CES 2022:n parhaat: teknologiamessun 20 kiinnostavinta laitetta

Vaikka CES 2022 ei tänä vuonna ollut palannut vielä entiseen, tapahtuma järjestettiin jo osittain Las Vegasissa niin kuin ennen vanhaan. Lisäksi siellä nähtiin iso liuta mielenkiintoisia julkistuksia.

CES onkin teknologiasta kiinnostuneille jokavuotinen juhlapäivä, jolloin näemme kosolti mielenkiintoisia julkistuksia ja innovaatioita. Silti näistä vain muutamat onnistuvat vakuuttamaan TechRadarin toimituksen ja saamaan meiltä CES 2022:n parhaiden tuotteiden palkinnon.

Toimituksemme onkin käyttänyt koko kuluvan viikon äänestäen ja keskustellen CES 2022:n mielenkiintoisimmista julkistuksista. Alle olemme koonneet näiden perusteella tämän vuoden 20 kuuminta tuotetta, jotka nähtiin CES 2022 -tapahtumassa.

Onnittelut kaikille voittajille!

(Image credit: LG)

LG löi täysosuman CES 2022:ssa julkistamalla muutaman 8K- ja 4K-OLED-television, muutaman uuden QNED mini-LED -television ja jopa microLED-television. Valtaosa uusista näytöistä jää meidän budjettien ulottumattomiin, mutta pikkuruinen 42-tuumainen 4K OLED -malli varasti sydämemme.

LG tuo tänä vuonna suositun C-sarjan OLED-mallit entistä pienempään ja edullisempaan kokoluokkaan. Vaikka pelkäsimme alkuun pienen koon tarkoittavan myös kompromisseja ominaisuuksiin, näin ei kuitenkaan ole.

Pienimmässä C2 OLED:ssa on edelleen Alpha a9 Gen. 5 -suoritin kuten kallimmissa sisaruksissaan, ja se tukee 4K/120Hz-pelaamista HDMI 2.1:n kautta.

Ainoa poikkeus isompiin malleihin on siinä, että pikkuruinen käyttää viime vuoden mallien paneelia. Tämä tuskin haittaa moniakaan, jos hinta saadaan tiputettua alle tonnin.

(Image credit: Sony)

Sony esitteli yhden harvoista oikeasti seuraavan sukupolven televisioista CES-tapahtumassa. A95K QD-OLED on ensimmäinen kaupallinen QD-OLED-televisio, joka teknisten tietojen perusteella tarjoaa kaiken kaipaamamme viimeisimmällä paneeliteknologiallaan.

QD-OLED yhdistää OLED:sta tutut itsevalaisevat orgaaniset diodit, joiden vuoksi OLED-paneeleissa on täydellinen mustan taso, sekä kvanttipistenäyttöjen väriavaruus. Lopputuloksena on syntynyt näyttö, jossa on perinteisen LED-LCD-näytön 200 % väriavaruus, korkea maksimikirkkaus ja laajemmat katselukulmat kuin OLED-malleissa.

Ennen kuin hehkutamme televisiota kuitenkin liiaksi, meidän täytyy päästä testaamaan niitä toimistollamme. Mutta kaiken kuulemamme perusteella A95K on OLED-televisioiden kaivattu evoluutio.

(Image credit: Noveto)

Noveto N1 näyttää hieman pieneltä soundbar-kaiuttimelta, joka on kuitenkin keilanmuodostusteknologiaa hyödyntävä kaksikorvainen äänielämys ilman tarvetta erillisille kuulokkeille. Ja toisin kuin soundbar-kaiuttimissa, äänen kuulee ainoastaan käyttäjä.

Laite toimii välittämällä äänettömästi ilmaa pitkin ultraääntä, jotka yhdistyvät pieniksi äänikupliksi juuri käyttäjän korvan ulkopuolella ja luovat samanlaisen kuunteluelämyksen kuin kuulokkeiden kanssa.

Noveton mukaan kaikki muut huoneessa olevat käyttäjät kuulevat vain "kuiskauksen äänestä", kun taas käyttäjä itse kokee täydellisen kolmiulotteisen tilaäänen. Yhtiö väittää tallentaneensa huikean 90 prosentin (20 dB) äänenvaimennuksen jo metrin päästä kuuntelijasta.

