JLabin tuote oivaltavalla tavalla nappikuulokkeiden käytännöllisyyden sekä laadukkaan mikrofonin mahdollistaman äänenlaadun. Malli sopii niin lenkille kuin toimistoonkin.

Paras älykotituote: Roborock S8 Pro Ultra

(Image credit: Roborock)

Roborock S8 Pro on älykkäin robotti-imuri tähän mennessä. Se siivoaa lattiapinnat imuroimalla sekä moppaamalla joko samaan aikaan tai paremman tuloksen aikaansaamiseksi peräkkäin. Tämä on kuitenkin tuttua jo vanhoista malleista, joten miksi kyseessä on poikkeuksellinen tuote?

Tämän lisäksi Roborock S8 Pro hoitaa viisi muutakin siivoushommaa. Se tyhjentää itsestään pölysäiliönsä, puhdistaa ja kuivaa mopin, siistii lataustelakan ja lopuksi vielä täyttää omatoimisesti vesisäiliön. Käytännössä laite lähestyy jo pistettä, jossa ihmiselle ei ole enää siivoamisessa tarvetta.

Valmistaja esitteli älykästä ja tarkkaa suunnistustyökalua, jonka ansiosta laitteen pitäisi jumiutua entistä harvemmin. Lisäksi parantunut imuteho poimii Roborockin mukaan 30 % paremmin karvoja matosta. Kaiken kukkuraksi se nostaa harjoja ja moppeja automaattisesti tarpeen tullen, jotta kerätyt liat ja sotkut eivät jää matkalle.

Roborock S8 Pro ei niinkään tyhjentänyt vaan puhdisti palkintopöydän!

Paras laite: GE Profile Smart Mixer with Auto Sense

(Image credit: Allison PR)

Monet saattaisivat yllättyä siitä, miten intohimoisia kokkeja ja leipureita TechRadarin toimituksessa oikein onkaan. Tämän vuoksi innostuimme kovasti GE Profile Smart Mixer with Auto Sensestä. Laitteelle voi erikseen kertoa sen, minkälaista taikinaa oikein haluaa tehdä. Tämän jälkeen se havainnoi sensorien avulla taikinan edistymistä, tekstuuria ja paksuutta. Näin varmistat, ettei siitä tule liian vetistä tai paksua ilman jatkuvaa vahtimista.

Onpa mukana muitakin näppäriä ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu vaaka, Alexa- ja Google Assistant -tuki sekä digitaalinen näyttö. Nämä jäävät kuitenkin väistämättä älytehosekoittimen varjoon. Enää ei tarvitse juosta paistopisteelle hakemaan tarjoiluja sen vuoksi, että oma leivonta meni pipariksi jo ennen paistovaihetta.

Paras kamera: Panasonic Lumix S5II

(Image credit: Panasonic)

On vaikea edes ymmärtää sitä, miten monipuoliselta uusi Lumix-hybridikamera vaikuttaa. Sen hybridivaiheentunnistukseen perustuva autofokus pyrkii yhdistämään teknologian parhaat puolet yhdeksi kokonaisuudeksi. Lopputuloksen on määrä olla selvästi nopeampi ja parempi, sillä kuvankäsittelymoottorille 30 fps ei ole enää minkäänlainen ongelma. Lisäksi OLED EVF on pyritty tekemään merkittävästi aiempaa helpompikäyttöisemmäksi.

Panasonicille ominaiset videokuvaukselliset vahvuudet ovat niin ikään läsnä. Mukana on tuki 6K-videokuvaukselle LUT-tuella, minkä lisäksi valmistaja lupaa uuden jäähdytysjärjestelmän mahdollistavan rajattoman nauhoituksen ulkoiseen tallennustilaan.

Kokonaisuus vaikuttaa niin kattavalta ja monipuoliselta, että paikka tällä listalla on enemmän kuin ansaittu.

Paras AR-/VR-laite: Lumus Z-Lens

(Image credit: Jeremy Kaplan / Future)

CES 2023 oli pullollaan erilaisia AR-laseja, mutta joukon kuninkaaksi nousi teknologiansa puolesta Lumus. Vaikka tekniikka itsessään on hyvin tutunlaista, omanlainen lähestymistapa erottaa mallin kilpailijoista.

Kaikki AR lasit hyödyntävät holograafisia linssejä (waveguide), joiden avulla linssissä näkyy "näyttö". Käytännössä tekniikka on siis kehyksissä, mutta muotoiltu lasi heijastaa pikselit silmälle aivan kuin ne olisivat silmien edessä.

