CES 2023 ja autoteknologia: erottelimme markkinapuheet todellisuudesta

Las Vegasin normaali uhkapelitunnelma väistyy taas alkuvuodesta, kun valtava teknologiatapahtuma CES 2023 valtaa kaupungin. Messut tuo mukanaan myös runsaasti mainospuhetta ja hypeä, eikä kaikki tapahtumassa kuultu pidä aina paikkaansa.

Räikeitä puheita kuullaan ennen kaikkea itsestään ohjautuvien autojen osalta, kun alan johtajat vakuuttavat robottiautojen olevan vain vuoden tai kahden päässä yleistymisestä – jälleen kerran. Todellisuus voi olla kuitenkin jotain ihan muuta.

CES onkin joka vuosi yksi isoimmista automessuista Yhdysvalloissa, ja 5. tammikuuta järjestettävässä CES 2023:ssa nähdään runsaasti alan uutta teknologiaa. Tänä vuonna tapahtumassa nähtiin muun muassa väriään muuttava katumaasturi, robottiauton ja matkailuvaunun yhdistelmä sekä sähköauto yli tuhannen kilometrin kantamalla.

Alle olemme koonneet joitain tärppejä, joita autointoilijat voivat odottaa ensi vuodelta.

CES 2023: itse ohjautuvat autot

Vuonna 2018 TechRadar-toimittajamme Jeremy Kaplan listasi robottiautojen markkinat ja luetteli kaikki näitä valmistavat tekijät. Tuolloin hän totesi "kaikkien Mazdasta Maseratiin panostavan robottiautojen kehitykseen".

Tänä vuonna markkinat tuntuvat puhjenneen nopeammin kuin hajonnut rengas. GM:n robottiautoihin erikoistunut Cruise-yhtiö menetti pelkästään tänä vuonna 1,4 miljardia dollaria, uutisoi CNN (Avaa uuteen ikkunaan). Monet näkivät myös suurnimi Argo AI:ssa alan tulevaisuuden, kunnes se suljettiin marraskuun alussa. Lyft jäi puolestaan 137 miljoonaa dollaria tappiolle.

Myös Ford alensi arvoa 2,7 miljardilla dollarilla ja ilmoitti tilikatsauksessaan siirtyvänsä Argo AI:n (Avaa uuteen ikkunaan) itse ohjautuvista järjestelmistä ajoavustusteknologioihin, kuten mukautuvaan ajonhallintaan ja kaistanvaihtoavustukseen.

Siten emme odota näkevämme CES:ssä suuria kunnianosoituksia robottiautoja kohtaan. Itse ohjautuviin autoihin lukeutuu tosin paljon muutakin kuin vain määränpäästä toiseen saapuminen, joten näemme aivan varmasti uutta teknologiaa. BMW 7 Series -mallit käyttävät Heren (Avaa uuteen ikkunaan) teknologiaa ajoreittien ennustuksessa ja kuljettajan ajotapojen oppimisessa, jolloin se pystyy ehdottamaan entistä henkilökohtaisempia reittejä. Se käyttää myös Heren Real-Time Traffic -seurantaa, joka antaa yksityiskohtaista tietoa ajokaistoista hyödyntämällä geometriaa, ruuhkailmoituksia ja muuta. BMW:n puheenjohtaja Oliver Zipse pitää CES:ssä keynote-puheen ja ottaen huomioon, että yhtiö voitti viime vuonna palkinnon väriään muuttavalla autolla, odotamme näkevämme siistejä uusia teknologioita.

Kymmenet eri yhtiöt valmistavat autoihin lidar-tutkia, jotka mittaavat ja kartoittavat lasereillaan ympäristöä. Vaikka tutkat kuuluvat robottiautojen vakiovarustukseen, niitä valmistavien yhtiöiden määrä on vain niin naurettava, ettei tilanne voi jatkua. Ouster ja Velodyne ilmoittivat hiljattain yhdistyvän keskenään (Avaa uuteen ikkunaan), ja muut joko sulkevat ovensa tai luovuttavat. Uskomme trendin jatkuvan tulevaisuudessa.

TechCrunch kommentoikin aiemmin, että yhä useampi näistä yhtiöistä arvioi markkina-arvonsa yltiöoptimaalisesti ennustettujen tulojen pohjalta, eikä kukaan aio ostaa näitä yhtiöitä itselleen. Emme usko näkevämme tänä vuonna niin montaa lidar-julkistusta kuin aiempina vuosina.