Ja jos käyttäjä kääntää päätään kesken kuuntelun, laitteessa oleva kasvojentunnistus auttaa seuraamaan käyttäjän korvia ja varmistaa, että ääni lähetetään oikeaan paikkaan.

(Image credit: Exeger / Mayht)

Tämä on Exegerin ja Mayhtin luoma uusi prototyyppimalli kannettavasta kaiuttimesta.

Se käyttää Exegerin Powerfoyle-materiaalia, joka muuttaa valolähteen energiaksi, minkä ansiosta kyseinen Bluetooth-kaiutin on käytännössä itselataava. Siten se pysyy kuunteluvalmiudessa myös ulkosalla. Samanlaista teknologiaa hyödyntävät muun muassa Urbanista Los Angeles -kuulokkeet.

Kaiuttimessa on myös Mayhtin kehittämä uudenlainen kaksikalvoinen kaiutinelementti, jonka väitetään pystyvän tuottamaan kymmenen kertaa suuremman kokoisen kaiuttimen ääni. Mayhtin kaiutinelementit ovat kilpailijoitaan litteämmät ja pienemmät, mutta niiden väitetään olevan yhtä tehokkaat ja laadukkaat äänentoistossa.

Vaikka prototyyppi ei ole vielä saatavilla julkisesti, se esittelee todella mielenkiintoisen tulevaisuuden äänelle ja äänentoistolle.

(Image credit: Samsung)

Samsungin SolarCell-kaukosäädin on kenties ensimmäinen laatuaan, joka latautuu langattomasti reittittimen kautta. Eteläkorealaisen teknologiajätin uusi laite vie viime vuonna esitellyn aurinkovoimakäyttöisen Eco Remote -kaukosäätimen entistä pidemmälle, sillä se pystyy lataamaan RF-signaaleja itseensä saadakseen virtaa.

RF-signaalien kerääminen (RF Energy Harvesting) ei ole itse asiassa konseptina mikään uusi, mutta tämä on kenties ensimmäinen kerta, kun sitä käytetään kuluttajaelektroniikassa.

Toisin kuin muissa langattomissa latausmetodeissa, kuten Qissa, SolarCell Remoten ei tarvitse olla lähellä reititintä. RF-signaalien keräys onnistuu jopa 40 metrin etäisyydeltä, kunhan laitteiden välillä ei ole esteitä.

Koska kaukosäädin ei tarvitse erillistä latausasemaa ja käyttää kahta eri langatonta latausteknologiaa, aurinko- ja RF-voimaista, se latautuu koko ajan joko auringon tai käyttäjän reitittimen voimalla.

(Image credit: Samsung)

Samsung on tuomassa kotiteatterielämyksen matkakäyttöön uuden The Freestyle -projektorin avulla.

Kannettavuuden lisäksi The Freestyle on muutoinkin varsin pätevä projektori. Se painaa alle kilogramman ja siinä on automaattinen horisontintasaus sekä säädettävä alusta, joiden avulla laitteen voi asettaa melkein minne tahansa.

Eikä se tarvitse kylkeen erillisiä kaiuttimia, sillä siinä on sisäänrakennettu 360-asteinen äänijärjestelmä.

(Image credit: Eufy)

Eufy esitteli uuden video-ovikellon, jossa on peräti kaksi kameraa. Niiden avulla näet paitsi oven takana olevien henkilöiden kasvot, myös mahdollisesti ovelle jätetyt paketit.

Eufy Security Video Doorbell Dualissa on 2K-kamera, jossa on 160 asteen näkökenttä ylhäällä, ja alhaisempi Full HD -linssi, joka on suunnattu alaspäin 120-asteisella näkymällä.

Akkukäyttöisenä se ei vaadi liittämistä ovikelloon, vaan se yhdistyy langattomasti HomeBase 2:een. Ohjelma sisältää 12 gigatavua tallennustilaa videolle.