Lumus hyödyntää "heijastavaa" holografista linssiä, jonka ansiosta kuva on kirkkaampi ja helpommin nähtävissä. Plussaksi on laskettava myös maltillisempi virrankulutus, mikä puolestaan mahdollistaa pienemmän akun ja täten ohkaisemman sangan. Kansainvälisen toimituksen jäsenemme pääsi testaamaan tätä käytännössä, ja kokemuskuvauksesta eivät superlatiivit tunnu loppuvan.

Hyvänä kakkosena on mainittava TCL RayNeo X2, joka osoittautui testikäytössä niin ikään mahtavaksi. Ennen kaikkea se tuntuu laitteelta, joka osoittaa AR-lasien mahdollistamien sovellusten tarpeellisuuden.

Paras puhelin: Lenovo ThinkPhone

(Image credit: Lenovo | Motorola)

BlackBerryn kuolema jätti aukon "bisnespuhelimien" markkinoille. Nyt tätä vajetta pyritään täyttämään Lenovon ja Motorolan yhteistyönä. Valmistajakaksikko on onnistunut yhdistämään oivaltavalla tavalla ThinkPad-läppärien ominaisuuksia puhelimeen. Lopputulos on mykistävän upea.

Perusominaisuudet ovat kohdillaan, sillä mallissa on 144 Hz OLED-näyttö sekä monipuolinen kamerajärjestelmä. Metallinen runko on erittäin kestävä, eikä Gorilla Glass Victus -suojalasikaan tee tähän poikkeusta. Rakenne on palkittu MIL STD 810H -luokituksella, joten puhelin kestää esimerkiksi pudotuksen 1,25 metristä kovalle pinnalle.

Puhelimessa on Moto KeySafe -ominaisuus sekä tietoturvauhkia torjuva AI Threat Defence -ohjelmisto. Kaikkinensa ThinkPhone tuntuu laitteelta, joka yhdistää erilaisia tuoteperheitä onnistuneesti.

Paras tabletti: TCL Nxtpaper 12 Pro

(Image credit: TCL)

12-tuumainen Android-tabletti ei itsessään ehkä hätkähdytä, mutta TCL:n hihassa on ylimääräinen ässä: Nxtpaper-näyttö. Sen ansiosta tavanomainen LCD-paneeli estää sinistä valoa, joka häiritsee monia käyttäjiä. Lisäksi se vähentää heijastuksia ja parantaa luettavuutta. Näyttö tuntuu monilta osin enemmän paperilta kuin perinteiseltä ruudulta.

Kokonaisuudessa on paljon hyvää. Laite on hellempi silmille ja sille on miellyttävämpi kirjoittaa sekä piirtää. Nxtpaper-näyttö ei tokikaan pärjää terävyydessään tavanomaisella ruudulle, mutta tarkkuus itsessään (2 160 x 1 440) on riittävän hyvä.

Esitelty malli ei sovi kaikille, mutta se löytää varmasti oman kohdeyleisönsä. Jo pelkkä erilaisuus on huomion arvoinen hyve.

Paras tietokoneinnovaatio: Lenovo Yoga Book 9i

(Image credit: Future)

Kannettavissa tietokoneissa on perinteisesti hyvässä lykyssä yksi OLED-näyttö. Ehkä jo keksitkin miten tätä voisi parantaa. Aivan, lisäämällä toisen näytön!

Lenovo Yoga Book 9i vie tätä vielä askeleen pidemmälle. Voit nimittäin asetella erillisen näppäimistön kokonaisuuteen juuri haluamallasi tavalla. Kokeilimme tätä käytännössä ja lopputuloksesta häkeltyen. Vaikka ensivaikutelma voi tuntua turhalta kikkailulta, käytännön mahdollisuudet ovat yllättävän monipuoliset.

Saat aseteltua vaivatta kaksi pystyasennossa olevaa näyttöä, jolloin esimerkiksi dokumenttien vertaileminen onnistuu käden käänteessä. Tai jos haluat pitää ne päällekkäin, saat ylempään vaikkapa YouTuben ja alempaan sähköpostin. Tarpeen tullen toista näyttöä voi käyttää virtuaalisena näppäimistönä, jolloin erillisen näppäimistön voi jättää kokonaan kotiin. Mahdollisuuksien monipuolisuus paljastuu vasta kokeillessa.

Useamman näytön samanaikainen käyttö ei ole ollut innovaatio pitkään aikaan, mutta tästä huolimatta Lenovo Yoga Book 9i tarjoaa jotain hyvin tuoreelta tuntuvaa. Mielestämme se perustelee paikan tällä listalla.

