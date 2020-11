Paras Chromebook 2020: löydä itsellesi sopivin Chromebook

Parhaat Chromebookit ovat kehittyneet paljon näiden nöyristä alkuajoista. Ne eivät ole enää edullisia ja kevyitä korvikkeita Windows-kannettaville, vaan ovat kehittyneet äärimmäisen kyvykkäiksi moniajolaitteiksi, jotka pärjäävät useiden perinteisten kannettavien kanssa ominaisuuksien ja suorituskyvyn osalta.

Etsit itsellesi sitten sopivaa Chromebookia arkiseen elokuvien katseluun tai työn tekemiseen, olemme valinneet parhaat Chromebookit juuri näitä käyttötarkoituksia varten. Kaikkein kalleimmat Google Chromebook -mallit ovat päässeet jopa meidän parhaiden kannettavien listalle, sillä ne antavat hyvää vastinetta rahalle muotoilun, suorituskyvyn ja käyttömukavuuden osalta.

Aiemmin tuntemasi kevyet kannettavat eivät ole enää vain toissijaisia laitteita, vaan monet parhaat Chromebookit ovat myös markkinoiden parhaimpia hybridikannettavia ja sopivat siten erinomaisesti matkakäyttöön.

Tutustu siis alta markkinoiden tämän hetken parhaimpiin Chromebookeihin, jotka olemme valinneet perusteellisten testien perusteella säästääksemme sinulta aikaa.

Parhaat Chromebookit lyhyesti

Google Pixelbook Go Lenovo IdeaPad Duet Chromebook HP Chromebook 14 Asus Chromebook Flip Acer Chromebook 314 Acer Chromebook Spin 311 Asus Chromebook Flip C436F Acer Chromebook Spin 11 Acer Chromebook 15 Acer Chromebook 714

Paras Chromebook syksyllä 2020:

1. Google Pixelbook Go Paras Chromebook koskaan Suoritin: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 615 | Muisti: 8 Gt - 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) tai 4K LCD -kosketusnäyttö | Tallennuskapasiteetti: 128 Gt - 256 Gt eMMC 3 399 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Uskomaton akkukesto Erinomainen Hush-näppäimistö Kyseenalainen hintaratkaisu kalliimpien mallien osalta Ei biometristä kirjautumista

Google jatkaa perinnettään viemällä maailman parhaan Chromebookin tittelin. Vaikka yhtiön vanhemmat Pixelbookit ovat usein pitäneet listamme kärkipaikkaa, uudeksi kuninkaaksi on noussut Pixelbook Go. Tämä malli osoittaa, että Chromebookit voivat olla yhtä tyylikkäitä ja tehokkaita kuin perinteiset kannettavat. Pixelbook Go tuokin monia Pixelbookin laatuominaisuuksia entistä edullisempaan laitteeseen. Siinä on lisäksi upea akkukesto ja ilmiömäinen näppäimistö nautinnon takaamiseksi.

Tätä mallia ei ole saatavilla tällä hetkellä Suomesta.

Lue arvostelu: Google Pixelbook Go

2. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Erinomainen työkalu verkkoselaukseen Prosessori: MediaTek Helio P60T | Näytönohjain: ARM G72 MP3 800 GHz | Muisti: 4 Gt LPDDR4X | Näyttö: 10,1" FHD (1 920 x 1 200) IPS, kiiltävä, kosketusnäyttö, 400 nittiä | Tallennuskapasiteetti: 64 Gt eMMC Prime 299 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Todella kevyt Hyvä akkukesto Erittäin edullinen Pieni näppäimistö ja kankea kosketuslevy Laturi ja kuulokkeet käyttävät samaa liitäntäporttia

Pähkäiletkö Chromebookin ja tabletin välillä? Onneksi sinun ei enää tarvitse, sillä Lenovo IdeaPad Duet Chromebook tuo molempien vaihtoehtojen parhaat puolet yhteen pakettiin. Erityisesti kevyttä ratkaisua etsivä saa rahalleen runsaasti enemmän vastinetta kuin mitä selvästi kalliimmat Windows-tabletit tapaavat tarjota.

Kuten Chromebookit aina, myös Lenovon IdeaPad Duet tarjoaa erinomaisen akun. Käyttöikää piisaa yhdellä latauksella peräti 22 tuntia, joten edes yömyöhäiseksi venyvä iltapuhde ei pakota sinua pistokepaikalle.

Edullinen hinta ei tule tietenkään ilman kompromisseja. Laite on pieni, ja sitä myöten myös näppäimistö on ahdettu melkoisen kapeaan tilaan. Kosketuslevyn tuntuma ei onnistunut vakuuttamaan meitä. Näiden murheiden ohella harmaantumista aiheuttaa kuulokkeiden ja laturin yhteinen portti, joten käytössäsi on kerrallaan vain toinen.

