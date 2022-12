CES 2023: tätä kaikkea odotamme maailman suurimmalta elektroniikkatapahtumalta

CES 2023 tekee paluun tuttuun muottiin kahden virtuaalisesti vietetyn vuoden jälkeen. Odotamme näkevämme tammikuisessa tapahtumassa runsain mitoin kiinnostavia laite-esittelyitä aina televisioista läppäreihin ja sähköautoihin.

CES 2023 on vuoden tärkeimpiä tilaisuuksia eri laitevalmistaijlle. Samsung, Sony, LG, Panasonic ja monet muut satsaavat suurimpia tuotteitaan nimenomaan tammikuun esittelyä varten.

Tapahtuma on suomalaisille hiukan vaikea osallistuttava, mutta onneksi useat striimatut esittelytilaisuudet auttavat näkemään keskeisimmät hetket. Olemme keränneet tähän artikkeliin kaikki merkittävimmät tiedot, uutiset, ajankohdat sekä spekulaatiot koskien CES 2023 -messuja.

Milloin CES 2023 järjestetään?

CES 2023 alkaa torstaina 5. tammikuuta 2023. Vilinää ja vilskettä riittää saman viikon sunnuntaihin eli 8.1. asti.

Tarkkaa ohjelmaa ei ole vielä julkistettu, mutta viralliset tapahtumat käynnistyvät tostai-iltana kello 18.30.

Messut järjestetään varsinaisesti Las Vegas Conventionissa, World Trade Centerissä (LVCC) ja Venetian Expossa. Mikäli olet sattumoisin kasinokaupungissa käymässä, voit paikan päällä. Ovet ovat paikallista aikaa avoinna:

5.1. 10-18 (Suomen aikaa 20.00-04.00)

6.1. 9-18 (Suomen aikaa 19.00-04.00)

7.1. 9-18 (Suomen aikaa 19.00-04.00)

8.1. 9-16 (Suomen aikaa 19.00-02.00)

Jos olet kiinnostuneempi viihde-elektroniikasta, kannattaa tähtäimeen ottaa kodin laitteisiin keskittyvä C Space. Se on avoinna kuluttajille torstaista lauantaihin kello 09-17 eli Suomen aikaa 19-03.00.

Miten voin rekisteröityä CES 2023 -tapahtumaan?

CES on ammattilaisille tarkoitettu tilaisuus, jonne pääsevät mukaan vain yli 18-vuotiaat teknologia-alan tekijät. Jotta saat rekisteröidyttyä mukaan, täytyy sinulla olla suhteita teknologiayritykseen tai alan mediajulkaisuun.

Mikäli täytät mainitut reunaehdot, voit ilmoittautua CES 2023 -tapahtumaan virallisella rekisteröitymissivulla (Avaa uuteen ikkunaan) olevalla lomakkeella. Tarjolla on erilliset lomakkeet vuosina 2020 ja 2022 käyneille sekä kokonaan uusille tulokkaille.

Ilmoittautuminen vaatii kuvan lähettämistä, yritystietojen toimttamista sekä todistusta omasta teknologia-alan panoksestasi. Näin varmistetaan, että paikalle pääsevät vain kriteeristön täyttävät.

Mitkä valmistajat osallistuvat CES 2023 -messuille?

Samsung

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Samsung on jo pitkän aikaa ollut CES-messujen suurimpia nimiä. Kuten aiemminkin, myös tällä kertaa valmistaja esittelee omassa tilaisuudessaan uusia laitejulkistuksia. Tämän vuoden show kulkee nimellä ‘Bringing Calm to Our Connected World’, joten painopisteenä voi hyvinkin olla ennemmin älykoti kuin televisiot sekä kannettavat tietokoneet.

Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö ohjelmassa kenties olisi uutisia tulevista QD-OLED-telkkareista tai Galaxy-tuoteperheestä. Taannoin integraatio Matter-älykotistandardin sekä Samsungin oman SmartThings-tuoteperheen kanssa povaa joka tapauksessa uutta tiedotettavaa.