Paras komponentti: Nvidia RTX 4090 Mobile

Jos peliläppäri pystyy tähän, onko perinteiselle pöytäkoneelle enää paikkaa kuin museossa? (Image credit: Future)

Tämän näytönohjaimen palkinto on nopeasti perusteltu. Julkaisimme videon, jossa pelitoimittajamme pelasi autosimulaattoria sujuvasti kannettavalla tietokoneella kolmea 4K-näyttöä hyödyntäen. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, mutta niin se vain on.

Nvidia julkisti myös 4070- ja 4080-näytönohjaimet, mutta erityisesti 4090 räjäytti pankin. Se on kuin laittaisit Tunturi-mopoon F1-auton moottorin. Lopputulos saa miettimään sitä, onko perinteisillä pöytäkoneilla enää tulevaisuutta, sillä peliläppärin suorituskyky näyttää menevän heittämällä pidemmälle kuin yksikään tämän hetken peli.

Jos näytönohjain on viemässä pohjan pelipöytäkoneiden olemassaololta, eikö se riitä palkintoon?

Paras näyttöinnovaatio: Acer SpatialLabs TrueGame 3D Ultra Mode

3D-pelaaminen ottaa askeleen vaivattomampaan suuntaan. (Image credit: Future)

Otsikossa oleva '3D Ultra Mode' -osuus on se, joka ansaitsee noston tähän artikkeliin. Acerin SpatialLabs TrueGame on sinänsä jo tuttu, sillä se on mahdollistanut 3D-pelaamisen ilman laseja jo aiemmin. Tuore 3D Ultra Mode -teknologia tekee tästä käytännöllisempää – ja toimivampaa, kuten käytännössä näimme.

Tekniikka perustuu silmiä seuraaviin kameroihin, jotka luovat täysin pelaajalle luodun 3D-efektin. Tällöin syvyysvaikutelma on paras mahdollinen. Jos ulkopuolinen seuraa pelihetkeä vierestä, hänelle näkyy luonnollisesti tuplakuva, mutta pelaaja itsessään on päässyt uppoutumaan 3D-kokemukseen uudenlaisella autenttisuudella.

Tämä "Vau!"-efekti on mielestämme osoitus siitä, että olemassa olevaa teknologiaa on toisinaan syytä potkia entistä pidemmälle.

Paras terveyslaite: Withings U-Scan

Älyvessanpönttöön on vielä hiukan matkaa, mutta pytyssä voi olla runsaasti näppärää tekniikkaa. (Image credit: Withings)

Tämä kiekkoa muistuttava laite asetetaan vessanpönttöön, josta se analysoi virtsan arvoit. Laite tunnistaa pH-arvon ohella tiedot hiilihydraateista, C-vitamiinista sekä nesteytyksestä. Osaapa se antaa näkemyksensä myös hormonitasapainosta, mikä voi auttaa raskaaksi tulemisessa tai muutoin vain tarjota lisätietoa kuukautiskierrosta.

Malli jopa tunnistaa sen, kuka on käymässä pöntöllä.

Laite ei tietenkään korvaa lääkäriä ja tarkkaa arvojen mittausta. Withings jopa korostaa tätä, mutta samalla vempain voi antaa monille vinkkejä terveyden kohentamiseen tai lääkäriajan varaamiseen. Kaiken kukkuraksi et joudu tekemään mitään ylimääräistä, sillä meistä jokainen käy todennäköisesti pissalla päivittäin. Jos näin ei ole, kannattaa varmastikin miettiä sitä lääkäriaikaa tarkemmin.

Paras hyvinvointilaite: BHeart Smart Band

Aurinkolataus tekee käytöstä entistä helpompaa, sillä et joudu lataamaan laitetta missään olosuhteissa. (Image credit: Future)

Tykästyimme erityisesti kahteen asiaan. Ensinnäkin laite on sykemittari, joka toimii tavallisen kellon rannekehihnana. Et siis joudu tekemään kompromisseja tyylin ja pukeutumisen suhteen vain sykkeen seuraamiseksi.

Edellä mainittu ei ole täysin uudenlainen innovaatio, mutta mukana oleva aurinkolataus tuntuu tuoreelta. Et siis joudu lataamaan sykemittaria tai miettimään virtatilannetta. Vaihdat vain rannekkeen nykyisen hihnan tilalle niin saat syketiedot kerättyä ilman mitään ylimääräistä vaivaa.

Voiko tekniikka enää olla tätä helpompaa?