Pienet miinuspuolet ovat silti pieni vaiva, kun katsoo miten paljon pienellä rahalla voikaan saada. Budjettiratkaisua etsivälle Lenovo IdeaPad Duet onkin markkinoiden tämän hetken paras vaihtoehto.

Lue arvostelu: Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

3. HP Chromebook 14 Tasapaino muotoilun ja hinta-laatu-suhteen välillä Suoritin: Intel Celeron N2840 – N2940 | Näytönohjain: Intel HD Graphics | Muisti: 2 Gt – 4 Gt | Näyttö: 14-tuumainen, HD (1 366 x 768) BrightView | Tallennuskapasiteetti: 16 Gt – 32 Gt eMMC Prime 334,43 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen näppäimistö ja kosketuslevy Terävä ja elävä näyttö Hitaampi kuin kilpailijansa Keskinkertainen akkukesto

Parhaissa Chromebookeissa on hyvä tasapaino edullisen hinnan ja Chrome OS:n hyötykäytön välillä, ja HP Chromebook 14 on erinomainen esimerkki tällaisesta ratkaisusta. Vaikka siinä on samankaltaisuuksia Acer Chromebook 15:n kanssa, tämä 14-tuumainen Chromebook on aavistuksen kompaktimpi ja parempi. Sen näyttävä sinertävä väritys ja vakuuttava näyttö tekevät HP Chromebook 14:stä hinta-laatusuhteeltaan yhden parhaimmista Chromebookeista tällä hetkellä, vaikka sen akkukesto ja suorituskyky on ainoastaan keskinkertainen.

Lue arvostelu: HP Chromebook 14

4. Asus Chromebook Flip Premium Chromebook specs, economic Chromebook pricing Suoritin: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 515 | Muisti: 4 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen, FHD (1 920 x 1 080) LED-taustavalaistu anti-glare | Tallennuskapasiteetti: 32 Gt – 64 Gt eMMC Check Amazon Tyylikäs tablettitila Näppärä näppäimistö Ei valmista Android-tukea Keskinkertaiset kaiuttimet

Ennen kuin Google toi markkinoille Pixelbookin ja näytti, millaisia Chromebookien pitäisi olla, Asus Chromebook Flip oli kukkuloiden valtias. Sen Intel Coren suoritin ja Full HD -näyttö tekevät tästä laitteesta käänteentekevän jopa nykyään, vaikka Google Pixelbookit ovatkin menneet sittemmin sen edelle. Jos et halua maksaa Pixelbookin hintaa, mutta haluat sen tärkeimmät ominaisuudet, tähän Asusin kannettavaan kannattaa tutustua.

Lue arvostelu: Asus Chromebook Flip

5. Acer Chromebook 314 Erinomainen Chromebook Suoritin: Intel Celeron N4000 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 600 | Muisti: 4 Gt | Näyttö: 14-tuumainen LED (1 366 x 768) HD-näyttö | Tallennuskapasiteetti: 32 Gt eMMC Prime 279 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen akkukesto ja suorituskyky Kirkas ja terävä näyttö Ei kosketusnäyttöä Ei sormenjälkitunnistinta

Jos etsit Chromebookista todellista vastinetta rahallesi, suosittelemme kääntämään katseen Acer Chromebook 314:n puoleen. Se on helppokäyttöinen, luotettava ja siinä on tehokas näyttö sekä jopa 12 tunnin akkukesto – puhumattakaan 14 tuuman terävästä ja kirkkaasta näytöstä. Sen näppäimistö on lisäksi mukava käyttää, ja kosketuslevy tottelee tarkasti sormien liikkeitä.

Ennen kaikkea se löytää erinomaisen tasapainon muotoilun, käytettävyyden, ominaisuuksien, akkukeston ja suorituskyvyn osalta, eikä pelkää omia rajoitteitaan.

Lue arvostelu: Acer Chromebook 314

6. Acer Chromebook Spin 311 Monipuolinen ja mukava käyttää Suoritin: Intel Celeron N4000 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 600 | Muisti: 4 Gt | Näyttö: 11,6" HD (1 366 x 768) 16:9 IPS kosketusnäyttö | Tallennuskapasiteetti: 64 Gt Flash-muisti 269,57 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen muotoilu ja rakenne Mukavan kokoinen Erinomainen kosketusnäyttö Himmeä näyttö Järkyttävän kokoiset sururaidat

Jos tärkein kriteerisi on mukautuvuus, valintasi on silloin Acer Chromebook Spin 311. Kyseessä on erinomainen ja monipuolinen Chromebook, jossa on kestävä runko, hyvä akkukesto ja käytettävyys. Se loistaa kuitenkin eritoten mukautuvuuden suhteen, sillä siinä on hybridilaitteeksi todella hyvät liitännät, kannettava koko ja erinomainen kosketusnäyttö. Lisäksi sen näppäimistö ja kosketusnäyttö eivät ole ainoastaan luotettavia, vaan myös mukavia käyttää. Kaikki nämä ovat suoranainen harvinaisuus tässä hintaluokassa.