The Vivo V23 Pro (Image credit: Vivo)

Vivo tuo markkinoille selfie-faneille suunnatun Vivo V23 - ja V23 Pro -puhelimet. Näissä on kaksi etukameraa, joista toinen on 50 megapikselin päälinssi ja toinen 8 megapikselin ultralaajakulma yhteiskuvia varten. 50 megapikselin pääkamera on resoluutioltaan suurin, jonka olemme nähneet puhelimissa edessä.

Niiden avulla voi tallentaa myös 4K-videota, jotka tukevat automaattista kaunistamista hieman samaan tapaan kuin potrettikuvatilat tekevät valokuville.

Muutoin Vivo V23 Prossa on 108 megapikselin pääkamera takana, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrolinssi. 6,56 tuuman FHD+ -näyttö tukee 90 Hz virkistystaajuutta, ja järjestelmäpiirinä toimii 5G:tä tukeva MediaTek Dimensity 1200.

Vivo V23 tarjoaa muutoin samankaltaisen kokemuksen, mutta aavistuksen heikompitehoisena. Etukameroina toimivat samat 50 megapikselin ja 8 megapikselin linssit, mutta takana on huomattavasti vaatimattomampi 64 megapikselin kenno. Myös näyttö on 6,44 tuuman koollaan aavistuksen pienempi, ja järjestelmäpiirinä toimii niin ikään heikompi MediaTek Dimensity 920.

Ensiarviossa Vivo V23

(Image credit: BMW)

BMW:n uusi konsepti muistuttaa James Bond -elokuvaa, mutta nähtävästi autot voivat muuttaa väriä myös oikeasti.

Kustomoitu sähköauto BMW iX:n runko on tehty Kindle-lukulaitteiden käyttämästä E Ink -näytöistä, jotka on järjestetty iX Flow -nimiseksi järjestelmäksi.

Siten kustomoitu BMW iX pystyy vaihtamaan väriä valkoisesta mustaksi ja toisinpäin pelkällä napin painalluksella.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Mercedes Vision EQXX on uusi konseptiauto, jossa on varsin vakuuttavat speksit. Sen luvataan kulkevan 1 000 km yhdellä latauskerralla, ja kojelautaa komistaa koko leveydellään valtava 47,5 tuuman näyttö.

Mercedesin insinöörit ovat tehneet taikuuksiaan auton akkukeston suhteen, sillä he ovat onnistuneet pienentämään EQS:n akun kokoa 50 prosentilla ja painoa 30 prosentilla pidentämällä kuitenkin kokonaiskantamaa.

Vision EQXX:Ssä on myös 125 aurinkopaneelia katolla, jotka lataavat päivän aikana jopa 25 kilometriä kantamaa lisää. Silti ilmanvastustehokkuus on ainoastaan 0,17, mikä tekee autosta todella aerodynaamisen. Lisäksi valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä ja uusiutuvaa materiaalia.

Vaikka CES:ssä esitelty malli ei saavu myyntiin, Mercedes sanoo olevansa todella likellä saadakseen samankaltaisen auton tuotantoon. Monet konseptimallissa olleista ominaisuuksista nähdäänkin yhtiön tulevissa sähköautoissa.

(Image credit: Future)

Alienware Project Nyx on käytännössä pelipalvelin, jonka kautta pelejä voi pelata langattomasti millä tahansa laitteella.

Laitteen tarkoitus on siinä, että kaikki laskentateho tehdään keskitetysti omasta asunnosta käsin, jolloin pilvipalveluita vaivaava latenssi saadaan eliminoitua.

Konseptina idea on todella mielenkiintoinen ja pääsimme näkemään sen messuilla myös käytännössä. Laite on silti hyvin varhaisessa vaiheessa kehitystä, joten sitä ei välttämättä tuoda koskaan markkinoille saakka. Se ei silti estä meitä innostumasta asiasta.

Ulkonäöltään se muistuttaa valtavaa RGB-valoilla vuorattua obeliskia, joka näyttää painavan ainakin 30 kiloa. Alienware ei tosin kertonut tarkemmin, mitä kone pitää sisällään.

(Image credit: Nvidia)

RTX 3090 Ti lupaa jättää Nvidian jo entuudestaan tehokkaan RTX 3090 -näytönohjaimen taakseen ja tarjoavan yhtiön tehokkaimman näytönohjaimen koskaan.