Sony

Sonyn kohdalla saatetaan nähdä kaikkea kuulokkeista pelikonsoliin ja sähköautosta televisioon. (Image credit: Sony)

Sony on CES-messujen outolintu. Yhtiön kohdalla ei voi koskaan olla varma mikäli esittelyvuorossa on perinteinen älytelevisio tai hulppea sähköauto. Tämän vuoksi ennakkospekulointi on hyvin vaikeaa.

Tiedämme Sonyn esittelevän Vision-S EV -autoa tavalla tai toisella, sillä yhtiö kertoi siitä twiitissään (Avaa uuteen ikkunaan). Toinen mahdollisuus on PlayStation VR 2 tai jopa PS5 Slim -konsoli. Lisäksi arvelemme näkevämme tai kuulevamme jotain vuoden 2023 4K- ja 8K-tarkkuuden televisiomalleista.

LG

LG on tunnettu rohkeista kokeiluistaan, joiden saapuminen myyntiin on kuitenkin monesti epätodennäköistä. (Image credit: LG Display)

LG on esitellyt CES-historiansa aikana monipuolisemmin laitteita kuin kukaan muu. Kuten Sony, myös LG osaa yllättää poikkeavilla tuotteillaan. Emme usko yhtiön tyytyvän tavanomaiseen tänäkään vuonna.

Olemme kuulleet huhuja 27-tuumaisesta OLED-pelinäytöstä, LG C3 OLED TV -mallista sekä venytettävästä korkearesoluutioisesta näyttöteknologiasta. Lisäksi pesukoneet, hiustenkuivaimet sekä muut älykodin laitteet ovat varmasti mahdollisuuksien rajoissa – etenkin kun läpinäkyvä jääkaappi vahvistettiin jo ennakkoon.

Hisense

Hisensen tv-mallisto on Suomessa vielä harvinainen, mutta laadusta se ei jäänyt viime vuonna kiinni. (Image credit: Future)

Hisense osallistuu CES 2023 -tapahtumaan LVCC:ssä sijaitsevalla alueellaan. Luvassa on pelaamiseen, metaverseen sekä audiovisuaaliseen teknologiaan suunnattuja tuotteita.

Näimme viime vuonna kaikenhintaisia tv-malleja. Näistä kiinnostavin oli huippumalli L9G TriChroma Laser TV, mutta myös Hisense U7H, U8H ja U9H erottuivat mini-led-taustavalaistuksellaan edukseen. Olimme jopa niin vakuuttuneita, että arvelimme yhtiön esitelleen vuoden 2022 parhaat keskihintaiset televisiot. Erityisesti Hisense U7H osoittautuikin loistavaksi pelitelevisioksi PS5:n ja Xbox Series X:n kylkeen.

Tänä vuonna nähtäneen uusia televisioita sekä mahdollisesti muutamakin soundbar-kaiutin. Lisäksi odotamme esittelytilaisuuden sisältävän jatketun ja virtuaalisen todellisuuden laitteita.

Intel

Intel keskittynee uusiin prosessoreihin. (Image credit: Getty Images)

Intel osallistuu CES 2023 -tapahtumaan omalla Venetian Expo -esittelyalueellaan.

Viime vuonna nähtiin useampia kannettavien laitteiden prosessoreja, joista etenkin H-sarja valloitti parhaiden kannettavien tietokoneiden listamme kärkisijoja. Näistä lippulaivamalli Core i9-12900HK tarjosi niin erinomaisen suorituskyvyn, etteivät kilpailijat tahtoneet enää pysyä mukana. Lisäksi yhtiö jutusteli keinoälyn avulla ohjautuvista autoista sekä muista tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Näemme todennäköisesti tänä vuonna jälleen runsaasti prosessoreita, joiden johtotähtenä lienee Intel Raptor Lake -sarja. Niillä onkin näytön paikka, sillä AMD Zen 4 on asettanut haasteriman korkealle.

AMD

Myös AMD keskittyy läppärien suorituskyvyn parantamiseen. (Image credit: AMD)

CES 2023 -tapahtuman ennakkotietojen (Avaa uuteen ikkunaan) perusteella AMD jäänee tänä vuonna taka-alalle, sillä yhtiötä ei ole ainakaan vielä listattu osallistujaksi. Sen sijaan valmistaja järjestää oman esittelutilaisuuden (Avaa uuteen ikkunaan).

