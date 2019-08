Paras hybridilaite 2019: kannettava ja tabletti yhdessä paketissa

Vuoden 2019 parhaat hybridilaitteet ovat erinomaisen muunneltavia, joten niiden näppäimistöt kääntyvät kätevästi laitteen takapuolelle ja tekevät niistä tarvittaessa tabletteja.

Viime vuosina räjähdysmäisesti yleistyneet hybridilaitteet ovat muuttaneet käsityksemme kannettavasta tietokoneesta. Jos termi "hybridilaite" kuitenkin kuulostaa vielä vieraalta, niin sillä tarkoitetaan kannettavaa, jonka näytön saa joko käännettyä ympäri tai irrotettua koneen näppäimistöstä. Joskus kannettavista käytetään myös termiä "2-in-1-kannettava".

Suurin osa laitteista perustuu saranoilla käännettävään näyttöön, jolloin koneen näppäimistö toimii samalla näytön seisontatukena. Osassa malleista näytön saa kuitenkin irrotettua näppäimistöstä kokonaan, jolloin näyttöä voi käyttää itsenäisesti tavallisen tabletin tavoin.

Tällä hetkellä suurin osa parhaista hybridilaitteista on varustettu Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. Näiden lisäksi markkinoilla on myös Googlen Chromebookkeja, joiden erikoisuutena on mahdollisuus käyttää kaikkia mobiililaitteista tuttuja Android-sovelluksia.

Me TechRadarilla rohkenemme olla eri mieltä Applen toimitusjohtajan Tim Cookin lausahduksesta "2-in-1 -kannettavat eivät miellytä ketään", sillä ainakin myyntilukujen perusteella laitteiden kysyntä on jyrkässä nousussa. Vielä muutama vuosi sitten oli täysin järkeenkäypää omistaa sekä tabletti että läppäri, mutta tänä päivänä yksi laite selviytyy mainiosti molemmista rooleista. Lukuisten tuntien testaamisen jälkeen kokosimme listan kymmenestä laitteesta, joita voimme suositella lukijoillemme.

1. HP Spectre x360 15,6" (2019)

Tehokasta suorituskykyä kauniissa ulkokuorissa

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen UHD (3,160 x 2,140) LCD -kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD

Erinomainen suorituskyky

Upea muotoilu

Tarkka 4K-näyttö

Hankalasti sijoitetut tuulettimet

HP:n Spectre-mallisto on ollut jo vuosien ajan tunnettu mahtavien tehojen yhdistämisestä tyylikkääseen ja rohkeaan muotoiluun. Myös 2019 vuoden Spectre x360 noudattaa hyväksi havaittua linjaa.



15-tuumaisen Spectre x360:n perusmallissa on kahdeksannen sukupolven Intel Core i7 -prosessori, Nvidian GeForce GTX 1050 Ti -näytönohjain ja 8 Gt:a RAM-muistia. Kone selviää jo sillä kokoonpanolla lähes mistä tahansa työtehtävistä ja jopa kevyestä pelaamisesta.

Suuren 15-tuumaisen näyttönsä tuoman elopainon vuoksi kannettavaa tulee harvemmin käytettyä tablettitilassa, mutta näytön kääntäminen on mukava lisä vaikkapa elokuvien katseluun upealta 4K-näytöltä.

Lue koko arvostelu: HP Spectre x360 15,6" (2019)

2. Google Pixelbook

Kaikki irti Android-sovelluksista

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 12,3-tuumainen QHD (2400 x 1600) LCD-kosketusnäyttö | Muisti: 128 Gt – 512 Gt SSD

Upea muotoilu

Eloisa ja tarkasti kosketukseen reagoiva näyttö

Tuki Android-ohjelmille

Kallis

Pixelbook-kynä ei kuulu hintaan

Ei biometristä kirjautumista

Google ylitti kaikkien odotukset rakentamalla Chromebook-alustalleen uuden Pixelbookin, jonka ei tarvitse kumarrella edes Applen ja Microsoftin premium-laitteille. Toimiva yhdistelmä rakentuu sekä hyvien komponenttien että kevyen Chrome-käyttöjärjestelmän varaan. Laitteessa on täysi Android-tuki, joten Pixelbookilla pystyy käyttämään esteettä mobiililaitteista tuttuja Google Play -kaupan sovelluksia. Windowsista tai macOS:stä siirtyvien käyttäjien ei tarvitsee siis pelätä heikkoa sovellustarjontaa. Vaikka Pixelbook onkin muita Chromebookkeja kalliimpi, uskomme sen olevan suunnannäyttäjä koko alustan tulevaisuudelle.