Tosin jos et ollut aikeissa pelata uusimpia pelejä 8K-resoluutiolla, RTX 3090 Ti on todennäköisesti liioiteltu ostos juuri sinulle. Monet nykypelit eivät nykyään kuin kutittele RTX 3090:n suorituskykyä, joten valtaosalle RTX 3080 Ti ja RTX 3080 ovat riittävän tehokkaita.

Uudet näytönohjaimet kiinnostavat silti aina, ja erityisesti jos ne vievät tehoja entisestään paremmaksi. Nvidian Jeff Fisher kuvaileekin uutta mallia "hirviöksi".

Valitettavasti emme saaneet kuitenkaan kovinkaan tarkkoja speksejä RTX 3090 Ti:stä, mutta tiedämme siinä olevan 24 Gt GDDR6X-muistia, jonka kaistanleveys on 21 Gt/s. Toisin sanoen määrällisesti siinä on saman verran muistia kuin RTX 3090:ssa, mutta huomattavasti nopeampana. Lisäksi siinä on 40 varjostin teraflopia, 78 RT-teraflopia ja 320 tensor-teraflopia.

(Image credit: Nvidia)

Jos olet harkinnut vanhan GTX-näytönohjaimen päivitystä, mutta Nvidian uusien mallien hinnat ovat tuntuneet ökykalliilta, uusi Nvidia RTX 3050 voi olla vastaus ongelmiisi.

Yhtiön uutukainen on edullisin tapa nauttia säteenseurannasta, DLSS:stä ja muista Ampere-grafiikkapiiren herkuista. RTX 3050:ssa on 18 TFLOP:n suorituskyky säteenseurannalle, 73 TFLOP:n suorituskyky tensorille ja 9 TFLOP:n suorituskyky varjostimille, Nvidian mukaan.

Suurin hyöty saataneen silti DLSS:stä, josta pääsee nauttimaan 249 dollarin suositushintaan. Toki näytönohjaimen lopullinen oikea hinta on asia erikseen.

(Image credit: Intel)

Intel esitteli odotetut Alder Lake -mobiilisuorittimet, jotka saapuvat tänä vuonna julkaistaviin pelikannettaviin ja ultrabookeihin.

Yhtiön tehokkaimmat H-sarjan sirut tuodaan yli sataan eri kannettavaan ja pelikannettavaan, ja sarjan tehokkain suoritin on Core i9-12900HK. Siinä on kuusi suorituskyky-ydintä ja kahdeksan tehokkuusydintä, eli yhteensä 14 ydintä ja 20 säiettä.

Intel väittää uuden 12900HK:n olevan 28 % nopeampi pelikäytössä kuin 11980HK ja Ryzen 9 5900HX, ja 30 % edeltäjäänsä nopeampi luovassa työssä.

(Image credit: Sony)

Sony yllätti CES 2022:ssa esittelemällä virallisesti yhtiön seuraavan sukupolven virtuaalilaitteen, joka kantaa hieman yllätyksettömästi nimeä PlayStation VR 2.

PSVR2 esiteltiin yhdessä uusien PlayStation VR 2 Sense -ohjainten kanssa, jotka ovat selkeästi saaneet inspiraatiota Oculus Touch -ohjaimista.

PS5:n DualSense-ohjainten lailla niissä on haptinen palaute ja adaptiiviset liipaisimet.

Sony julkisti samalla Horizon Call of the Mountain -pelin, joka on erillinen VR-peli yhtiön suosittuun Horizon-pelisarjan universumiin perustuen. Pelin kehityksestä vastaavat Guerrilla Games ja Firesprite.

(Image credit: Garmin)

Vivomove Sport on Garminin uusi hybridikello, jossa on analoginen taulu ja piilotettu digitaalinen näyttö. Jälkimmäinen kertoo käyttäjälleen älykellojen lailla askelmäärän, porraslukemat, poltetut kalorit ja muut aktiivisuustiedot.

Kellon viisarit väistyvätkin tieltä aina kun käyttäjä haluaa tutustua omiin aktiivisuusmittareihin ja palaavat takaisin esille käytön loputtua.