Aivan kuten Intel edellä, myös AMD keskittynee kannettavien laitteiden prosessoreihin. Viime vuonna vuorossa oli Ryzen 6000 -sarjan julkistus.

AMD Zen 4 -mallisto jatkunee seuraavaksi AMD Ryzen 7000 -sarjalla, joka vaikuttaa vuotojen perusteella todella vakuuttavalta. Intelin ja AMD:n välinen nokkapokka onkin erittäin kiintoisaa seurattavaa.

Nvidia

(Image credit: Nvidia)

Aivan kuten vuosi sitten, myös tällä kertaa Nvidia vaikuttaisi viettävän messualueella hiljaiseloa. Tästä huolimatta yhtiö on vahvistanut erillisen Special Address -tilaisuuden tammikuun 3. päivälle.

Nvidia ei ole vielä paljastanut hihassa olevia ässiään. Todennäköisin veikkaus koskee RTX 4070 Ti -näytönohjainta, joka on ainakin huhujen mukaan erittäin pätevä malli moneen tarpeeseen. Lokakuussa 2022 julkaistu Nvidia GeForce RTX 4090 tuntui ylittävän näytönohjaimien suorituskyvyn maksimin, joten edullisempi ja "vain" huipputehokas 4070 Ti olisi monille kutkuttava vaihtoehto.

Saatamme nähdä muitakin näytönohjaimia, mutta RTX 4070 Ti vaikuttaa todennäköisimmältä.

Meidän ennustukset CES 2023 -tapahtumasta

CES 2023: Puhelimet

Puhelinjulkistuksien määrä on viimeisten vuosien aikana pudonnut merkittävästi, kun valtaosa valmistajista on keskittänyt esittelyt omiin erikoistapahtumiin. Näin käynee tänäkin vuonna, sillä Samsung Galaxy S23 -mallisto nähtäneen vasta helmikuussa.

Jotain kännyköitä voidaan silti nähdä. Razer on tavoitellut jo hyvän aikaa valtikkaa parhaiden pelipuhelimien markkinoilla, ja seuraava lippulaivamalli on jo RazerCon 2022:ssa esitelty Razer Edge 5G . Puhelimen julkaisu ja hintalappu voidaan hyvinkin paljastaa CES 2023:ssa.

TCL on monesti esitellyt tapahtumassa edullisempia Android-puhelimia. Lisäksi HMD Global saattaa hyvinkin tuoda näytille uusia Nokia-puhelimia.

Sen sijaan vuoden 2022 CES-tapahtumassa esitelty Galaxy S21 FE ei mitä ilmeisimminkään ole saamassa seuraajaa .

CES 2023: Televisiot

Televisiot olivat CES 2022 -tilaisuudessa harvinaisen pienessä roolissa, sillä LG ja Sony eivät syystä tai toisesta esitelleet uusia mallejaan. CES 2023 on todennäköisesti paluu arkeen.

Isommat ja kirkkaammat televisiot ovat olleet perinteisesti CES-hittituotteita. Samsung S95B ja Sony XR-A95K esittelivät vuonna 2022 QD-OLED-paneelin, joten uskomme tekniikan saapuvan myös 55- ja 65-tuumaisiin malleihin.

Mini-LED-taustavalaistus on sekin yleistymässä myös edullisemmassa hintaluokassa. Tästä saatiin jo vuoden 2022 aikana esimakua, kun Hisense U8H -mallisto otti tekniikassa varaslähdön.

Yli 100-tuumaiset Micro-LED-televisiot lienevät Samsungin ja Sonyn heiniä. Todennäköisesti kyseessä on kuitenkin vain esittely tulevaisuutta varten, sillä hintalappu lienee roimasti kuluttajien kipurajan yläpuolella. Toki täysin yliampuvat tuotteet ovat aina olleet CES-tapahtuman herkkua.

CES 2023: Tietokoneet

Kuten mainittua, Nvidia on tyypillisesti ollut CES:n aikaan valokeilassa. Näemme todennäköisesti RTX 4070 Ti -näytönohjaimen sekä mahdollisesti myös hieman tehottomamman RTX 4070 :n. Näiden kohdalla kiinnostavin anti koskee hinnoittelua, sillä AMD on tuonut markkinoille edullisuudesta huolimatta todella kilpailukykyisiä malleja. Erityisesti loistava Radeon RX 7900 XTX on ansaitusti parhaiden näytönohjaimien listamme ykkösnimi.