Lue koko arvostelu: Google Pixelbook

3. Asus Chromebook Flip

2-in-1 -Chromebook, joka miellyttää Android-käyttäjiä

Prosessori: Intel Pentium – Core m7 | Näyttö: Intel HD Graphics 510 – 515 | RAM: 4 Gt – 8 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen FHD (1920 x 1080) Taustavalaistu, heijastamaton LED-näyttö | Muisti: 32 Gt – 128 Gt eMMC

Elegantti tablettikäytössä

Upea, vivahteikas näyttö

Ei valmista Android-tukea

Keskiääniä painottavat kaiuttimet

Mitä tehdä, kun Pixelbook on unelmiesi 2-in-1 -läppäri, mutta myös auttamattomasti hintahaarukkasi yläpuolella? Ehdotamme vastaukseksi täyttä vastinetta rahoillesi tarjoavaa Asuksen Chromebook Flip C302:ta, joka oli muuten ensimmäinen Chrome OS -käyttöjärjestelmällä toimiva kannettava kääntyvällä kosketusnäytöllä. Vaikka tämä Chromebook ei automaattisesti tuekaan Android-sovelluksia, saa asian korjattua helposti jälkikäteen asennettavalla päivityksellä. Tämän jälkeen pystyt käyttämään Flip C302:lla kaikkia Google Play -kaupan sovelluksia.

Lue koko arvostelu: Asus Chromebook Flip C302

4. HP Spectre x360 (2019)

Kaunis ja tehokas

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 – Nvidia GeForce MX150 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – 15,6-tuumainen 4K IPS (3 840 x 2 160) -kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt PCIe SSD

Kosketuskynä kuuluu hintaan

Solakka muotoilu

Kallis

HP Spectre x360 (2019) ei ole vain yksi markkinoiden parhaista hybridikannettavista, vaan yksinkertaisesti yksi parhaista kannettavista. Harva HP:n kilpailijoista onnistuu yhdistämään tehokkaat komponentit yhtä tyylikkääseen muotoiluun kuin amerikkalaisyhtiö.

Kannettavan tyylikästä ulkokuorta sopii katsella kahviloissa, mutta sen sisällä piilee todellinen työjuhta. Sen tehokkaat komponentit selviävät vaivatta kaikista työtehtävistäsi, ja illalla koneen näytön saa pyöräytettyä ympäri täydelliseksi Netflix-laitteeksi.

Lue koko arvostelu: HP Spectre x360

5. Dell XPS 15 2-in-1

Kannettava, joka ei tee kompromisseja

Prosessori: Intel Core i5-i7 | Näytönohjain: Radeon RX Vega M GL Graphics, 4 Gt HMB2 -graafista muistia | RAM-muisti: 8 Gt | Tallennustila: 512 Gt PCIe SSD

Vaikuttava suorituskyky

Äärimmäisen ohut muotoilu

Verrattain kallis

Jos etsit erinomaista hybridikannettavaa, mutta kaipaat myös reilusti tehoa, meillä on sinulle erinomainen vaihtoehto. Dell XPS 15 oli jo valmiiksi yksi tämän hetken parhaista kannettavista, mutta sen hybridimuunnos tekee koneesta entistäkin monipuolisemman. Monista muista hybridilaitteista poiketen XPS 15 ei tee kompromisseja suorituskyvyn suhteen, vaan selviää rankemmastakin työtaakasta. Tehoilla on luonnollisesti hintansa, mutta rahoilleen saa siitä huolimatta reippaasti vastinetta.

Lue koko arvostelumme: Dell XPS 15 2-in-1

6. Microsoft Surface Book 2 (13,5-tuumainen)

Hybridilaitteiden kuningas

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Gt GDDR5) | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen, 3000 x 2000 PixelSense -näyttö | Muisti: 256 Gt – 1 Tt

Loistava akunkesto

Tehokas

Todella kallis

Surface Pen ei kuulu hintaan

Vaikka monen huomio kääntyykin Surface Book 2:n 15-tuumaiseen malliin, joka on Microsoftin ensimmäinen 15-tuumainen kannettava ikinä, ansaitsee 13,5-tuumainen malli aivan yhtä paljon huomiota. Kone on varustettu valintasi mukaan joko 7. tai 8. sukupolven tehokkailla Intel Core i5- tai i7-prosessoreilla, mutta sitäkin suuremman vaikutuksen tekee koneen muunneltavuus. Surface Book 2:en näytön pystyy nimittäin irrottamaan kokonaan laitteen näppäimistöstä, jolloin siitä tulee yksi markkinoiden ohuimmista Windows 10 -tableteista. Olimme myös erittäin vaikuttuneita koneen akunkestosta, sillä yhdellä latauksella pystyy toistamaan videota jopa 17 tuntia.