Messuihin saapuu silti alan yhtiöitä, kuten luultavasti Intelin lokakuussa julkistama MobilEye ja jonka markkina-arvon on arvioitu olevan 17 miljardia dollaria (Avaa uuteen ikkunaan). CES toimii lisäksi synonyyminä innovaatiolle, joten odotamme kuulevamme uusia julkistuksia kehittyneemmistä lidar-versioista, korkearesoluutioisista kennoista ja monesta muusta.

CES 2023: sähköautot

Sonyn Vision-S -prototyyppi, jossa väitetään olevan ääniavustaja, eleohjaus, videopeliviihdekokemus, 5G-liitettävyys ja 360-asteinen tietoisuus ympäristöstä. (Image credit: Sony)

Luvassa on varsin futuristista kamaa, kuten Qualcommin ja Renaultin Ampere-osaston "ohjelmistopohjaiset autot (SDV)". Odotammekin SDV:n olevan yksi CES-messujen muotisanoista tänä vuonna, sillä MotorTrend esittelee tapahtumassa "SDV Innovator" -palkinnon.

Silti CES 2023 keskittynee tänä vuonna enemmän tavanomaiseen kuin ihmeelliseen. Amazonin odotetaan esittelevän Rivianin jakeluautot, joita on maailmalla jo yli tuhat kappaletta ympäri Yhdysvaltoja. Uskomme kuulevamme lisää näihin liittyen Amazonilta messujen aikana.

Vaan kuulemmeko tapahtumassa muinaisista sähköautoista, kuten Faraday Futuresta? Pari vuotta sitten ajoin tätä superautoa ympäri Las Vegasia ja hämmästelin, kuinka se kiihtyi nollasta kuuteenkymmeneen vain 2,3 sekunnissa. Se oli ihmeellistä. Epäilen silti, ettemme näe tämänkaltaisia ilmestyksiä tänä vuonna.

Tavanomainen voi silti olla ihmeellistä, ja näemme tänä vuonna varmasti uuden Volvo EX90:n. EX90:ssä on Luminarin lidar-kennot, kaksisuuntainen lataus ja paljon muuta, joita voi ihastella The Vergen (Avaa uuteen ikkunaan) silmäyksessä. Myös GM:n odotetaan olevan paikalla sankoin joukoin, kuten CES-messuilta on tapana odottaa. Näemmekö luksusmallisen Cadillac Celstiqin, jossa on enemmän 3D-tulostettuja osia kuin koskaan aiemmin? Näemmekö GM:n sähköisen kuumönkijän?

Sony oli hiljattain odottamaton lisäys sähköautojen joukossa, kun yhtiö esitteli omaa Vision-S-prototyyppiä (Avaa uuteen ikkunaan). Kesäkuussa japanilaisjätti julkisti aloittaneensa yhteistyön Hondan kanssa ja tarkensi suunnitelmaansa lokakuussa: yhtiön on määrä myydä laadukkaita sähköautoja vuonna 2026. Sonylle ominaiseen tapaan yksi panostuskohteista on autojen sisältä löytyvä viihde. Sony on hyödyntänyt CES:iä myydäkseen uutta tuotetta, joten odotamme näkevämme tänä vuonna mallista entistä kehittyneemmän konseptin.

CES 2023: konseptiautot ja muut hulluudet

Lopuksi odotamme näkevämme tapahtumassa ainakin jotain kreisejä keksintöjä ajoneuvojen osalta. Siemens saattaa esimerkiksi esitellä simulaation Space Perspectiven stratosfääriin nousevista kuumailmapalloajeluista. Space Perspective hyödyntää jättiläisyhtiön simulaatiota laskeakseen pallon työntövoiman ja painon välisen suhteen ja muihin tieteellisiin seikkoihin. Toivottavasti kuulemme, mitä voimme odottaa avaruuspallolla matkaamiselta.

Volcopter nähtiin puolestaan ensimmäisen kerran CES 2018:ssa, jolloin yhtiö esitteli VTOL-taksin. Hiljattain yhtiö ilmoitti saaneensa 182 miljoonaa dollaria rahoitusta (Avaa uuteen ikkunaan). Mihin rahat on tarkoitus käyttää? Myös Wiskillä on uusi malli itse ohjautuvasta VTOL-taksista. Ilman tällaisia hulluuksia CES ei olisi CES.