Kun nyt AMD tuli puheeksi, mainittakoon yhtiön pitävän erillisen tilaisuuden. Saatamme hyvinkin nähdä seuraavan sukupolven 3D V-Cache -prosessoreita, joista odotetuin on Ryzen 7000 -mallisto . Vastaavasti Intelin on huhuiltu paljastavan 13. sukupolven prosessorinsa.

Jos unohdetaan näytönohjaimet ja prosessorit, luvassa lienee kattava pläjäys uusia kannettavia tietokoneita. Läppärijulkistuksia on syytä odottaa Delliltä, Asusilta ja Lenovolta.

CES 2023: Äänentoisto

Nyt kun vinyylit ovat entistä suuremmassa huudossa, uskomme monien valmistajien etsivän tapoja näiden levyjen soittamiseen. Monet eivät halua kattavia äänentoistolaitteistoja, vaan mahdollisimman simppelin ratkaisun kuunteluhetkeen. Erityisesti sujuva langaton yhteys kaiuttimen ja soittimen välillä on avain onneen.

Korkealaatuinen ääni, langattomat yhteydet sekä laitteistot kehittyvät jatkuvasti, ja esimerkiksi Oppo kertoo uuden piirinsä mahdollistavan langattoman Bluetooth-yhteyden yltävän huippuluokan äänenlaatuun. Lisäksi se kuulemma mahtuu jopa langattomaan korvanappiin.

Saatamme hyvinkin kuulla lisätietoja langattomista vastamelukuulokkeista sekä muista kaiuttimista.

CES 2023: Älykellot ja muu puettava elektroniikka

Terveyteen keskittyvä teknologia on yhä useampien huulilla, joten odotamme monien älykellojen ottavan askeleen tai kaksi eteenpäin terveysominaisuuksien saralla. Viime vuonna Garmin esitteli Vivomove-mallin, joka pyrki yhdistämään kattavat ominaisuudet tyylikkyyteen.

Monet älykellot ovat pyrkineet siirtymään lähemmäs perinteistä kelloa. Iso osa kuluttajista ei halua ranteeseensa lisänäyttöä erilaisille ominaisuuksilla, vaan perinteistä käytännöllisyyttä arvostetaan korkealle. Samalla älykellomarkkinat ovat jumiutuneet hyvin tietynlaiseen muottiin. Voidaan aiheesta sanoa, ettei useilla nykymalleilla ole kovinkaan hyvää kykyä erottua massasta.

Philipsin suunnalta voidaan hyvinkin kuulla sähköhammasharjoista sekä kastelujärjestelmistä. Vastaavasti Joicom esitellee tuoreen älyvaa'an sekä kuntopyörän.

Yksi mielenkiintoinen suuntaus saattaa hyvinkin olla kannustaminen ulkoilemaan. Kun pandemia on parin vuoden ajan pitänyt ihmiset tukevasti sisätuloissa, saattavat valmistajat pyrkiä viimein palaamaan takavuosien kaltaisiin treenimuotoihin.

CES 2023: Älykoti

Enemmän on enemmän. Matter on tehnyt älykodeistamme kuluvan vuoden aikana merkittävästi viisaampia. Kuulemme todennäköisesti monista mielenkiintoisista laitteista CES:n lomassa. Esimerkiksi Matter-yhteensopiva Nanoleaf sekä muut valaisimet ovat vahvoja ehdokkaita. Kun älykodin laitteita voi käyttää erillisten sovellusten (Alexa, HomeKit, Siri ja niin edelleen) sijasta yhden Matterin avulla, luo se kokonaisuuden luomisesta entistä monipuolisempaa.

Jos unohdetaan Matter hetkeksi niin näemme todennäköisesti entistä älykkäämmistä robotti-imureista. Niin ikään turvakamerat, video-ovikellot, älylukot ja muut tuoteperheet kasvanevat tammikuussa entisestään.