Lue arvostelu: Acer Chromebook Spin 311

7. Asus Chromebook Flip C436F Paljon hyvää Suoritin: 10. sukupolven Intel Core i3 – i5 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics | Muisti: 8 Gt – 16 Gt 2 133 MHz LPDDR3 | Näyttö: 14” LED-taustavalaistu Full HD (1 920 x 1 080) 16:9 -näyttö | Tallennuskapasiteetti: 512 Gt / 256 Gt / 128 Gt PCIe® NVMe 3.0x 2 M.2 SSD Prime 1 226,90 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Loistava suorituskyky Laadukas rakenne ja suorituskyky Vakuuttava näppäimistö Kehnot kaiuttimet Epätarkka kosketuslevy Epätarkka kosketusnäyttö

Kalliit Chromebookit ovat kokonaan oma markkinansa, jotka on suunnattu perinteisten kannettavien suorituskykyä ja Chromebookien keveyttä kaipaaville käyttäjille. Asus Chromebook Flip C436F on yksi harvoista laitteista, jotka tarjoavat loistavan suorituskyvyn, erinomaiset ominaisuudet, laadukkaan rakenteen ja hintalapun, joka on kilpailijoita edullisempi. Jos etsit siis höyhenenkevyttä OS-laitetta, jonka suorituskyky saattaa muut häpeään, tämä on yksi vuoden parhaimmista malleista.

Lue arvostelu: Asus Chromebook Flip C436F

8. Acer Chromebook Spin 11 Tuore tuttavuus Suoritin: 1,1 GHz Intel Celeron N3350 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 500 | Muisti: 4 Gt LPDDR4 | Näyttö: 11,6-tuumainen HD (1 366 x 768) IPS -kosketusnäyttö | Tallennuskapasiteetti: 32 Gt eMMC SSD 392,95 € Katso jälleenmyyjältä CDON Edullinen Kestävä Himmeä näyttö

Parhaimmat Chromebookit ovat hyviä vaihtoehtoja myös opiskelijoille, joille Acer Chromebook Spin 11 on suunnattu. Kyseessä on edullinen, kyvykäs ja kestävä kannettava, jolla on helppo tehdä koulutehtäviä matkalla tai koulussa. Se ei välttämättä riitä pelaamiseen tai videoiden käsittelyyn, mutta jos haluat katsoa elokuvia tai kirjoittaa, Acer Chromebook Spin 11 kannattaa pistää ostoslistasi kärkeen.

Lue arvostelu: Acer Chromebook Spin 11

9. Acer Chromebook 15 Pitkäikäinen kumppani Suoritin: Intel Pentium N4200 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 505 | Muisti: 4 Gt | Näyttö: 15,6 tuumaa, FHD (1 920 x 1 080) | Tallennuskapasiteetti: 32 Gt eMMC Prime 420,95 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Uskomaton akkukesto Viehättävä muotoilu Kosketuslevy tuntuu kömpelöltä Helppo rasittaa moniajolla

Acer Chromebook 15:n rakenne kilpailee Macbookien kanssa, joten tätä hybridilaitetta on helppo suositella. Muotoilu ei ole kuitenkaan ainoa merkittävä tekijä, sillä kyseessä on mukautuva ja laajalla Android-tuella kuorrutettu kannettava, jossa on 180-asteinen sarana, erinomainen lähes 17 tuntia kestävä akku.

Lue arvostelu: Acer Chromebook 15

10. Acer Chromebook 714 Tukeva joskaan ei erityinen silmänilo Prosessori: Intel Pentium 4417U – Intel Core i5-8350U | Näytönohjain: Intel HD Graphics 610 – UHD Graphics 620 | Muisti: 8 Gt | Näyttö: 14" Full HD (1 920 x 1 080) 16:9 – 14" Full HD (1 920 x 1 080) 16:9 kosketusnäyttö | Tallennustilakapasiteetti: 32 Gt – 64 Gt 535,06 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Todella tukeva metallinen runko Hyvä akkukesto Vanhentunut muotoilu Näppäimistö on kankea

Jos kestävyys sekä tekninen toimivuus ovat sinulle kaikki kaikessa, Acer Chromebook 714 saattaa olla vuoden 2020 paras vaihtoehto. Sen tukeva runko on kestävää joskaan ei järin kaunista tekoa. Onneksi tyylirikko jää sivuosaan, kun erinomainen akku sekä hyvä suoritusteho pitävät sinut työn touhussa. Neliydinprosessori täyttää tarpeesi peruskäytössä vaivatta, eikä se kompuroi edes hitusen raskaammissa projekteissa. Tämä tekee Acer Chromebook 714:stä käytännöllisen vaihtoehdon työkäyttöön.

Lue arvostelu: Acer Chromebook 714