Uudessa Vivomove Sportissa on myös yhtiön Body Battery -seuranta, jota käytetään unen- ja aktiivisuudenseurantaan määritelläkseen käyttäjän seuraavan päivän energiatason. Stressiä mitataan puolestaan sykkeen vaihtelevuuden avulla, minkä lisäksi laitteesta löytyy liuta eri urheilusuoritteiden seurantatiloja.

(Image credit: Oral-B, Shutterstock, Didecs)

Oral-B iO Series 10 on iO Series 9:n seuraaja, ja siinä on yksi iso parannus.

Useimmat sähköhammasharjat tärisevät 30 sekunnin välein huomauttaakseen käyttäjälle, että on aika siirtyä seuraavaan hammasväliin. Usein näissä on myös harjassa oleva näyttö, joka kertoo jäljellä olevan ajan. Tärinöissä ei vain aina pysy mukana, minkä lisäksi harjanvartta on hieman hankala katsoa hampaita pestessä.

Uusi malli ratkaisee ongelman tekemällä latausalustasta erillisen näytön, jossa neljä eri valoa kertoo, mitä hammasväliä käyttäjän pitäisi juuri sillä hetkellä harjata. Näiden vieressä näytetään puolestaan hampaidenpesun kokonaisaika, ja kun laite ei ole käytössä, siinä näkyy tavallinen kellonaika.

(Image credit: Sengled)

Sengled Smart Health Monitoring Light ei ole ainoastaan älyvalo, jonka voi yhdistää Alexaan tai Google Assistantiin, vaan myös ihmisen elintoimintojen seurantalaite.

Laitteen LED-valo käyttää hienovaraista Frequency-Modulated Continuous Wave -tutkaa (FMCW), jolla se kartoittaa huoneen, tai tarvittaessa koko talon useamman valaisimen avulla, ja seuraa siellä olevia henkilöitä.

Jos käyttäjä kaatuu, eikä pääse ylös, nukkuu heikosti tai hänen sydämensä sykkii liian lujaa, älyvalo pystyy huolehtimaan hänestä ja soittamaan tarvittaessa apua.

(Image credit: Yukai Engineering)

Pureskeletko kynsiä, kun olet stressaantunut? Se auttaa, eikö vain? Ajattele, jos robotti tekisi sen puolestasi? Tämä outo idea on käytännössä Yukai Engineeringin uuden Amagami Ham Ham -robottikarhun taustalla. Tunge sormi sen pieneen suuhun ja karhu puree kynsiäsi puolestasi.

Hahmomalli on lainattu Liv Heartin Nemu Nemu -sarjasta, jossa seurataan ihmisiä rentoutumaan ja parantumaan auttavia valkoisia karhuja.

Amagami tarkoittaa puolestaan japaniksi "kevyttä pureskelua", joten robotti ei suinkaan pure käyttäjän sormea poikki pehmeällä kangassuullaan. Laitteen algoritmit tarjoavat 24 erilaista näykintätyyliä, mutta näistä ei kerrottu kuitenkaan sen tarkemmin.

(Image credit: Invoxia)

Invoxian älykaulapanta vaikuttaisi olevan aidosti iso harppaus eläimen hyvinvoinnin seuraamiseen.

Sen avulla pystyy seuraamaan koiran hengitystä ja sykettä, joten se toimii käytännössä koirien omana Apple Watchina. Markkinoille sen on tarkoitus saapua kesällä 2022, ja hinnaltaan se on 99 dollaria. Kaulapannassa olevan GPS:n saa käyttöönsä 12,99 dollarin kuukausimaksulla.

Invoxia on lyöttäytynyt yhteen eläinlääkärien kanssa luodakseen syväoppimista hyödyntävän tekoälyn, joka käyttää pienkokoisia kennoja elintoimintojen mittaamiseen. Näiden kennojen luvataan mittaavan toiminnot riippumatta koiran karvojen paksuudesta.

Kaulapanta on lisäksi riittävän löysä ja mukava pitää, joten koirien ei pitäisi olla moksiskaan sen käytöstä.