Lue koko arvostelu: Microsoft Surface Book 2 13,5-tuumainen

7. Lenovo Yoga C930

Päihittää kilpailijat joustavuudellaan

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,9-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – UHD (3 840 x 2 160) IPS, kiiltäväpintainen kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD

Tasokas viimeistely

Paljon ominaisuuksia

Erinomainen akunkesto

Heikko näytönohjain

Tasokkaammat mallit ovat tyyriitä

Ohut ja kevyt muotoilu ja vahvat komponentit nostavat Lenovo Yoga C930:n ansaitusti listallemme. Kone ei ole paras vaihtoehto pelikäyttöön, mutta sen 4K-näyttö toistaa elokuvat ja videot upeasti. Myös edullisemman mallin Full HD -näyttö riittää mainiosti peruskäyttäjälle, joka metsästää mahdollisimman hyvää hinta-laatusuhdetta. Mukavana kirsikkana kakun päällä on Yoga C930:n erinomainen akunkesto.

Lue koko arvostelu: Lenovo Yoga C930

8. Microsoft Surface Book 2 (15-tuumainen)

Kaksi tuumaa lähempänä täydellisyyttä

Prosessori: Intel Core Core i5 – i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Gt GDDR5) | RAM: 16 Gt | Näyttö: 15-tuumainen, 3240 x 2160 PixelSense -näyttö | Muisti: 256 Gt – 1 Tt PCIe SSD

Uskomattoman pitkä akunkesto

Todella tehokas

Ei ylöspäin suunnattuja kaiuttimia

Pieni kosketuslevy

Pidimme jo 13,5-tuumaisesta Surface Bookista niin paljon, että uutiset 15-tuumaisen mallin julkistuksesta saivat odotuksemme todella korkealle. Lopulta Microsoftin toinen 2-in-1 -kannettava ei tietenkään osoittautunut aivan täydelliseksi, mutta se on erittäin lähellä sitä. Ensinnäkin koneesta löytyvät viimeisintä huutoa olevat Intelin kahdeksannen sukupolven prosessorit ja Nvidia 10 -sarjan näytönojain, jonka tehot riittävät mainiosti jopa pelaamiseen tai graafiseen suunnitteluun. Huippuluokan komponenttien yhdistäminen Surface Bookin esimerkilliseen muunneltavuuteen tekee siitä yksinkertaisesti parhaan hybridilaitteen, jonka rahalla saa.

Lue koko arvostelu: Microsoft Surface Book 2 15-tuumainen

9. Lenovo Flex 6 14

Keskiluokan valtias

Prosessori: Intel Pentium 4415U - i5-8250U | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM-muisti: 4 Gt - 8 Gt | Tallennustila: 128 Gt - 256 Gt SSD

Erittäin edullinen

Pirteä suorituskyky

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

Jos etsit mainiota hybridilaitetta kohtuuhintaa, kannattaa tutustua Lenovo Flex 6 14:ta. Koneella ei ole ehkä kaikkein houkuttelevinta nimeä, mutta se tarjoaa mainiosti vastinetta rahoillesi. Koneen runko ei ole kaikista moderneimman näköinen, mutta se on tukeva ja kestävän oloinen. Kone tukee jopa Lenovon omaa Active Pen -kosketuskynää. Kannettavan ainoat selvät heikkoudet ovat sen heikot kaiuttimet ja Thunderbolt 3 -liitännän puute. Suurin osa käyttäjistä on kuitenkin varmasti valmis hyväksymään ne kompromissit.

Lue koko arvostelumme: Lenovo Flex 6 14

10. Acer Chrombook Spin 11

Edullinen Chromebook peruskäyttäjälle

Prosessori: Intel Celeron N3350 | Näytönohjain: HD Graphics 500 | RAM-muisti: 4 Gt | Näyttö: 11,6 tuumaa (1 366 x 768) HD, IPS | Tallennustila: 32 Gt, flash

Edullinen hinta

Kestävä runko

Himmeä näyttö

Heikko akunkesto

Yksi Acerin vahvuuksista on kehittää edullisia kannettavia, jotka kestävät luotettavasti peruskäytössä. Monet ovatkin nimittäneet Chromebook Spin 11:tä yhdeksi kaikkien aikojen parhaista Chromebookeista. Alhainen 400–450 euron hintalappu vaatii toki jonkin verran kompromisseja, joten esimerkiksi koneen näyttö voisi olla kirkkaampi ja akunkesto parempi. Pääasiassa saat kuitenkin erinomaista vastinetta rahoillesi. Kannettava selviää helposti päivittäiskäytössä ja sopii erinomaisesti vaikkapa opiskelijalle.

Lue koko arvostelu: Acer Chromebook Spin 11

